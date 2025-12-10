Einsteiger-Campingbusse ab 47.299 Euro: Globetrail Active 540 DS und 600 ES

Die Globetrail-Baureihe von Dethleffs ist seit Jahren als vielseitiges Kastenwagen-Programm etabliert. Mit der Einführung der Ausstattungsvariante Globetrail Active hat der Hersteller jedoch eine neue, bewusst reduzierte Linie geschaffen: eine preislich attraktivere, funktional abgespeckte Version der regulären Globetrail-Modelle. Mit zwei zusätzlichen Varianten baut Dethleffs diese noch junge Campervan-Baureihe nun weiter aus. Nach dem Marktstart mit drei Modellen im Sommer wächst die Modellfamilie auf fünf Grundrisse. Zielgruppe bleiben preisbewusste Camping-Einsteiger, die ein funktionales Fahrzeugkonzept mit solider Serienausstattung suchen.

Die neuen Modelle 540 DS und 600 ES ergänzen die bislang bekannten Varianten 640 ES, 600 DS und 600 KS. Wie bei allen Fahrzeugen der Baureihe bleibt Dethleffs dem Grundprinzip treu: kompaktes Raumkonzept, modernes Schwenkbad (S) und praxisnahe Ausstattung zu einem vergleichsweise attraktiven Einstiegspreis.

Ebenfalls in diesem Jahr vorgestellt: die 95-Jahre-Edition und die "75 K Iconic"-Edition von Dethleffs.

Globetrail Active 540 DS – Kompaktformat mit Querbett

Dethleffs Der 5,40 m lange 540 DS mit Quer-Doppelbett und Schwenkbad.

Der Globetrail Active 540 DS ist mit 5,41 Metern das kürzeste Modell der Baureihe und richtet sich klar an Camper, die Wert auf Wendigkeit und Alltagstauglichkeit legen. Im Heck befindet sich ein quer zur Fahrtrichtung ausgerichtetes Doppelbett. Mit 197 Zentimetern Länge und bis zu 132 Zentimetern Breite bietet es trotz der kompakten Fahrzeuglänge ein vollwertiges Schlafangebot für zwei Personen.

Unter der Liegefläche bleibt – wie vom Kastenwagen gewohnt – Stauraum für Campingmöbel oder Gepäck. Damit eignet sich der 540 DS besonders für Paare, die einen möglichst kompakten Kastenwagen suchen, ohne auf ein festes Bett verzichten zu wollen.

Globetrail Active 600 ES – Einzelbetten mit Stauraumreserve

Dethleffs Der 6 m lange 600 ES mit Einzelbetten und Schwenkbad.



Der Globetrail Active 600 ES spielt die Stärken des klassischen Sechs-Meter-Kastenwagens aus. Im Heck sind zwei längs angeordnete Einzelbetten eingebaut, die mit 191 und 185 Zentimetern Länge auch für größere Personen geeignet sind. Durch die erhöhte Position der Betten entsteht darunter ein großzügiger Laderaum.

Der Stauraum lässt sich flexibel vergrößern. Die Betten können hochgestellt werden, sodass sperriges Gepäck wie Fahrräder Platz findet. Zusätzlich kann die Trennwand nach vorne entfernt werden, wodurch sich der Laderaum bis ins Fahrerhaus verlängert. Der 600 ES richtet sich damit vor allem an aktive Reisende mit viel Ausrüstung.

Einheitliches Raumkonzept: Schwenkbad und Sitzgruppe Unabhängig vom jeweiligen Grundriss verbindet alle Modelle das identische Wohnraumkonzept: Direkt hinter dem Fahrerhaus ist eine Halbdinette mit zwei eingetragenen Sitzplätzen auf einer Bank angeordnet. Die drehbaren Fahrerhaussitze erweitern den Ess- und Aufenthaltsbereich.

Auf der Fahrerseite dahinter befindet sich das charakteristische Schwenkbad. Eine bewegliche Wand verwandelt den Raum je nach Bedarf von einem klassischen Waschraum mit WC und Becken in eine vollwertige Duschkabine. Gegenüber befindet sich eine schlichte Küchenzeile mit serienmäßigem 84-Liter-Kompressorkühlschrank, Zwei-Flammen-Kocher und Waschbecken.

Serienausstattung und Active-Paket Bereits serienmäßig stattet Dethleffs den Globetrail Active mit hochwertigen Rahmenfenstern sowie einer Diesel-Warmluftheizung inklusive Warmwasserboiler aus.

Das "Active"-Paket bündelt zahlreiche Komfortdetails wie 16-Zoll-Alufelgen, Lederlenkrad, Faltverdunkelung im Fahrerhaus, Tablet-Halter, zusätzliche Steckdosen, USB-Doppelport, Fliegengittertür, schwenkbare Tischverlängerung und LED-Lichtband in Küche und Bad. Laut Hersteller ergibt sich gegenüber der Einzelbestellung ein Preisvorteil von 2.332 Euro.

Auf Citroën-Jumper-Basis mit bis zu 180 PS Beide neuen Varianten basieren auf dem Citroën Jumper. Serie ist ein 140-PS-Dieselmotor mit Schaltgetriebe. Optional bietet Dethleffs ein Automatikgetriebe, eine 180-PS-Version sowie eine Auflastung auf 4,25 Tonnen an. Letztere erhöht die mögliche Zuladung deutlich, besonders in Kombination mit dem optionalen Aufstelldach.

Preise und Einordnung Der Globetrail Active 540 DS startet bei 47.299 Euro, der 600 ES bei 49.999 Euro. Mit den zwei neuen Grundrissen schließt Dethleffs wichtige Lücken im Programm: Der 540 DS spricht vor allem urbane Nutzer und Wochenend-Camper an, während der 600 ES mit seiner flexiblen Heckgarage eher auf sportlich aktive Reisende zielt.