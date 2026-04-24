Mehr Platz, mehr Stauraum: Neuer Campervan Kompanja Zwei L mit Hybridbett

Neben dem kompakten Kompanja Eins und dem Kompanja Zwei, der erst im vergangenen Jahr präsentiert wurde, präsentiert der Ausbauer für die Saison 2027 ein weiteres Modell. Der Kompanja Zwei L ist eine um 58 Zentimeter verlängerte Version des bekannten Kompanja Zwei. Mit der neuen Gesamtlänge von rund 6 Metern bekommt der modulare Campervan erstmals die Möglichkeit zum Längsschlafen.

Die wichtigste Neuerung: das Hybridbett Das Querbett im Heck des bisherigen Zwei ist 1,30 Meter breit und 1,96 Meter lang, lässt sich allerdings auf Wunsch auf 2,06 Meter verlängern. Im neuen Zwei L geht Kompanja einen entscheidenden Schritt weiter: Dank der zusätzlichen 58 Zentimeter Fahrzeuglänge entsteht ein Hybridbett, das Querbett und Einzelbetten kombiniert. Zwei Verlängerungen auf Fahrer- und Beifahrerseite ermöglichen erstmals das Längsschlafen – ein klarer Vorteil für größere Personen oder diejenigen, die klassische Einzelbetten bevorzugen.

Kompanja Das neue Bett mit Verlängerung. Die Fußenden lassen sich aufstellen für eine gemütliche Lounge-Funktion.

Der Clou: diese Fußenden können auch aufgestellt werden und Campende können sich so gemütlich ins Bett setzen und den Ausblick durch die offene Heckklappe genießen.

Mehr Platz im Innenraum und Stauraum Die 58 Zentimeter Mehrwert kommen laut Kompanja nicht nur dem Bett zugute, sondern schaffen insgesamt mehr Stauraum und Bewegungsfreiheit im Innenraum.

Was der Zwei L vom Kompanja Zwei übernimmt Der Zwei L baut auf dem bewährten Konzept des Kompanja Zwei auf:

Basisfahrzeug: Die Basis bleibt weiterhin ein Citroën Jumper mit sechs Metern Länge.

Die Basis bleibt weiterhin ein Citroën Jumper mit sechs Metern Länge. Design: Natürliche Materialien, Möbelbau mit Holz, Arbeitsplatte aus geöltem Bambus, cleaner Look.

Natürliche Materialien, Möbelbau mit Holz, Arbeitsplatte aus geöltem Bambus, cleaner Look. Küche: Küchenblock mit Zweiflamm-Gaskocher, Edelstahl-Spülbecken und vorne angeschlagenem Kühlschrank. An der Rückwand gibt es wieder einen klappbaren Außentisch.

Küchenblock mit Zweiflamm-Gaskocher, Edelstahl-Spülbecken und vorne angeschlagenem Kühlschrank. An der Rückwand gibt es wieder einen klappbaren Außentisch. Sitzgruppe: Zwei Sitze auf der Sitzbank, Tisch und drehbare Fahrersitze.

Zwei Sitze auf der Sitzbank, Tisch und drehbare Fahrersitze. Bad: Ausziehbare Dusche. Eine platzsparende Lösung hat sich Kompanja für das Bad ausgedacht. Zur Benutzung des Badezimmers ziehen Campende den gesamten Raum wie eine Schublade aus. Es entsteht so genug Platz, um ohne Vorhang im geschlossenen Bad zu duschen. Die Trenntoilette steht auf einem erhöhten Sockel. Dank Heizung und aktiver Abluft ist der Raum als Trockenraum für feuchte Kleidung nutzbar.

Zur Serienausstattung des Kompanja Zwei zählt eine 100-Ah-Lithiumbatterie. Bis zu 600 Ah Lithium-Batterien sind optional erhältlich. Vermutlich wird der Zwei L identisch ausgestattet anrollen.

Die Wasserversorgung wird durch einen 90-Liter-Frischwassertank und einen Warmwasserbereiter sichergestellt.

Aufstelldach Mit dem optionalen Aufstelldach erweitern sich die Schlafplätze im Kompanja Zwei auf insgesamt fünf. Ob es das Aufstelldach auch für den Zwei L geben wird, steht noch nicht fest. Es ist allerdings anzunehmen, obwohl es dann mit der Zuladung eng werden könnte.

Für wen eignet sich der Kompanja Zwei L? Je nach Bedürfnissen passt der Kompanja Zwei so für Alleinreisende, Paare oder Familien. Mit dem neuen Zwei L dürfte sich die Zielgruppe weiter vergrößern: Die Möglichkeit des Längsschlafens macht ihn besonders attraktiv für größere Personen und alle, die im kompakten Format nicht auf Bettkomfort verzichten möchten.