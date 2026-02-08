Reinigung von Dach und Markise gegen Schäden am Wohnmobil: Ausführliche Pflegeanleitung

Reiseandenken bringt man nicht nur aus dem Souvenirshop mit nach Hause, sie sammeln sich auch unbemerkt in Form von Staub und Schmutz auf dem Wohnmobil. Gerade beim Dach und der Markise gilt häufig die Devise: Aus den Augen, aus dem Sinn. Doch besonders hier setzt sich gerne hartnäckiger Schmutz wie Vogelkot, Harz oder Grünbelag fest. Damit der nicht zur bleibenden Erinnerung wird, ist eine regelmäßige Außenreinigung wichtig. Das erhält nicht nur den Fahrzeugwert, sondern beugt auch neuer Verschmutzung vor.

Doch vor dem Griff zu Schwamm und Bürste benötigt man die geeigneten Mittel für Reinigung und Pflege. Sonax aus Neuburg an der Donau gehört zu den Pionieren der Fahrzeugpflege in Deutschland. Seit 1950 entwickelt das Familienunternehmen Reinigungs- und Pflegeprodukte, darunter auch eine eigene Serie speziell für die Außen- und Innenreinigung von Reisemobilen und Caravans. Werkstätten und professionelle Aufbereiter setzen ebenso auf die Produkte des Unternehmens wie private Anwender. Wir haben uns von den Sonax-Profis zeigen lassen, wie man sein Reisemobil richtig reinigt und versiegelt. Dafür vertrauen wir den Experten ein Reisemobil an, das im Laufe der letzten Campingsaison rundherum reichlich Schmutz eingesammelt hat.

Reinigung Zunächst wird das komplette Fahrzeug gründlich mit klarem Wasser abgespült. Gereinigt wird dabei immer von oben nach unten. Benutzt man dafür einen Hochdruckreiniger wie unsere Experten, sollte man mindestens 30 Zentimeter Abstand zum Aufbau halten und den Wasserstrahl nicht dauerhaft auf eine Stelle richten. Fenster, Lüftungsschlitze, Aufbauten und Anbauteile wie Außensteckdosen sollte man dabei aussparen. Durch das Abspülen werden Sand und andere Schmutzpartikel entfernt. Diese könnten beim anschließenden Bürsten oder Wischen sonst feine Kratzer auf der Oberfläche hinterlassen.

Von oben nach unten geht es auch nach der Vorwäsche weiter. Beginnend beim Dach, wird das Reisemobil mit einem Reiniger eingesprüht. Das Sonax Caravan Shampoo löst schonend Verschmutzungen auf folierten und lackierten Oberflächen sowie auf Acrylglasfenstern. Dazu wird das Shampoo in lauwarmem Wasser aufgeschäumt und das Reisemobil anschließend mit einem Mikrofaserschwamm gereinigt.

Das enthaltene Carnaubawachs trägt während der Wäsche bereits einen schützenden Film auf und hat so auch eine versiegelnde Wirkung. Für unser Mobil verwenden die Experten den Kraftreiniger Multistar. Das Mittel aus der Profiline von Sonax wird je nach Verschmutzung im Verhältnis 1:5 bis 1:20 verdünnt und mit einem Schaumsprüher aufgetragen. Hartnäckige Verunreinigungen wie in unserem Fall Insektenreste und Grünbelag lassen sich manuell mit einer weichen Waschbürste lösen. In diesem Vergleich haben wir 5 Waschbürsten in Handhabung und Qualität getestet.

Nach der Reinigung wird das Reisemobil gründlich mit klarem Wasser abgespült und mit einem saugfähigen Mikrofasertuch getrocknet. Für besonders starke Verschmutzungen steht Kunden ab 2026 ein neuer Caravan-Kraftreiniger von Sonax zur Verfügung. Er wurde speziell für die schonende Reinigung von GfK-Oberflächen entwickelt, ist fertig gemischt in einer Sprühflasche erhältlich und dient auch zum Säubern von Markisen und Zelten.

