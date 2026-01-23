Sondermodelle und Rabatte auf der CMT: Diese Messe-Deals lohnen sich richtig

Viele besuchen die CMT in Stuttgart nicht nur zum Lustwandeln oder weil sie ein bisschen Schaufenster-Shopping machen wollen. Sie planen zuzuschlagen. Denn die Hersteller locken mit richtig guten Deals. Doch: Wie kann ich ein günstiges Messeschnäppchen schlagen?

Die CMT 2026 in Stuttgart ist nicht nur ein Mekka für Reise‑ und Campingfans. Die Messe bietet eine Top‑Gelegenheit, beim Kauf eines neuen Wohnmobils, Vans oder Caravans Geld zu sparen. Neben Luxusmobilen stehen zahlreiche Marken mit günstigen Einstiegsfahrzeugen und Messe‑Sondereditionen. Speziell für Kaufinteressierte mit kleinem Budget bieten sie attraktive Preise und Extras.

Übersicht: CMT-Sondermodelle und Messeaktionen Zudem haben fast alle großen Hersteller exklusive Editionsmodelle und Messeaktionen im Gepäck – vom Caravan über Wohnmobile bis hin zum Campingbus. Im Folgenden listen wir einige lohnende Sondermodelle und Schnäppchenangebote in alphabetischer Reihenfolge auf – sortiert nach Aufbauform.

1. CMT-Schnäppchen: Campingbusse Bei diesen ausgebauten Kastenwagen können Kaufinteressierte ein gutes Angebot finden.

Dethleffs Globetrail Active 540 DS & 600 ES

Dethleffs Schlicht und mit Preisvorteil: Die Campingbusse Dethleffs Globetrail Active.

Die neue „Active“-Linie von Dethleffs bringt zwei neue kompakte Kastenwagen mit cleveren Grundrissen und attraktiver Serienausstattung – ideal für Camping-Einsteiger. Der 540 DS ist das kürzestes Modell (5,41 m), mit Querbett und hoher Alltagstauglichkeit. Der 600 ES hat Einzelbetten und flexiblen Stauraum für Sport- oder Reiseausrüstung im Heck. Die Ausstattung beider Fahrzeuge umfasst Dieselheizung, Schwenkbad, 84-l-Kompressorkühlschrank, LED, 16"-Alufelgen u.v.m.

Die Preise von beiden Modellen liegen einsteigerfreundlich unter 50.000 Euro.

540 DS ab 47.299 Euro

47.299 Euro 600 ES ab 49.999 Euro

49.999 Euro Preisvorteil "Active"-Paket: ca. 2.332 Euro Forster Vibe 2.0

Ingolf Pompe Praktisches Detail im Forster Vibe 2.0: die klappbare Tischplatte, die den Zugang zur Sitzbank erleichtert



Ein Van für zwei mit durchdachtem Grundriss: Der Forster Vibe 2.0 basiert auf dem Fiat Ducato (636 cm) und bietet Einzelbetten, modernen Sanitärbereich mit Schwenkwand und klare Raumaufteilung. Ideal für Einsteiger, die auf Design und Komfort nicht verzichten wollen.

Ausstattung: Markise, DAB-Radio, Automatik, 4-kW-Heizung, Travel-Line-Paket, moderne Möbeldeko mit Farbakzenten.

Markise, DAB-Radio, Automatik, 4-kW-Heizung, Travel-Line-Paket, moderne Möbeldeko mit Farbakzenten. Preis: ab 59.490 Euro 2. CMT-Schnäppchen: Wohnmobile Diese Sondermodelle gibt es bei den teil- und vollintegrierten Reisemobilen.

Challenger Cosy Edition 317

Teilintegrierter mit Lounge-Atmosphäre und serienmäßiger Vollausstattung: Der Challenger Cosy 317 auf Ford-Transit-Basis (165 PS, Automatik) bleibt unter 3,5 t und damit führerscheintauglich (Klasse B). Zwei Einzelbetten im Heck, optionales Hubbett, Lithium-Batterie, Solar, Arctic-Paket und Markise sind ab Werk dabei.

