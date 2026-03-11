Vergessen Sie Zurrösen! Airline-Schienen sind das beste Stauraum-Upgrade für Ihr Wohnmobil.

Zwei Schienen im Heck oder der Heckgarage, ein großer Unterschied im Alltag: Airlineschienen im Campingbus oder Wohnmobil machen Zurrpunkte variabel und öffnen ein Zubehör-Ökosystem, das vom Spanngurt über den Fahrradträger bis zur Möbelbefestigung reicht.

Manchmal reichen kleine Details, mit denen sich eine Marke von der Konkurrenz absetzt. Bei Robeta sind das die Airlineschienen, Metallschienen mit Lochraster aus der Luftfahrttechnik, die der Campingbushersteller auf den Böden des Heckstauraums aller seiner Messefahrzeuge auf der CMT eingebaut hat.

Die Schienen zur Ladungssicherung werden sonst von vielen Herstellern, Ausbauern und Käufern oft unterschätzt. Wer am Messestand von Robeta kurz in den Stauraum schaut, registriert die Alu-Profile oft nur nebenbei: zwei schmale Profile, sauber festgeschraubt oder eingelassen, ein Lochraster, fertig. Doch diese unscheinbare Lösung hilft im Alltag dabei, Kisten und Zubehör flexibel zu fixieren, E-Bikes stabil abzustellen und Möbel oder Sitze variabel zu positionieren. Airlineschienen im Campingbus oder Wohnmobil sind keine Spielerei. Sie sind die robuste Schnittstelle zur Ladungssicherung, die aus einem Heck oder der Heckgarage einen nutzbaren Arbeitsraum macht.

Das Airlineschienen-System gilt als bewährter Striestandard für sichere, zuverlässige und flexible Ladungssicherung. Im Gegensatz zu fest montierten Zurrösen ermöglichen Airlineschienen, die Sicherungspunkte genau dort zu platzieren, wo Campende sie gerade benötigen. So lässt sich ein Fahrrad anders fixieren als eine Eurobox, ein Kinderwagen anders als ein Wassertank, ein Surfboard anders als ein Grill.

Andreas Becker Airlineschienen sind flexible Transportsicherungen. Der Adapter (Fitting) wird in eine der runden Öffnungen eingesteckt, über die Verjüngung zwischen den Löchern geschoben und klemmt sich dort per Federmechanismus fest oder wird mit einer Spannschraube angezogen.



Airlineschienen sind stabil, tragfähig und vielseitig Airlineschienen wirken zunächst wie Zubehör für Handwerker. In Wahrheit funktionieren sie wie eine universelle Steckleiste, in der Adapter (Fittings) nach Belieben hin- und hergeschoben werden können. Es gibt Fittings mit Zurrösen für Gurte, Schraubfittinge mit Gewinden oder mit Anschlägen für Querträger. In Airlineschienen, die an Seitenwänden montiert sind, lässt sich die Ladung mit Sperrstangen über die komplette Fahrzeugbreite sichern. Vieles folgt derselben Logik und passt in dieselbe 25-mm-Lochung. Das Prinzip ist ein modularer Baukasten: Standardisierte Accessoires reichen von Fittings mit Ösen bis zu Aufnahmen für Fahrräder oder ganze Fahrradträger. Wer Airlineschienen im Wohnmobil oder Campingbus sinnvoll nutzt, kauft sich damit nicht nur eine Schiene, sondern eine Plattform für viele mögliche Transportanwendungen.

Was sind Airlineschienen und wie viel Last tragen sie?

Airlineschienen heißen stammt ursprünglich aus der Luftfahrt: In Flugzeugen ließen sich damit Sitze und Fracht schnell, sicher und flexibel positionieren und fixieren. Heute nutzt die Logistik diese Schienen als herstellerunabhängigen Standard für Ladungssicherung. Wie viel Last ein Befestigungspunkt trägt, hängt stark von Schiene, Fitting, Schrauben, Untergrund und Verstärkung ab. Aus der Praxis werden pro Schraub-/Befestigungspunkt oft Richtwerte von etwa 400 bis 800 Kilogramm genannt.

Dazu kommt ein Aspekt, den man erst beim Beladen versteht: Eine gut integrierte Airlineschiene im Campingbus und Wohnmobil klaut kaum Platz. Im Gegenteil. Es gibt Airlineschienen, die rechteckig sind, einen kleinen Absatz oder eine Überlappung haben. Diese können Ausbauer und Hersteller in den Boden der Ladefläche oder in die Wandverkleidung einlassen. Wenn die Schienen versenkt und sauber integriert sind, ragen sie nicht hervor und stören nicht im Alltag.

Benjamin Büchner Robeta lässt die Airlineschienen quasi in den Boden ein, sodass keine Fugen entstehen und sie fast bündig mit dem Boden sind.

Wenn die Vorteile so offensichtlich wirken: Weshalb verbauen nicht alle Hersteller serienmäßig Airlineschienen im Wohnmobil? Die Begründung ist recht nüchtern: Eine Schiene ersetzt nicht einfach eine Öse. Der Einbau verlangt Planung, Verstärkung, präzise Montage und saubere Abdichtung. Das kostet Zeit in der Produktion – und Zeit kostet Geld. Zusätzlich schlagen zertifizierte Schienen und kompatibles Zubehör stärker zu Buche als die einfachen Zurrpunkte, die das Basisfahrzeug oft schon mitbringt.

