Kuschelig, voll ausgestattet, unter 80.000 €: T-Wohnmobil Challenger Cosy Edition (2026)

Der Frühling bringt nicht nur Sonne, sondern auch ein kuscheliges Wohnmobil-Sondermodell: die Cosy Edition des Challenger 317. Als teilintegrierter Camper unter 3,5 Tonnen kombiniert er wohnliches Ambiente mit Technik-Komfort – und das zu einem Preis, bei dem’s auch im Portemonnaie gemütlich bleibt.

Der Challenger Cosy Edition 317 rollt auf Basis des Ford Transit mit 165 PS vor. Serienmäßig mit 8-Gang-Automatik. Das sorgt für entspanntes Fahren, auch im Stadtverkehr oder auf langen Autobahnetappen. Und das Beste: Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen bleibt alles im Führerschein-Bereich Klasse B.

Wohnkomfort für zwei – mit Option auf vier Im Heck warten zwei Einzelbetten mit 90 x 195 und 90 x 196 cm Länge. Wer’s breiter mag, verbindet sie einfach zu einer großen Liegefläche – fast wie zu Hause. Dazu gibt's ein optionales Hubbett über der Lounge, das zwei weitere Schlafplätze bietet.

Die Sitzgruppe ist großzügig, der Tisch verschiebbar. Das Bad? Mit zwei Türen getrennt – für mehr Privatsphäre und ein echtes Raumgefühl.

Ingolf Pompe Das Raumbad mit separater Dusche und WC trennt komfortabel Wohn- und Sanitärbereich.



Ausstattung, die überrascht Viele Details, die bei anderen Herstellern teuer extra kosten, sind hier bereits drin. Eine Lithium-Batterie sorgt für Autarkie, ergänzt von einem 140-Watt-Solarmodul. Die LED-Innenbeleuchtung schafft eine wohnliche Atmosphäre, ohne am Strom zu zehren. Im Arctic-Paket dabei: beheizter Abwassertank, Isomatten, Dieselheizung, Fußbodenerwärmung – perfekt für die Übergangszeit. Markise, Fliegengittertür und Fahrerhausjalousien runden das Zubehörpaket ab.

Einsteigen, losfahren, drinbleiben Der Preis? 78.695 Euro. Klingt nicht nach Schnäppchen – bis man den Gegenwert kennt: Laut Challenger liegt der Preisvorteil der Cosy Edition bei 9.600 Euro. Für unter 80.000 Euro ist serienmäßig schon die oben genannte Ausstattung an Bord.

Ingolf Pompe Markanter Auftritt: Der Challenger 317 Cosy Edition als teilintegriertes Reisemobil auf Ford-Basis.



Was bedeutet das für Kaufinteressierte? Kein Rätselraten bei der Konfiguration, kein Aufpreisstress. Wer will, kann sofort losfahren. Doch: Wie gut ist so ein Challenger Wohnmobil? promobil hat hier ein ähnliches Challenger-Modell auf Ford-Transit-Basis im Vergleichstest.

Challenger 317 Cosy Edition (2026) Basisfahrzeug: Ford Transit, 165 PS, Automatikgetriebe

Ford Transit, 165 PS, Automatikgetriebe Länge / Breite / Höhe: ca. 7,20/2,35/ca. 2,90 m

ca. 7,20/2,35/ca. 2,90 m Max. Gesamtgewicht: 3.500 kg (fahrbar mit Klasse B)

3.500 kg (fahrbar mit Klasse B) Schlafplätze/Sitzplätze: 4

4 Preis Cosy Edition: 78.695 € (inkl. Ausstattungsvorteil von 9.600 €)