Basispreis Cosy Edition : 76.890 Euro

: 76.890 Euro CMT-Fahrzeugpreis (inkl. Extras) : 78.695 Euro

: 78.695 Euro Preisvorteil laut Hersteller: 9.600 Euro Chausson Sweet Line

Blick in den teilintegrierten Chausson Sweet Line 797 GDE auf Ford-Basis. Er bietet einen großzügigen Wohnbereich und im Heck ein Schlafzimmer mit Einzelbetten.

Die neue Sweet Line von Chausson kombiniert modernes Außendesign mit wohnlichem Innenraum – samt Serienausstattung, die kaum Wünsche offenlässt. Wahlweise als teilintegriertes Reisemobil oder Kastenwagen erhältlich. Bei den Kastenwagen handelt es sich umd die Modelle V594M & V697. Sie kommen auf Citroën-Basis, serienmäßig mit 8-Gang-Automatik, Lithium-Batterie, Truma-Heizung und Ganzjahresreifen. Das teilintegrierte Chausson-Modell ist der Sweet Line 797 mit Einzelbetten, großem Wohnbereich und Ford-Transit-Basis.

Kastenwagen ab 58.490 Euro

58.490 Euro Teilintegrierter ab 76.890 Euro Frankia Platin Final Edition

Frankia Mit der Final Edition verabschiedet sich Frankia von der Baureihe Platin.



Der Integrierte auf Mercedes-Basis markiert das Ende der Luxusbaureihe – mit maximaler Autarkie und exklusivem Innendesign. Das Wohnmobil ist die letzte Chance auf einen vollausgestatteten Frankia Platin – ab Werk autark wie nie zuvor. An Technik bringt er mit: 420 Ah LiFePO4, 3×110 W Solar, Wechselrichter.

Basis : Mercedes-Benz Sprinter 519, 190 PS, zGG 5,5 t

: Mercedes-Benz Sprinter 519, 190 PS, zGG 5,5 t Preis: ab ca. 200.000 Euro Hymer Black Line

Hymer Hymer Black Line: Offene Raumwirkung, klare Linien – der urbane Wohnstil der Black Line kombiniert Funktion mit Eleganz.

App, Solar, 5G – die Black Line ist Hymers digitale Sonderedition für autarke Reisen mit Komfort. Die Reisemobile auf Mercedes-Basis kommen mit Hymer Connect, Sensorpaket, 5G-Router und 3×95 W Solar. Der Innenraum ist modern gestaltet. Die Hymer-Sondermodelle gibt's als voll- und teilintegrierte. Beide Versionen sind ideal für Technikfans, die unabhängig und digital vernetzt reisen möchten.

B-ML T 780 (Teilintegriert): ab 154.500 Euro

(Teilintegriert): ab 154.500 Euro B-ML I 780–890 (Integriert): ab 180.500 Euro bis 191.500 Euro Knaus Live Wave 650 MEG Black Selection

Knaus Der Knaus Live Wave 650 MEG Black Selection kombiniert sportliches Design mit teilintegrierter Bauform.



Hubbett, Einzelbetten und viel Ausstattung: Die Black Selection des teilintegrierten Live Wave bietet Premium-Komfort – und das günstiger als das Serienmodell. Das Wohnmobil basiert auf einem Fiat Ducato mit 140 PS und 8-Gang-Automatik. Als Black-Selection-Modell hat es Truma CP-Plus, DuoControl, 16-Zoll-Alufelgen, eine Rückfahrkamera, Ambientelicht, eine große Heckgarage und das Winterpaket inklusive. Er eignet sich für Familien, die direkt starten wollen.

Preis : 79.900 Euro (390 Euro unter Serienmodell)

: 79.900 Euro (390 Euro unter Serienmodell) Ausstattung im Wert von ca. 14.177 Euro serienmäßig enthalten Mooveo Int 72 EBF Elysee Spring Edition

Ingolf Pompe Die französische Marke Mooveo bietet auf der CMT 2026 den Int 72 EBF Elysee Spring Edition zum Sonderpreis an.



Limitiert, voll ausgestattet und clever konzipiert: Die französische Mooveo bringt mit dem Spring Edition Int 72 EBF einen Fiat-Ducato-Integrierten mit Top-Technik und edlem Look. Im Inneren warten im Heck Einzelbetten, vorn ein Hubbett und in der Mitte ein großes Raumbad. Besonders ist die technische Ausstattung mit 300 Ah LFP-Batterie, 400 Wp Solar, Wechselrichter und Combi-D6E-Heizung.

