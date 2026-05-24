Billiger als ein leerer Transporter: Wie Pössl den Camper-Van für alle bezahlbar machte

Wer heute nach einem bezahlbaren Wohnmobil sucht, landet unweigerlich beim Kastenwagen von der Stange. Sie sind wendig, alltagstauglich und vor allem: Sie kosten meist zehntausende Euro weniger als klassische, aufgebaute Wohnmobile.

Dass wir heute diese bezahlbare Auswahl haben, verdanken wir einer cleveren und aggressiven Preisstrategie die Mitte der 90er Jahre ihren Anfang nahm. Damals galt Camping mit Bad und Heizung noch als absoluter Luxus. Bis die Marke Pössl ein Preis-Paradoxon schuf, das die Branche auf den Kopf stellte.