Der Blick aufs Dach offenbart Schmutz wie Grünbelag an den Übergängen zu Fenstern und Markisenkassette sowie in den Sicken. Zunächst wird der grobe Schmutz mit der Wasserlanze entfernt. Dabei hält man mindestens 30 Zentimeter Abstand zum Aufbau. Mit dem Hochdruckreiniger arbeitet man systematisch vom Dach über die Seitenwände nach unten. Auf- und Anbauten spart man dabei aus. Je nach Ausmaß der Verschmutzungen wird der Multistar-Reiniger zwischen 1:5 und 1:20 verdünnt mit dem Schaumsprüher aufgetragen. Mit einer weichen Teleskopbürste wird der Reinigungsschaum verteilt und hartnäckiger Schmutz wie Grünbelag wird mecha-nisch gelöst. Das Reisemobil wird gründlich mit einem weichen und saugfähigen Mikrofasertuch getrocknet. So vermeidet man Wasserflecken. Das Ergebnis: eine makellos saubere Oberfläche, die bereit ist für die Versiegelung zum Schutz gegen Staub, Schmutz und Witterungseinflüsse. Wie kommt man aufs Dach? Die größte Herausforderung bei der Dachreinigung ist der Zugang zum Dach. Bei der Auswahl der Steighilfe kommt es vor allem auf Rutschfestigkeit und Stabilität an. Besonders komfortabel ist natürlich so eine XXL-Waschhalle, wie von Allguth in Unterschleißheim bei München mit ihrer umlaufenden Plattform, von der aus man alle Stellen am Dach problemlos und sicher erreicht.

Wer keine derart praktische Lösung in der Nähe hat, kann nach SB-Waschplätzen für Busse oder Lkw suchen. Auch beim örtlichen Busunternehmen oder Spediteur lohnt sich die Nachfrage, ob man deren Waschplatz nutzen darf. Baumärkte verleihen häufig geeignete Podestgerüste. Bei kommerziellen Waschplätzen sollte man vorab klären, ob eigene Geräte und Reinigungsmittel erlaubt sind.

Flexibler, aber weniger standsicher sind Leitern. Bei Anlegeleitern steht man zwar in Arbeitsrichtung, fraglich ist aber, wo man sie ohne Schäden am Fahrzeug anlegen kann. Praktisch ist hier die Thule Van Ladder. Bei Klappleitern arbeitet man seitlich – mit oder ohne Podest. Egal ob man eine Leiter kauft oder mietet: Bei der Auswahl gilt es, auf Traglast, Arbeitshöhe sowie Breite und Beschaffenheit der Stufen zu achten. Beim Aufstieg sollte man rutschfeste Schuhe tragen und zuvor den sicheren Stand der Leiter prüfen. Wichtig: Ob und wo man das Reisemobildach betreten darf, steht in der Bedienungsanleitung oder erfragt man beim Hersteller.

Die Teleskopreinigungsbürste von Firtz Berger hilft dabei, alle Stellen des Wohnmobils zu erreichen, auch wenn mal keine Waschhalle in der Nähe ist.

Versiegelung Eine Versiegelung wirkt wie ein unsichtbarer Schutzschild gegen Staub, Schmutz und Witterungseinflüsse. Ein versiegeltes Reisemobil lässt sich nicht nur deutlich einfacher reinigen, es ist auch vor den gefürchteten schwarzen Regenstreifen besser geschützt. Diese entstehen, wenn sich Schmutz etwa an Dichtgummis von Fenstern oder Dachaufbauten mit Feuchtigkeit mischt und an den Wänden herabläuft. Vor dem Versiegeln muss das Mobil blitzsauber und komplett trocken sein. Wie auch beim Reinigen sollte es dabei nicht in der Sonne stehen, da sich sonst Flecken auf dem Lack bilden.

Die Sonax-Profis stellen uns zwei Produkte zur Wahl. Die Langzeitlackversiegelung CC One, wobei "CC" für Ceramic Coating steht. Je nach Pflege, Witterungseinflüssen und Fahrleistung schützt sie den Lack für bis zu drei Jahre. Die Anwendung ist auch für versierte Hobbyanwender kein Hexenwerk. Dabei nimmt man sich immer nur etwa einen halben Quadratmeter vor und arbeitet sich so Stück für Stück über die gesamte Oberfläche des Fahrzeugs. Das Mittel wendet man äußerst sparsam an: Ein paar Tropfen auf dem Applikationsschwamm genügen. Die trägt man im Kreuzgang dünn auf den Lack auf.

Nach maximal fünf Minuten Einwirkzeit nimmt man überschüssige Versiegelung mit einem Tuch wieder auf. Im Anschluss an die Behandlung glänzt der Lack und fühlt sich merklich glatter an. Besonders unkompliziert gestaltet sich die Versiegelung mit dem Sonax Xtreme Ceramic Spray. Es wird dünn auf ein Mikrofasertuch gesprüht und damit gleichmäßig auf der Oberfläche verteilt. Mit einem weichen Tuch werden Reste wiederentfernt und der Lack danach aufpoliert. Das Spray eignet sich auch perfekt, um eine bestehende Versiegelung wieder aufzufrischen. Der Schutz hält bis zu vier Monate.

