Top Ausstattung im Wohnmobil zum Sonderpreis: Mooveo Int 72 EBF Elysee Spring Edition

Eine Metallplakette mit eingravierter laufender Nummer zeichnet jedes Exemplar der Spring Edition als Teil der exklusiven Sonderserie aus. Nach 200 Teil- und 120 Vollintegrierten ist Schluss – so betonen die Mooveo-Verantwortlichen, hierzulande vertreten durch den Vertriebspartner WOF (Wohnmobil Outlet Factory) in Weilheim bei Stuttgart. Die Käuferinnen und Käufer haben jeweils die Wahl, ob sie im Heck in Queens- oder Einzelbetten schlafen möchten. Ansonsten ist die Ausstattung weitgehend fixiert. Für die Queensbett-Modelle gibt es lediglich noch die Option, das Bett elektromotorisch höhenverstellen zu können und für alle Spring Edition-Varianten gegen Aufpreis eine Markise. Sowie die Möglichkeit, die maximale Tonnage von 3,5 auf 3,65, 4,25 oder 4,4 Tonnen anheben zu lassen, um mehr Zuladung übrig zu haben. Das war’s an möglichen Extras.

Fiat Ducato-Basis mit umfangreicher Serienausstattung Für die integrierten Modelle ist die Wahl einer der Auflastungen dabei sehr angeraten, zumindest, wenn man das Fahrzeug auch mit vier Personen nutzen möchte. Die Zuladung als 3,5-Tonner wird vor allem deshalb recht knapp, weil die Fahrzeuge so umfangreich ausgestattet sind. Für die Fiat Ducato-Basis bedeutet das, der 180 PS-Motor und das Automatikgetriebe sind ebenso selbstverständlich an Bord wie die elektrische Parkbremse, das volldigitale Kombiinstrument, das Lederlenkrad, die Klimaautomatik, die induktive Ladeschale und das 10-Zoll-Fiat-Media-Paket mit DAB-Radio, Navigation und Rückfahrkamera. Neben der exklusiven Dekorbeklebung der Spring Edition veredeln zudem 16-Zoll-Leichtmetallfelgen den äußerlichen Auftritt.

Ingolf Pompe Sitzgruppe mit zwei Längsbänken, die bei Bedarf zu zwei weiteren Gurtplätzen umgebaut werden können.



Auch im Aufbau bleiben kaum Wünsche offen Auf den Fiat Ducato mit Flachrahmen baut die Pilote-Tochtermarke einen holzfreien GfK-Aufbau mit niedrigem Doppelboden auf. Darin kommen nicht nur große Teile der Bordtechnik frostfrei unter, sondern es bleibt auch noch etwas Platz für Gepäck in zwei Bodenfächern. Sperrigeres Ladegut wie Fahrräder können in der geräumigen Heckgarage eingeladen werden, die mit zwei Türen, zwei Zurrschienen und einer Außendusche ausgestattet ist. Für Kleinzubehör wie Auffahrkeile und Kabeltrommel steht zudem noch eine praktische Stauschublade hinter der linken Seitenschürze bereit. Für Kleider und Jacken sieht das Einzelbettenmodell Int 72 EBF unter den Fußenden der Liegeflächen je einen Kleiderschrank vor. Neben der Fronttür sorgt der aufstellbare Deckel und die automatische Beleuchtung jeweils für einen einfachen Schrankzugriff.

Bequeme Betten im Heckschlafzimmer Die beiden Einzelbetten im ansprechend gestalteten Schlafzimmer sind einfach zu erreichen und zeichnen sich durch hochwertige Bultex-Matratzen aus. Immerhin eine der beiden Liegeflächen erreicht die Zwei-Meter-Marke. Über dem Kopfende finden sich nicht nur drei Hängeschränke, sondern auch offene Ablagen und Stromanschlüsse mit 230 Volt, USB-A und -C für Handy & Co. Zwei weitere Schlafplätze offeriert das Hubbett vorn, das auf eine Fläche von 1,90 mal 1,35 Meter kommt. Praktisch ist hier das vorn quer angeordnete Ablagebord.

