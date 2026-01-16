Eriba Touring Silver Edition (2026): Retro-Wohnwagen mit Extra-Ausstattung

Auf Bunt folgt Silber: Eriba legt ein neues Sondermodell des beliebten Retro-Caravans Touring auf. Statt wie zuletzt in bunten Farbtönen ist das Exterieur des Kultmodells in gediegenem Grau-Silber gehalten. Glattblechwände, Leichtmetallfelgen, Edelstahl-Anbauteile und Silver-Edition-Schriftzüge weißen direkt auf die neue Sonderserie hin.

Auch bei der Gestaltung des Wohnraums greift Eriba den silbernen Farbton auf, etwa für die Gestaltung der Oberschrankklappen. Dazu kommen ein neuer Polsterstoff mit passenden Kissen sowie ein Fußboden in Betonoptik. Dank aufgewerteter Serienausstattung verspricht Eriba einen Preisvorteil von 3.290 Euro.

Umfangreiches Ausstattungspaket Denn neben der Optik bringt die Silver Edition einige Komfort-Extras serienmäßig mit. Dazu gehören unter anderem Komfort-Plissee-Rollos an den Fenstern, Aufbautür mit Fliegengitter und Mülleimer, Spülenabdeckung mit integriertem Schneidebrett, Steckdosenpaket, Außenstauraumklappe, Warmwasserboiler und ein ausgefeiltes Lichtkonzept mit Ambientebeleuchtung.

Eriba Auch das Interieur setzt silberfarbene Akzente. Allen fünf Modellen gemein: die Sitzgruppe im Bug, die je nach Gesamtlänge des Modells unterschiedlich groß ausfällt.



Fünf Grundrisse bietet Eriba in der neuen Silver Edition an: Touring 430, 530, 542, 630 und 642. Die drei 30er-Modelle setzten allesamt auf einen Grundriss mit Querbett im Heck und einer Dinette im Bug. Je nach Gesamtlänge – sie beträgt beim Touring 430 5,54 Meter, beim Touring 530 5,99 Meter und beim Touring 630 6,46 Meter – fällt diese Sitzgruppe knapp bis großzügig aus.

Charakteristisches V-Bett Auch die beiden 42er-Modelle verfügen über die Sitzgruppe im Bug. Statt des Doppelbettes baut Eriba im Heck ein großes Längsbett ein, das wegen des v-förmigen Einschnitts am Fußende besonders komfortabel zugänglich ist. Küchenblock und Bad befinden sich bei allen Grundrissen in der Wagenmitte.

Eriba Die Küche befindet sich in Wagenmitte, daran schließt sich je nach Grundriss ein Querbett oder ein großes Längsbett an.



Typisch Eriba Touring: Für Stehhöhe sorgt ein Hubdach. Unangetastet bleibt natürlich auch die besondere Touring-Konstruktion mit dem Stahlrohrkäfig. Für die großen Modelle 630 und 642 gibt es optional ein Aufstelldach mit zwei zusätzlichen Schlafplätzen.

Kein günstiges Vergnügen Im Fahrzustand sind die Touring-Caravans nur 2,27 Meter hoch, der typische leicht keilförmige Bug sorgt für eine gute Aerodynamik hinter dem Zugfahrzeug. Während der kleine 430 bereits ab 1.100 Kilogramm zulässiger Gesamtmasse vor rollt, beginnen die größeren Modelle ab 1.300 bzw. 1.400 Kilogramm.

Die Preise für die Touring Silver Edition, die auf der CMT 2026 in Stuttgart Premiere feiert, reichen von 31.290 Euro für den Touring 430 bis zu 37.510 Euro für die großen Modelle 630 und 642.