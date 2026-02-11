Weggezaubert: Duschen dank Verschwindibus-Klo - Campervans mit verschiebbarem WC

Einige moderne Campingbusse setzen auf innovative Bäder mit verschiebbaren Toiletten, die bei Nichtgebrauch einfach aus dem Weg geräumt werden. So lässt sich der ohnehin knappe Innenraum eines Campingbusses besser nutzen, ohne auf Komfort beim Duschen zu verzichten.

Der Vorteil liegt klar auf der Hand: mehr Bewegungsfreiheit im Bad und flexiblere Raumnutzung, gerade in kompakten Vans. Hauptnachteil: Stauraum oder Raum für Technik unter dem Heckbett fällt weg, da dort die verschiebbare Toilette untergebracht werden muss. Ein Kompromiss, den man eingehen muss.

7 Campingbusse mit einem Klo, das verschwindet Die Idee, die Toilette bei Nichtgebrauch verschwinden zu lassen, findet sich mittlerweile bei mehreren Herstellern in unterschiedlichen Varianten. Im Folgenden stellen wir sieben Campingbusse vor, die dieses Konzept umsetzen – vom kompakten 5,40er-Van bis zum Premium-Modell.

1. Bürstner Habiton und Papillon

Ingolf Pompe Das Bad im Habiton hat mehr als nur eine verschiebbare Toilette.

Bürstner, die ihr Modellprogramm Ende 2025 konzeptionell neu erfanden, setzen bei ihren neuen Campervans konsequent auf ungewöhnliche Raumlösungen. Sowohl im Habiton auf Mercedes-Benz-Sprinter-Basis als auch im deutlich günstigeren Papillon auf Citroën-Jumper-Basis kommt ein verschiebbares Toilettenkonzept zum Einsatz – doch das ist längst nicht der einzige Clou der jeweiligen Bäder.

Im Habiton, dessen Grundpreis bei rund 73.000 Euro liegt, ist das Bad ein komplett verschiebbares Nasszellenmodul: Für den Tagesbetrieb wird es in den Schlafbereich geschoben und schafft so deutlich mehr Bewegungsfreiheit im Wohnraum, nachts bildet es einen vollwertigen Sanitärraum mit Dusche und fest integrierter Toilette, wozu die Sitzbank vorne weichen muss. Der Fokus liegt klar auf maximaler Variabilität bei gleichzeitig hohem Komfortniveau, passend zur Premium-Positionierung des Sprinter-Vans. Hier können Sie mehr über den Bürstner Habiton lesen.

Marcel Kästner Im Papillon verschwindet nur das Klo hinter zwei Flügeltüren unter dem Klappwaschbecken.

Der Papillon, der bereits ab rund 40.000 Euro startet, verfolgt denselben Grundgedanken, setzt ihn jedoch einfacher und konsequent kostenbewusst um. Auch hier verschwindet die Toilette bei Nichtgebrauch aus dem Bad, während ein klappbares Waschbecken und eine kompakte Duschlösung den Sanitärraum flexibel nutzbar machen. Die Wände bleiben jedoch, wo sie sind. Hier können Sie mehr über den Bürstner Papillon lesen.

Beide Modelle zeigen exemplarisch, wie Bürstner mit beweglichen Badlösungen auch unter sechs Metern Länge neue Spielräume im Campervan-Segment eröffnet – einmal luxuriös interpretiert, einmal bewusst reduziert.

2. LMC Innovan 592

Philip Teleu Das Bad im Innovan ist schnörkellos und funktional gehalten.

LMC eröffnet mit dem Innovan 592 auf Ford-Transit-Basis die Möglichkeit, echte Längs-Einzelbetten unter sechs Metern mit einem geräumigen Badkonzept zu verbinden. Die Toilette lässt sich bei Nichtgebrauch unter dem Waschtisch ins Stauraumfach unter dem Bett schieben, wodurch mehr Bewegungsfreiheit beim Duschen entsteht.

Mit 5,98 Metern Länge, 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht und einem Grundpreis von 64.400 Euro richtet sich der Innovan 592 an Camper, die ein kompaktes, funktionales Layout auf Ford-Basis mit flexibler Sanitärlösung suchen. Hier können Sie mehr über den Innovan 592 lesen.

3. Malibu Van Compact 540 DB & 600 LE

Samira Matschinsky Der beinahe nahtlose Übergang von Flur zum Bad mildert die Enge des sehr kompakten 540 DB ein wenig ab.



Der Malibu Van Compact auf Fiat-Ducato-Basis verbindet kompakte Außenmaße mit einer ungewöhnlichen Innenraumaufteilung. Der 540 DB sticht besonders durch das besonders niedrige und schmale Querbett im Heck hervor. Dank der verschiebbaren Toilette ist auch in so einem kompakten Bus (5,41 m lang) genug Platz, um bequem zu duschen. Mit dem optionalen Aufstelldach können zusätzliche Schlafplätze geschaffen werden, wodurch das Fahrzeug für bis zu drei Personen bei 3,5 t Gesamtgewicht geeignet ist.

Der 600 LE erweitert das Konzept auf 5,99 m und bietet längs angeordnete Einzelbetten im Heck, die durch das kompakte Badkonzept angenehm lang ausfallen, ohne dass man beim Duschen auf Komfort verzichten muss. Auch hier ist ein Aufstelldach optional verfügbar.

Die Einstiegspreise liegen bei beiden Modellen bei etwas über 60.000 Euro.

