Kuschelig, voll ausgestattet, unter 80.000 €: T-Wohnmobil Challenger Cosy Edition (2026)

Der Frühling bringt nicht nur Sonne, sondern auch ein kuscheliges Wohnmobil-Sondermodell: die Cosy Edition des Challenger 317. Als teilintegrierter Camper unter 3,5 Tonnen kombiniert er wohnliches Ambiente mit Technik-Komfort – und das zu einem Preis, bei dem’s auch im Portemonnaie gemütlich bleibt.
Der Challenger Cosy Edition 317 rollt auf Basis des Ford Transit mit 165 PS vor. Serienmäßig mit 8-Gang-Automatik. Das sorgt für entspanntes Fahren, auch im Stadtverkehr oder auf langen Autobahnetappen. Und das Beste: Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen bleibt alles im Führerschein-Bereich Klasse B.
Wohnkomfort für zwei – mit Option auf vier
Im Heck warten zwei Einzelbetten mit 90 x 195 und 90 x 196 cm Länge. Wer’s breiter mag, verbindet sie einfach zu einer großen Liegefläche – fast wie zu Hause. Dazu gibt's ein optionales Hubbett über der Lounge, das zwei weitere Schlafplätze bietet.
Die Sitzgruppe ist großzügig, der Tisch verschiebbar. Das Bad? Mit zwei Türen getrennt – für mehr Privatsphäre und ein echtes Raumgefühl.
Ausstattung, die überrascht
Viele Details, die bei anderen Herstellern teuer extra kosten, sind hier bereits drin. Eine Lithium-Batterie sorgt für Autarkie, ergänzt von einem 140-Watt-Solarmodul. Die LED-Innenbeleuchtung schafft eine wohnliche Atmosphäre, ohne am Strom zu zehren. Im Arctic-Paket dabei: beheizter Abwassertank, Isomatten, Dieselheizung, Fußbodenerwärmung – perfekt für die Übergangszeit. Markise, Fliegengittertür und Fahrerhausjalousien runden das Zubehörpaket ab.
Einsteigen, losfahren, drinbleiben
Der Preis? 78.695 Euro. Klingt nicht nach Schnäppchen – bis man den Gegenwert kennt: Laut Challenger liegt der Preisvorteil der Cosy Edition bei 9.600 Euro. Für unter 80.000 Euro ist serienmäßig schon die oben genannte Ausstattung an Bord.
Was bedeutet das für Kaufinteressierte? Kein Rätselraten bei der Konfiguration, kein Aufpreisstress. Wer will, kann sofort losfahren. Doch: Wie gut ist so ein Challenger Wohnmobil? promobil hat hier ein ähnliches Challenger-Modell auf Ford-Transit-Basis im Vergleichstest.
Challenger 317 Cosy Edition (2026)
- Basisfahrzeug: Ford Transit, 165 PS, Automatikgetriebe
- Länge / Breite / Höhe: ca. 7,20/2,35/ca. 2,90 m
- Max. Gesamtgewicht: 3.500 kg (fahrbar mit Klasse B)
- Schlafplätze/Sitzplätze: 4
- Preis Cosy Edition: 78.695 € (inkl. Ausstattungsvorteil von 9.600 €)