Preis : ab 97.400 Euro (zzgl. ca. 1.990 Euro Nebenkosten)

: ab 97.400 Euro (zzgl. ca. 1.990 Euro Nebenkosten) Streng limitiert auf 120 Stück – edle Autark-Ausstattung ohne Aufpreis-Konfiguration Pilote Spring Edition

Philip Teleu Mit der Sonderedition Spring Edition zeigt Pilote Teilintegrierte und Integrierte.



Derselbe Konzern, derselbe Editions-Name, doch ein anderer Schwerpunkt: Die Spring Edition von Pilote kombiniert vier Grundrisse mit Vollausstattung und cleverer Autarktechnik. Hier gibt es sowohl Teilintegrierte (P-720 FC & FGJ) als auch Integrierte (G-720 FC & FGJ). Ihre Ausstattung beinhaltet 200 Ah Lithium, Solar mit 1.500 W-Wechselrichter, Automatik, Combi D6E, Hubbett, isolierter Abwassertank. Sie zeigen sich mit frischem Außendesign – und bieten Grundrisse für vier Personen.

Teilintegriert ab 84.900 Euro

84.900 Euro Integriert ab 95.300 Euro Weinsberg Spicy Edition Carasuite 650 MEG

Weinsberg Das Sondermodell Spicy von Weinsberg fährt in sogenanntem Lanzarote Grey vor.



"Spicy" – aber dezent gewürzt: Der teilintegrierte Carasuite 650 MEG kommt als Sondermodell mit über 22.000 Euro Ausstattung – und bleibt trotzdem unter 74.000 Euro. Der Grundriss des Modells erstreckt sich auf 7 m Länge und bietet 4 Schlafplätze, cleveren Stauraum und ein helles Interieur. Damit ist er optimal für Familien und Preisfüchse, die komfortabel, aber kompakt reisen wollen.

Basispreis : 65.690 Euro

: 65.690 Euro Spicy-Edition: 73.900 Euro (Ersparnis über 14.000 Euro) 3. CMT-Schnäppchen: Wohnwagen Lieber was hinten anhängen? Diese Caravan-Sondermodelle sind besonders günstig oder besonders gut ausgestattet.

Dethleffs Summer Edition Wohnwagen

Diepholz Die Summer Edition 2026 basiert auf der Baureihe Camper des bereits beerdigten Jahrgangs 2025 und ist recht gut ausgestattet.



Zurück mit sieben Varianten und voller Ausstattung: Die Summer Edition 2026 basiert auf der bewährten "Camper"-Serie und bietet viel Ausstattung zum günstigen Preis. Zu den Highlights gehören 7-Zonen-Matratzen, Truma-Heizung, Alufelgen, Absorber-Kühlschrank (137 l), 3-Flammen-Gaskocher. Die Bandbreite der Grundrisse reicht vom 460 EL mit Einzelbetten bis zum 560 FMK mit Stockbetten und Rundsitzgruppe.

Dethleffs Summer Edition 460 EL ab 25.999 Euro

ab 25.999 Euro Dethleffs Summer Edition 560 FMK bis 28.499 Euro

bis 28.499 Euro Optionale Pakete: Mover (4.199 Euro), Autarkpaket (1.099 Euro), Dusch- & Sicherheitspaket (je ca. 999 Euro) Eriba Touring Silver Edition

Sophia Pfisterer Retro trifft Hightech: Die Sonderedition Eriba Touring Silver Edition glänzt mit Design-Details und smarter Ausstattung.



Der Klassiker im neuen Look: Die Touring Silver Edition kombiniert Retro-Charme mit edlem Grau-Silber-Design und zahlreichen Komfortextras. Erhältlich sind fünf Grundrisse: 430, 530, 542, 630, 642 – mit Quer- oder V-Bett, Sitzgruppe vorn, Hubdach, optionalem Aufstelldach. Serienmäßig sind sie ausgestattet mit Komfortrollos, Warmwasserboiler, Steckdosenpaket, Ambientelicht und Edelstahl-Anbauteilen.