Das Xtreme Ceramic Spray wird auf ein Mikrofasertuch gesprüht ... ... und gleichmäßig verteilt. Es hält bis zu vier Monate; alternativ wird für bis zu drei Jahre Schutz ... ... die Langzeitlackversiegelung CC One mit einem speziellen Schwamm im Kreuzgang aufgebracht. Markise Kaum ein Zubehörteil im Reisemobil wird so sehr belastet wie die Markise. Staub, Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Pollen, Vogelkot und Insektenrückstände setzen dem Material auf die Dauer immer mehr zu. Unterwegs lässt es sich nicht immer vermeiden, dass die Markise im feuchten Zustand eingerollt wird. Vergisst man, sie später wieder zum Trocknen auszurollen, können leicht Stockflecken entstehen.

Beim Blick auf die Markise an unserem mitgebrachten Reisemobil entdecken die Experten an vielen Stellen Schmutz und auch einige Stockflecken. Wie beim Lack kommt auch auf dem Markisentuch der Kraftreiniger Multistar zum Einsatz. Dafür sprüht der Experte das Mittel direkt auf die betroffenen Stellen. Nach einer kurzen Einwirkzeit löst er den Schmutz mit einer speziellen Bürste, welche die Reinigung von Textilien und Kunststoff erleichtert. Anschließend werden Reiniger und Schmutzreste mit einem sanften Wasserstrahl vollständig abgespült.

Bevor die Markise wieder eingerollt oder besser gleich noch imprägniert wird, muss sie gründlich trocknen. Dabei hilft wieder ein saugfähiges Mikrofasertuch. Wer bei der Reinigung kleinere Schäden am Markisentuch entdeckt, kann diese mit speziellen Reparatursets ausbessern.

Zur Imprägnierung der in die Jahre gekommenen Markise greifen die Sonax-Experten zu einem Textilimprägnierer auf Basis hochwertiger Silikonharze. Das Sonax Fabric Coating macht die Oberfläche stark wasserabweisend. Ausschlaggebend für den wasserabweisenden Effekt ist der sogenannte Kontaktwinkel. Die Imprägnierung mit dem Fabric Coating von Sonax erzeugt einen Kontaktwinkel von über 150 Grad – das bedeutet vollständige Wasserabweisung, auch Lotus-Effekt genannt.

Der Experte trägt das Mittel auf einen speziellen Schwamm auf und verteilt es dann kreisförmig auf dem Markisentuch. Danach sollte die Markise mindestens eine Stunde trocknen, in diesem Fall gerne in der Sonne, da durch Wärme die Haltbarkeitder Imprägnierung noch verbessert wird.

Für die Markisenpflege stehen Reiniger, eine weiche Bürste, Trockentuch und Imprägnierung mit Applikationsschwamm bereit. Der Kraftreiniger wird mit einer Sprühflasche auf die verschmutzten Bereiche auf dem Markisentuch gesprüht. Reiniger und Schmutzreste werden mit einem sanften Wasserstrahl anschließend wieder rückstandsfrei abgespült. Vor dem Imprägnieren wird das Markisentuch mit einem saugfähigen Mikrofasertuch gründlich abgetrocknet. Mit einem speziellen Schwamm wird der Textilimprägnierer "Sonax Fabric Coating" kreisförmig auf dem Markisentuch verteilt. Nach der Imprägnierung ist der sogenannte Lotus-Effekt deutlich erkennbar – das Wasser perlt vollständig vom Markisentuch ab. Markisentuch reparieren

Risse oder kleine Löcher im Markisentuch werden häufig durch zu viel Spannung oder Umwelteinflüsse verursacht. Daher sollte die Markise vor dem Einrollen stets gründlich abgekehrt und dann sorgfältig eingerollt werden. Dafür eignet sich am besten ein Dreiecksbesen mit Teleskopstiel. Damit erreicht man auch Ecken und Kanten gut. Ist trotz aller Vorsicht ein Schaden entstanden, sollte man ihn möglichst zeitnah reparieren.

Checkliste Dachreinigung

Steighilfe

Teleskop-Waschlanze mit weicher Bürste

Eimer und Schwamm

Reinigungsmittel

Ggf. Spezialreiniger

Trockentuch

Versiegelung

Applikationstuch oder -schwamm Checkliste Markisenreinigung

Weicher Besen mit Teleskopstiel

Teleskop-Waschlanze

Markisenreiniger

Reinigungsbürste

Trockentuch

Textilimprägnierung

Applikationsschwamm

