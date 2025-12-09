Dethleffs Summer Edition 2026: 7 Modelle ab 26.000 €

Stets zur Stuttgarter Messe CMT hat Dethleffs ab 2003 einige Jahre in Folge die Sondermodelle der Summer Edition präsentiert. Jetzt kehrt die Summer Edition nach langer Pause mit Preisen von 26.000 bis 28.500 Euro zurück.

Die Bilder verraten die Gene des Sondermodells: Das Mobiliar mit den eleganten Profilen an der Unterseite, in die Kabel und Schalter integriert sind, gleicht jenem der Baureihe Dethleffs Camper bis 2025.

Die Grundrisse der Summer Edition 2026 Konsequent ist daher das Grundrissangebot des Camper in Teilen zu übernehmen. Die Summer Edition 2026 geht mit sieben Größen und Raumaufteilungen an den Start.

Dethleffs Summer Edition 460 EL : Es geht los mit dem 6,91 Meter langen Kompakten mit Einzelbetten im Bug und einer asymmetrischen Dinette im Heck. Preis: 25.999 Euro

Dethleffs Summer Edition 470 FR : 7,13 Meter lang, mit einem französischen Längsbett vorn und einer Rundsitzgruppe hinten ausgestattet. Preis: 26.799 Euro

Dethleffs Summer Edition 500 QSK : Ein kompakter Familienwagen mit einer Gesamtlänge von 7,29 Metern. Eltern und Kinder schlafen vorn bzw. hinten quer auf einem Doppelbett respektive Etagenbetten. Preis: 26.999 Euro

Dethleffs Summer Edition 510 LE : Heckeinzelbetten strecken den Wohnwagen auf 7,26 Meter Länge. Ein wenig Platz spart die Dinette im Heck durch den Verzicht auf eine Querbank. Preis: 27.199 Euro

Dethleffs Summer Edition 530 DR : Mit dem frei und zentral im Bug stehenden Queensbett will der 7,76 Meter lange Caravan komfortsuchende Paare beglücken. Das Queensbett wird kombiniert mit einer großen Rundsitzgruppe im Heck. Preis: 27.899 Euro

Dethleffs Summer Edition 530 FSK: Familien mit Kindern, die zwar mehr Raum, aber keinen maximal breiten Caravan wollen, dient sich der 7,88 Meter lange, 2,30 Meter breite Wohnwagen. Hier schlafen die Erwachsenen vorn auf einem Längsbett, die Kinder in Etagenbetten quer im Heck. Preis: 27.799 Euro. Hier geht's zur ausführlichen Vorstellung des Dethleffs Camper 530 FSK

Familien mit Kindern, die zwar mehr Raum, aber keinen maximal breiten Caravan wollen, dient sich der 7,88 Meter lange, 2,30 Meter breite Wohnwagen. Hier schlafen die Erwachsenen vorn auf einem Längsbett, die Kinder in Etagenbetten quer im Heck. Preis: 27.799 Euro. Dethleffs Summer Edition 560 FMK: Das größte Modell reizt die maximale Breite von 2,50 Metern als einziger aus. Auch er hat Stockbetten quer im Heck und ein Längsbett nebst offenem Waschtisch und Toilettenraum im Bug, setzt aber auf eine zum Gang hin offene Rundsitzgruppe in der Wagenmitte. Preis: 28.499 Euro. Hier haben wir den Dethleffs Camper 560 FMK im Test

Technik und Ausstattung Die Ausstattung der Summer Edition ist urlaubsfertig und praxisnah. So rollen alle Modelle auf einem Chassis mit Alufelgen, Schlingerdämpfer und selbstnachstellenden Bremsen sowie maximaler bzw. sinnvoller Auflastung. Schon der 460 EL hat 1,7 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht, 470 FR und 500 QSK 1,8 Tonnen und die großen jeweils volle zwei Tonnen.

Warmwasserbereiter, rollbarer Abwassertank, 7-Zonen-Matratzen, Serviceklappen, Absorber-Kühlschränke mit 137 Liter Volumen, Gasherde mit drei Flammen und Apothekerauszüge (außer 460 EL) sind ebenso serienmäßig an Bord wie die 63 Zentimeter breite Eingangstür. Das alternativlose Hammerschlag-Alu trägt beim Sondermodell dezentes Hellgrau statt Weiß.

Beheizt werden alle Summer Edition mit der für die großen Grundrisse grenzwertigen Truma-S-3004-Gebläseheizung mit 3 kW – ein Upgrade auf eine Combi- oder gar Warmwasserheizung wird bei der Summer-Edition nicht angeboten.

Pakete und Sonderausstattung Indes kann für 4.199 Euro Aufpreis im Werk das Mover-Paket mit Rangierantrieb und autarker Elektrik samt Bordbatterie installiert werden. Oder man bestellt für 1099 Euro das Elektrik- und Wasser-Autarkpaket mit 70- statt 35-Liter-Tank und Bordakku. Das dritte Paket heißt Duschpaket, das neben Duschausstattung einen City-Wasseranschluss beinhaltet. Das Sicherheitspaket (999 Euro) kommt mit elektronischem Stabilisierungssystem, Gas-Crashsensor und Rauchmelder. Auch eine Klimaanlage ist unter anderem ab Werk zu haben.