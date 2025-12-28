Hymer Black Line 2026: Hightech-Wohnmobil mit App-Steuerung

Smarte Bordtechnik statt Schalterwald: Mit der neuen Black-Line-Edition bringt Hymer das Wohnmobil ins digitale Zeitalter. Licht, Klima, Tankstände – alles lässt sich per App steuern. Natürlich braucht es auf längeren Touren gelegentlich mal wieder einen Stromanschluss – aber wer clever plant, kommt mit den Black-Line-Modellen erstaunlich weit.

Wohnmobil-Sonderedition mit Fokus auf Autarkie Die Black Line ist eine exklusive Sonderedition innerhalb der Hymer B-Klasse Masterline – von der es integrierte und teilintegrierte Modelle gibt.

Der Fokus liegt klar auf autarkem Reisen und intelligenter Bordtechnik. Viele Features, die sonst nur gegen Aufpreis erhältlich sind – wie Solar, 5G-Router oder das komplette Hymer-Connect-System – sind hier ab Werk vorhanden. Das wertet die Black Line auf für alle, die unabhängig und zugleich komfortabel unterwegs sein möchten.

Bordtechnik per Fingertipp dank Hymer Connect Mit der Black Line hebt Hymer die Digitalisierung auf ein neues Level. Die zentrale Schaltstelle heißt Hymer Connect – ein System, das sich bequem per App steuern lässt. Licht dimmen, Temperatur regeln oder Wasserstände checken? Alles digital. Alles vernetzt.

Hymer Wie viele Duschgänge und Toilettenspülungen sind noch drin? Dank Smartsteuerung ist das einfach abschätzbar in der Black Line.

Besonders praktisch: Die neue Wasserstandsanzeige zeigt den Füllstand in 1-Prozent-Schritten an. Das klingt zunächst unspektakulär, ist im Alltag allerdings Gold wert. Denn statt Pi-mal-Daumen-Werten liefert das System präzise Infos – vor allem beim autarken Campen ein echter Vorteil.

Sensorpaket und 5G Damit Technik nicht nur smart, sondern auch sicher ist, baut Hymer in der Black Line serienmäßig ein cleveres Sensorpaket ein. Gaswarner, Fensterkontakte, Temperatursensoren – alles vernetzt und über die App auslesbar. So weiß man unterwegs, ob irgendwo ein Fenster offensteht oder die Gasflasche zur Neige geht.

Noch spannender für digitale Nomaden: Ein fest integrierter 5G-Router gehört bei der Black Line zur Standardausstattung. Streaming, Arbeiten oder Online-Routenplanung – selbst auf abgelegenen Plätzen bleibt man dauerhaft verbunden.

Hymer Das Wohnmobil kann hier zum Remote-Arbeitsplatz werden dank Konnektivität und Autarkie.

Solar-Setup serienmäßig: autark unterwegs Drei Solarmodule mit je 95 Watt Leistung sorgen dafür, dass auch ohne Steckdose Energie fließt. Die Integration in die Bordelektronik ist vollständig – Ladezustände, Stromerzeugung und Verbrauch sind jederzeit sichtbar. Damit steht längeren Touren fernab von Campingplätzen nichts im Weg.

Modelle, Grundrisse und Preise der BlackLine Die Hymer Black Line ist in folgenden Varianten erhältlich:

Teilintegriert:

Hymer B-ML T 780 Black Line: Längsbett-Grundriss, kompakter Aufbau mit dennoch großzügigem Wohnraum. Preis: ab 154.500 Euro Integriert:

Hymer B-ML I 780 Black Line: Klassischer Grundriss mit großem Wohnbereich und Einzelbetten. 4,43 zGG. Preis: ab 180.500 Euro

Klassischer Grundriss mit großem Wohnbereich und Einzelbetten. 4,43 zGG. Hymer B-ML I 790 Black Line: Variante mit leicht verlängertem Aufbau und mehr Stauraum. 4,43 zGG. Preis: ab 180.500 Euro

Variante mit leicht verlängertem Aufbau und mehr Stauraum. 4,43 zGG. Hymer B-ML I 880 Black Line: Längere Version mit Face-to-Face-Sitzgruppe, großzügiger Küche. 5,5-Tonnen zGG. Preis: ab 191.500 Euro

Längere Version mit Face-to-Face-Sitzgruppe, großzügiger Küche. 5,5-Tonnen zGG. Hymer B-ML I 890 Black Line: 5,5-Tonnen-Top-Modell mit Queensbett. Preis: ab 191.500 Euro