Eriba Touring Preise : ab 31.290 Euro (Touring 430) bis 37.510 Euro (Touring 630/642)

: ab 31.290 Euro (Touring 430) bis 37.510 Euro (Touring 630/642) Preisvorteil laut Hersteller: 3.290 Euro Knaus Südwind Black Selection Bei Knaus gibt's auf alle Fahrzeuge zur CMT Rabatte auf Bordbatterie, Klimaanlage und weitere Ausstattung – vorausgesetzt, man kauft auf der Messe.

Philipp Heise Glattblechseitenwände in Campovolo grey und kontraststarke Kantenleisten in schwarz und 17“-Alufelgen sind Erkennungsmerkmale der neuen Black Selection.



Mit neuer Optik und mehr Ausstattung starten die Wohnwagen-Sondermodelle Black Selection in die Saison – als Nachfolger der 60-Years-Edition. Schwarze Designakzente, Campovolo-Grau und 17"-Alufelgen setzen außen Akzente, innen punktet die Edition mit Soundsystem, Ambientelicht und TV-Vorbereitung. Die neuen Grundrisse der Baureihe haben alle ein französisches Bett im Heck: 580 UF, 650 UK, 650 UDF.

Preis : ab 26.990 Euro

: ab 26.990 Euro Ausstattungsvorteil bis zu 7.281 Euro laut Hersteller 4. CMT-Schnäppchen: Gute Deals über alle Baureihen Hier gibt’s besondere Sonder- und Messeangebote über alle Modellreihen und Aufbauformen hinweg.

LMC 70 Jahre Sondermodelle

LMC Auch einen Campingbus bietet LMC als Sondermodell an: Der LMC Innovan 603 ist dank der 70-Jahr-Beklebung als Editionsmodell erkennbar.



Zum Jubiläum bringt LMC sechs Editionsmodelle – vom Wohnwagen über den Campingbus bis zum Teilintegrierten, alle mit Preisvorteil und stilvollen Retro-Details. Dazu gehören der Campingbus Innovan, die Wohnmobile Touerer und Cruiser Van und die Style-Wohnwagen. Die Serienausstattung umfasst Jubiläumspolster, Markise, Alufelgen, Truma Therme, Isolierung, Panoramadach (je nach Modell). Den Innovan Pure bringt LMC darüber hinaus als einfach ausgestatteten Kastenwagen für unter 50.000 Euro.

Campingbus Innovan 603 : ab 55.990 Euro (Ersparnis: 11.800 Euro)

: ab 55.990 Euro (Ersparnis: 11.800 Euro) Tourer T/H 663 G : ab 64.990 Euro/66.990 Euro (Ersparnis: bis 10.620 Euro)

: ab 64.990 Euro/66.990 Euro (Ersparnis: bis 10.620 Euro) Cruiser Van V 643 G : ab 67.990 Euro (Ersparnis: 14.910 Euro)

: ab 67.990 Euro (Ersparnis: 14.910 Euro) Wohnwagen Style 453 D/493 K: ab 24.490 Euro (Ersparnis: bis 2.210 Euro) Tabbert Messeangebote zur CMT 2026

Philipp Heise Wer sich auf der CMT einen Tabbert Pantiga Finest Edition kauft, kann günstig Sonderausstattung dazubestellen.

Tabbert gehört zum Knaus-Konzern und bietet einen ähnlichen Deal für die Ausstattung bei neugekauften Wohnwagen an. Beim Kauf eines neuen Tabbert Cazadora, Pantiga (auch Finest Edition) oder Puccini bietet der Hersteller gleich mehrere Aktionspakete – alle gültig während der CMT 2026:

Truma Mover Smart A inkl. 12-V-Versorgungspaket : Ersparnis bis 2.290 Euro

: Ersparnis bis Dometic FJX4 2200 FS Klimaanlage : Ersparnis bis 1.808 Euro

: Ersparnis bis Truma Aventa Comfort Klimaanlage : Ersparnis bis 1.447 Euro

: Ersparnis bis 3 Tage Kroatien-Urlaub: auf ausgewählten Campingplätzen bei Kauf eines Neuwagens