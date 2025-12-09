Weinsberg Spicy-Sondermodell: Wohnmobil-Sparpaket mit mildem Nachgeschmack

Nach dem Pepper wird es Spicy – die Marke Weinsberg war bereits mit ihren Pepper-Editionsmodellen auf Caracompact sehr erfolgreich. Die Spicy-Sondermodelle sollen an diesen Erfolg anknüpfen. Dieses Mal baut das Wohnmobil auf den jüngst modernisierten teilintegrierten Weinsberg Carasuite – Weltpremiere feiert der Spicy auf der CMT 2026.

Spicy klingt nach Feuer und Abenteuer, aber beim CaraSuite 650 MEG Edition Spicy liegt die eigentliche Würze im Preis. Weinsberg bündelt in der Edition Spicy Ausstattung im Wert von über 22.000 Euro und das zu einem aufregenden Gesamtpreis von 73.900 Euro. Damit liegt der Preis deutlich unter dem, was dieselben Features einzeln kosten würden. Für alle, die clever kalkulieren und Ausstattung zum Preisvorteil wollen, ist das ein starkes Argument.

Ausstattung zum Sonderpreis Im Spicy-Sondermodell steckt eine umfangreiche Ausstattung: Automatikgetriebe, Leichtmetallfelgen, Rückfahrkamera, hochwertige Sitzbezüge, elektrische Einstiegstufe, Markise, Ambientebeleuchtung, Kindersitzbefestigung und vieles mehr. Diese Extras summieren sich auf einen Selbstkostenwert von über 22.000 Euro. Kaufinteressierte müssen allerdings nur mit dem Edition‑Preis kalkulieren – und sparen damit über 14.000 Euro.

Weinsberg Die Lackierung des Sondermodells nennt sich Lanzarote Grey - und wird nur durch einen kleinen, orangenen Farbtupfer der Aufschrift "Spicy" aufgelockert.

Der Fiat Ducato, auf dem das Spicy-Sondermodell basiert, ist allerdings nur mit einem 140-PS-Motor ausgestattet. Richtig "hot" wäre das Angebot mit den maximalen 180 PS, die technisch möglich sind. Immerhin ist die moderne 8‑Gang-Wandlerautomatik im Preis inbegriffen.

Der Grundriss Carasuite 650 MEG Die Baureihe CaraSuite kombiniert einen teilintegrierten Aufbau mit kompakten Abmessungen und cleverem Innenraumlayout. Mit rund 7 Metern Länge bleibt das Wohnmobil manövrierbar, bietet aber trotzdem genug Raum für Alltag und Urlaub. So entsteht ein Allrounder – nicht protzig, aber vielseitig.

Der Grundriss kombiniert Einzelbetten im Heck (200 × 92 cm) mit einem Hubbett über der Sitzgruppe (196 × 142 cm) — so lassen sich bis zu vier Schlafplätze realisieren. Ideal also für Paare mit Gästen, kleine Familien oder Freunde. Zusätzlich sorgt die Betterweiterung hinten dafür, dass sich Einzelbetten zur Liegewiese verwandeln lassen.

Weinsberg Der Grundriss des Carasuite 650 MEG: klassisch und bewährt.

Innen wirkt der Raum durchdacht – genug Platz zum Kochen, Sitzen und Schlafen, ohne dass der Wagen überdimensioniert wirkt. Ein kompaktes Raumwunder mit Alltagswert. Hier finden Sie mehr über den Grundriss Carasuite 650 MEG im Test auf einem anderen Basisfahrzeug.

Dezenter Look mit einem kleinen Farbtupfer Äußerlich fällt die Lackierung in "Lanzarote Grey" auf, kombiniert mit einer markanten Spicy-Sonderbeklebung. Das verleiht dem Wohnmobil zwar einen eigenständigen, aber eher zurückhaltenden Look.

Innen dominieren helle Holzfarben, weiße Möbelfronten und Polster in Hellgrau und Anthrazit. Der einzige echte Farbakzent sitzt in der orangefarbenen Stickerei "[SPICY]" auf den Polstern – ein kleines Statement, das nicht übertreibt. Das Gesamtbild bleibt ruhig und massentauglich. "Spicy" bedeutet eher ein klein bisschen Würze statt einer Geschmacksexplosion.

Weinsberg Carasuite 650 MEG Edition Spicy: Technische Daten und Preis Basisfahrzeug : Fiat Ducato, 140 PS, Automatik

: Fiat Ducato, 140 PS, Automatik Länge/Breite/Höhe : 6,99 m/2,32 m/2,94 m

: 6,99 m/2,32 m/2,94 m max. zulässiges Gesamtgewicht : 3.500 kg

: 3.500 kg Sitzplätze / Schlafplätze : 4 / 4

: 4 / 4 Grundpreis Carasuite 650 MEG: 65.690 Euro

Carasuite 650 MEG: 65.690 Euro Spicy‑Preis: 73.900 Euro