Ingolf Pompe Die beiden Einzelbetten zeichnen sich durch hochwertige Bultex-Matratzen aus.



Die Sitzgruppe besteht aus zwei Längsbänken, was dem Wohnraum eine angenehme Großzügigkeit verleiht. Bei Bedarf können die Bänke zu zwei weiteren Gurtplätzen umgebaut werden. Der Ausbau wird geprägt von hellen Farben und Holzdekorflächen. Stilbildend sind die schwarz gestreiften, trendigen Akustikpaneele, die an verschiedenen Stellen im Ausbau auftauchen. Auch in der kompakten Küche, die dank geschickter Platzierung von Spüle und Zweiflammkocher dennoch ein gutes Stück echte Arbeitsfläche bietet. Sie wird ergänzt durch einen 150 Liter fassenden Kompressorkühlschrank mit integrierter Flaschenschublade, der direkt gegenübersteht.

Komfortables Raumbad mit separater Dusche Schließt man die Badtür über den Gang hinweg entsteht ein großzügiges Raumbad und Ankleidezimmer. Das weiße, schüsselförmige Waschbecken und die hochaufragende Armatur daneben verbreiten französisches Flair. Für die praktische Seite sorgen Hänge- und Unterschrank mit angemessenem Stauraum sowie die Ablagen und Kleiderhaken für dies und das. Das Mini-Heki im Dach lässt Licht und Luft herein, genauso wie das zweite Exemplar über der Dusche – hier wurde nicht gespart. Auch eine abklappbare Kleiderstange findet sich hier an der Decke. Zudem erfreut auch die Duschwanne am Boden den Nutzer, weil hier kein Radkasten die Bewegungsfreiheit stört.

Ingolf Pompe Der Moover bietet ein komfortables Raumbad.



Erstaunlich umfangreiche Autarkausstattung Da im Mooveo-Integrierten lediglich der Herd mit Gas versorgt werden muss, reicht ein Mini-Gaskasten für eine 2,75 Kilo-Flasche. Das Heizen übernimmt eine Truma Combi D6E, die wahlweise mit Diesel oder Strom betrieben werden kann. Vorn rechts neben dem Beifahrer, wo sich bei vielen Integrierten der große Gaskasten findet, macht sich im Spring Edition-Modell die umfangreiche Stromversorgung breit. Die 300 Ah-LFP-Batterie und der 2000 W-Wechselrichter sorgen für Unabhängigkeit vom Landstrom. Für Nachschub sorgen zudem die beiden 200 Wp-Solarpaneele auf dem Dach – serienmäßig wohlgemerkt.

Und was kostet das Ganze? Bleibt die spannende Frage zum Schluss: Was kosten die Fahrzeuge eigentlich? Die beiden Integrierte, Int 72 QBF mit Queens- und Int 72 EBF mit Einzelbetten, sind jeweils für 97.400 Euro zu haben. Dazu kommen noch 1.990 Euro Nebenkosten für Überführung und Papiere, dann steht der gutausgerüstete Integrierte zur Abholung beim Händler bereit. Die entsprechenden Teilintegrierten mit etwas einfacherer Ausstattung sind sogar schon zu einem Grundpreis von 77.800 Euro zu haben.

Mooveo Int 72 EBF Elysee Spring Edition Preis: ab 97.400 Euro.

ab 97.400 Euro. Basis: Fiat Ducato, Flachrahmen, Vorderradantrieb, 132 kW/180 PS, Automatikgetriebe.

Fiat Ducato, Flachrahmen, Vorderradantrieb, 132 kW/180 PS, Automatikgetriebe. Gesamtgewicht: 3.500 kg (optional bis 4.400 kg).

3.500 kg (optional bis 4.400 kg). Länge/Breite/Höhe: 7,25/2,30/2,85 m.

7,25/2,30/2,85 m. Empfohlene Personenzahl: 2-4.