Die Open-Source-Anwendung für die Ladungssicherung "Open Source der Ladungssicherung", so bezeichnet Laurenz Dann, der Gründer von PUSH Components, die Airlineschienen. Ein Standard, der für viele Anwendungen passt. Deshalb hat Dann rund um die Transportschienen aus der Luftfahrt PUSHrack, ein modulares Heckträgersystem für Campingbusse, entwickelt. Fahrrad-, Ski-, Snowboard- und bald Surfbrett-Träger gehören genauso zum Sortiment wie Transportboxen, Werkzeughalter oder Sicherheitsschlösser. Alle Komponenten werden mit einem Schraubfitting in die Löcher der Airlineschienen gehängt, die vorher mit Verstärkungen von innen an der Hecktür montiert werden.

Wie extrem flexibel Airlineschienen auch im Innenraum sind, zeigt der privat ausgebaute Camper von Laurenz Dann. Der Gründer nutzt die Schienen nicht nur beruflich, sondern hat sie auch zum Rückgrat seines VW Crafters gemacht. Daran hängt per Adapter der komplette Innenausbau: von Schränken über die Küche bis hin zum Kinderbett. "Manche Möbel nehme ich regelmäßig raus und das Kinderbett habe ich schon viermal umgebaut", erzählt er. Hilfreich beim Ausbau war, dass Kastenwagenhersteller wie VW beim Crafter mittlerweile oft schon ab Werk Montagepunkte für die Schienen vorsehen. Damit man im Alltag nicht darüber stolpert, hat Dann den Boden seines Campers passgenau ausgefräst, sodass die Airlineschienen fast bündig abschließen.

PUSH Components In seinem privat ausgebauten Campingbaus hat Laurenz Dann, Gründer von PUSH Components, ganze Möbelmodule an Airlineschienen befestigt. Wenn er sie nicht braucht nimmt er sie kurzzeitig raus.

Airlineschienen für Selbstausbau und Nachrüstung Dass Airlineschienen in der Industrie nicht flächendeckend eingesetzt werden, muss nicht bedeuten, dass das auch für die Nachrüstung oder den Selbstausbau gilt. Nicht nur für Campingbusse, sondern auch für die Heckgarage in Wohnmobilen sind sie praktische Komponenten. Von Unternehmen wie Zurrschienen Transportsysteme bekommen Camper mittlerweile unterschiedlichste Bauarten: Es gibt halbrunde und eckige Modelle oder solche, die auf einer flachen Bodenplatte sitzen. Im Onlineshop verkauft das Unternehmen aber auch Airlineschienen mit Flügeln, um die Bodenanschlüsse zu überlappen. Relativ neu ist eine Airlineschiene mit Kederleiste, in die Campende Vorzelte oder Sonnensegel einziehen können.

Philipp Heise Im Zurrschienen-Onlineshop gibt es Airlineschienen mit Kederleiste.

Selbstausbauer finden also für innen und außen die passende Komponente. Für Heckgaragen von Wohnmobilen eignen sich dagegen eher Airlineschienen, die verklebt werden und trotzdem sicher halten. Genauso wie es Robeta oder Push Components tun, können auch Campenden Halterungen für Fahrräder oder Kisten daran befestigen. Das passende Zubehör gibt es auch im Onlineshop Zurschienen.de oder im beim airlineschienen-shop.de.

Benjamin Büchner Airlineschiene an die Wand, Haltearm daran und schon steht das Fahrrad sicher in der Heckgarage des Wohnmobils. So geht das im Dopfer Dopfer 332 A, aber auch in jeder anderen Heckgarage eines Wohnmobils.

Tipps für Kauf und Montage von Airlineschienen promobil hat bei Laurenz Dann nachgefragt, welche Punkte beim Kauf und der Montage von Airlineschienen besonders wichtig sind:

Das richtige Profil: Bei halbrunden Airlineschienen ist der Sweetspot zwischen Stabilität und Flexibilität am besten. Für leicht gebogene Flächen wie Außenwände sind sie ideal.

Bei halbrunden Airlineschienen ist der Sweetspot zwischen Stabilität und Flexibilität am besten. Für leicht gebogene Flächen wie Außenwände sind sie ideal. Auf Zertifizierung achten: Airlineschienen sind grundsätzlich nicht genormt. Gute Hersteller erkennen Kunden daran, dass sie die Kriterien der DIN ISO 27956 zur Ladungssicherung in Lieferwagen erfüllen.

Airlineschienen sind grundsätzlich nicht genormt. Gute Hersteller erkennen Kunden daran, dass sie die Kriterien der zur Ladungssicherung in Lieferwagen erfüllen. Gut verstärken: Wenn die Schienen auf Blech montiert werden, sollten sie auf der Rückseite verstärkt werden, um die Last sicher auf die Karosserie zu verteilen.

Wenn die Schienen auf Blech montiert werden, sollten sie auf der Rückseite verstärkt werden, um die Last sicher auf die Karosserie zu verteilen. Eloxal statt Pulverbeschichtung: Schwarze Airlineschienen sehen cool aus, aber eloxierte Modelle sind deutlich besser. Bei pulverbeschichteten Schienen platzt durch die Klemmung der Fittings schnell die Farbe ab.