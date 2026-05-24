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Billiger als ein leerer Transporter: Wie Pössl den Camper-Van für alle bezahlbar machte

Pössl D-Line erklärt
Wie Pössl den günstigen Campervan erfunden hat

Ein komplett ausgestattetes Wohnmobil mit Bad, Küche und Festbett für weniger Geld als ein nackter Lieferwagen beim Autohändler kostet? Wie Pössl die Preise drückte – und wie Käuferinnen und Käufer von dieser Strategie bis heute profitieren.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 24.05.2026
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Pössl Roadcruiser Evolution (2020) im Test
Foto: Karl-Heinz Augustin

Wer heute nach einem bezahlbaren Wohnmobil sucht, landet unweigerlich beim Kastenwagen von der Stange. Sie sind wendig, alltagstauglich und vor allem: Sie kosten meist zehntausende Euro weniger als klassische, aufgebaute Wohnmobile.

Dass wir heute diese bezahlbare Auswahl haben, verdanken wir einer cleveren und aggressiven Preisstrategie die Mitte der 90er Jahre ihren Anfang nahm. Damals galt Camping mit Bad und Heizung noch als absoluter Luxus. Bis die Marke Pössl ein Preis-Paradoxon schuf, das die Branche auf den Kopf stellte.

Der "Slowenien-Trick": Wie man die Kosten halbiert

Mitte der 90er Jahre war das Problem beim Bau von Camper-Vans folgendes: Das nackte Basisfahrzeug (ein Fiat Ducato oder Peugeot Boxer) war im Einkauf in Deutschland so ...