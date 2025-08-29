Hymer Redwood: Kompakte Campingbusse mit natürlichem Design

Hymer stellt mit dem Redwood 600 und 601 eine neue Campingbus-Baureihe vor. Die Fahrzeuge basieren auf dem Fiat Ducato und kombinieren ein kompaktes Format mit digitaler Steuerung und komfortabel wohnlicher Ausstattung. Der Marktstart ist für September 2025 angekündigt. Zielgruppe sind aktive Reisende mit hohem Anspruch an Komfort, Funktionalität und Vernetzung. Eben für Campenden, die gerne urban, autark oder naturverbunden unterwegs sind und alle Facetten des Vanlife genießen wollen. Angekündigt waren die neuen Campingbusse von Hymer ursprünglich unter dem Modellnamen Columbia.

Der Hymer Redwood steht auf Basis des Fiat Ducato mit einer Fahrzeuglänge von 6,00 Metern. Optisch hebt sich der Camper durch die rahmenlosen Fenster, lackierte Karosserieteile und mattschwarze Felgen ab. Als Farboptionen nennt Hymer Sturmblau Metallic, Lanzarote Grau und Campovolo Grau. Mit diesen Details zeigt der Redwood ein eigenständiges, markantes Profil innerhalb der Campingbus-Klasse

Campingbusse für zwei bis vier Reisende Die Modellreihe startet mit zwei Grundrissen, die in der Basisausstattung jeweils für zwei Campende optimiert sind:

Redwood 600 : klassisches Querbett im Heck, kompaktes Bad mit integriertem Kleiderschrank

: klassisches Querbett im Heck, kompaktes Bad mit integriertem Kleiderschrank Redwood 601: klassisches Querbett im Heck, Vario-Bad mit Schiebetür und flexiblem Raumkonzept

Hymer Travellounge nennt Hymer die Sitzgruppe mit vier Plätzen und ausklappbarem Tisch.



Beide Modelle verfügen über die serienmäßige Travel Lounge, eine Sitzgruppe mit verstellbarer Rückenlehne und integriertem Tisch. Im optionalen Aufstelldach finden sich zwei weitere Schlafplätze. Eine Besonderheit ist die strukturierte Holzdecke in Kombination mit Bambusdekor, was dem Innenraum ein wohnliches Ambiente verleiht.

Zur Serienausstattung zählt das Hymer Connect System, das die Steuerung zentraler Funktionen wie Heizung, Licht oder Kühlschrank über ein 7-Zoll-Display oder per App ermöglicht. Darauf bauen die drei Ausstattungslinien auf, deren Technik-Pakete sich im Detail unterscheiden:

Sport (Basisversion)

(Basisversion) Trail (robust ausgelegt für Outdoor-Aktivitäten)

(robust ausgelegt für Outdoor-Aktivitäten) Explorer: Autark ausgelegt mit Dieselheizung, Lithiumbatterie und beheiztem Abwassertank Modulares Stauraumkonzept Das Stauraumkonzept fällt durch seine modulare Bauweise und gute Zugänglichkeit auf. Oben und unten stehen flexibel nutzbare Fächer zur Verfügung. Die Küchenzeile lässt sich durch eine ausziehbare Arbeitsfläche erweitern, ein integrierter Gewürzauszug ergänzt den wohnlichen Charakter.

Hymer Im Hinblick auf Stauraum sind in den Reedwood-Modellen pfiffige Ideen wie der Gewürzauszug zu finden.



Mit dem Marktstart im September 2025 positioniert sich der Hymer Redwood im oberen Segment der Kompakt-Campingbusse.