4. Mooveo Van und Pilote V

Ingolf Pompe Der Mooveo Light Van 60 DB kommt in einem modernen Anthrazit daher.



Mooveo und Pilote Modelle sind weitestgehend baugleich. So haben beide Marken gleich drei Grundrisse mit verschiebbarer Toilette im Angebot.

Der Mooveo Van 60 DB sowie der Pilote V 600 G (Grundpreis ca. 63.000 Euro) verfügen über ein Querbett im Heck bei einer Fahrzeuglänge von etwa 5,99 m.

Mooveo Van 63 EB / Pilote 630 J sind je 6,36 m lang und bieten Längsbetten im Heck , die bei Bedarf zu einer durchgehenden Liegefläche kombiniert werden können.

sind je lang und bieten , die bei Bedarf zu einer durchgehenden Liegefläche kombiniert werden können. Mooveo Van 63 XL und Pilote 633 M behalten das Längsbettlayout bei, ergänzen aber ein Superhochdach, wodurch mehr Stehhöhe entsteht und der Innenraum variabel nutzbar bleibt. Grundpreise für die längeren Modelle bewegen sich zwischen ca. 63.000 und 70.000 Euro.

5. Yucon 60 B, 63 G und 63 H

Alle drei Yucon‑Campervans teilen die Nasszelle, in der die Toilette verschiebbar ist und sich flexibel unter das Bett schieben lässt. So bleibt trotz kompakter Maße ausreichend Platz für die Dusche und eine effiziente Raumnutzung.

Der Yucon 60 B (Grundpreis ca. 65.300 Euro) verfügt über ein Querbett im Heck von etwa 1,35 m Breite und 1,94 m Länge bei einer Fahrzeuglänge von 5,99 m. Optional kann ein Aufstelldach zusätzliche Schlafplätze schaffen.

(Grundpreis ca. 65.300 Euro) verfügt über ein Querbett im Heck von etwa 1,35 m Breite und 1,94 m Länge bei einer Fahrzeuglänge von Optional kann ein Aufstelldach zusätzliche Schlafplätze schaffen. Der Yucon 63 G (Grundpreis ca. 67.300 Euro) bietet auf 6,36 m Länge zwei Längsbetten im Heck, die sich bei Bedarf zu einer breiten Liegefläche verbinden lassen. Der Grundriss richtet sich an Camper, die längs schlafen möchten und den Stauraum im Campingbus optimal nutzen wollen.

(Grundpreis ca. 67.300 Euro) bietet auf zwei Längsbetten im Heck, die sich bei Bedarf zu einer breiten Liegefläche verbinden lassen. Der Grundriss richtet sich an Camper, die längs schlafen möchten und den Stauraum im Campingbus optimal nutzen wollen. Der Yucon 63 H (Grundpreis ca. 70.300 Euro) kombiniert ebenfalls Längsbetten im Heck mit einem Superhochdach, das mehr Stehhöhe und variable Nutzung des Raums erlaubt.

Die Yucon-Modelle zeigen Parallelen zu den Grundrissen von Pilote und Mooveo. Die Markenpositionierung ist jedoch eine andere: Yucon richtet sich mit seinen luxurösen Sprinter-Modellen und dem kompakten Renault-Ausbau stärker an moderne Vanlifer, während Mooveo und Pilote eher klassische Komfortcamper ansprechen.

6. Nur Modelljahr 2025: Knaus Boxlife Pro 600 (Lifetime/Street etc.) mit EcoFlex-Bad

Ingolf Pompe Das neue EcoFlex-Bad hat der Boxlife Pro 600 Modelljahr 2025 an Bord. Die Toilette kann nach Bedarf in die Nasszelle gezogen werden.



Auf der CMT 2025 stellte Knaus das EcoFlex-Bad vor – ein für Knaus neuartiges Badkonzept, bei dem die Toilette bei Nichtgebrauch unter dem Bett im Stauraum verschwindet. Durch den schmalen, längs ausgerichteten Waschtisch entsteht zusätzlich mehr Platz zum Duschen. Mit dem Modelljahr 2026 kehrte Knaus jedoch bei den kürzeren Modellen wieder zum bewährten Schwenkbad zurück, während die längeren Varianten ein festes Klo im XL-Bad erhielten.

Wer also einen Campingbus mit dem beweglichen Klo von Knaus sucht, muss auf Händlerangebote, Marktplätze wie Caraworld.de oder den Gebrauchtmarkt zurückgreifen. Noch sind einige 2025er-Modelle mit EcoFlex-Bad erhältlich. Der Boxlife Pro 600 (Lifetime oder Street) bietet je nach Ausführung Quer- oder Einzelbetten, ist unter 6 m lang und kostet vorkonfiguriert ca. 60.000 Euro.

7. Manufaktur-Ausbau mit verschiebbarem Klo Viele Manufakturen setzen ebenfalls auf Bäder mit verschiebbaren Toiletten. Diese Lösung ist besonders beliebt im Vanlife, da sie Campern, die viel unterwegs sind und regelmäßig im eigenen Fahrzeug duschen möchten, mehr Flexibilität bietet. Auf Dauer sind herkömmliche Kombibäder in kleinen Vans oft zu beengt, während verschiebbare Toiletten den Raum effizient nutzen und den Komfort deutlich erhöhen. Wer also das nötige Kleingeld beisammen hat und keinen Camper von der Stange möchte, findet auch hier einen passenden Campingbus mit beweglicher Toilette.