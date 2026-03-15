Der neue Adria Adora 532 UL ersetzt und vereint die ehemaligen Grundrisse 502 UL und 542 UL. Am grundsätzlichen Layout hat sich dabei nichts verändert: Auch der 532 UL hat Einzelbetten im Heck und eine Rundsitzgruppe im Bug – die liegt unter einem der größten Panoramafenster, die es gibt. Im Übrigen sind acht von zehn Grundrisse mit diesem zu öffnenden Riesenfenster bestückt.

Mit 7,39 Meter Länge ist der 532 UL 42 Zentimeter länger als der 502, jedoch nur neun kürzer als der 542 UL. Im Vergleich zum kürzeren der beiden Vorgänger profitieren vom Wachstum vor allem die Betten. Die rechte Liegefläche ist im 532 UL jetzt zwei, die rechte sogar 2,05 Meter lang. Beide Matratzen sind 85 Zentimeter breit und lassen sich mit einem ausziehbaren Lattenrost samt Zusatzpolster zu einem feudalen Groß-Doppelbett zusammenschließen.

Stauraum und Badezimmer Einen großen Kleiderschrank hat der Adora 532 UL nicht. Wie bisher hängen zwei kleine, okay nutzbare Schränke über den Fußenden der Betten. Geblieben ist das aufgrund der fehlenden Dachstauschränke im Bug (ein Nachteil des Panoramafensters) sehr willkommene Schränkchen zwischen Sitzgruppe und Bad.

Andreas Becker Kompaktes Bad mit Klappwaschbecken, Toilette und Dusche.



Dieses Bad ist mit dem für Adria typischen, platzsparenden Klappwaschbecken, Toilette und einem Spiegelschrank ausgestattet und spart auch nicht an praktischen Details wie Handtuchstange und Klorollenhalter. Standard ist die Duschausstattung, die sich dank der serienmäßig verbauten Truma-Combi-4-Heizung mit Boiler und 50-Liter-Frischwassertank vom eingeschränkten Platz abgesehen auch gut nutzen lässt.

Küche und Ausstattung Dank des quer eingebauten Dreiflammkochers mit angesetzter Spüle bleibt auf dem Küchenblock ausreichend Arbeitsfläche. Den Küchenkorpus teilt Adria in sechs Schubladen und einen Apothekerauszug auf. Der 150-Liter-Absorberkühlschrank steht zwischen Betten und Bad. In der Serienausstattung für 32.390 Euro ist alles Wichtige inkludiert. Für faire 1.900 Euro Aufpreis baut Adria eine Warmwasserheizung von Alde ein, die auch den Fußboden beheizt.

Andreas Becker Gut ausgestattete, kompakte und dennoch gut nutzbare Küche.



Als Extras ab Werk offerieren die Slowenen allerhand Sinnvolles – von der Klimaanlage über Batterie, Solaranlage, Mikrowelle, Backofen, Soundsystem und Verstausystem für den Gaskasten. Für die notwendigen Zuladungsreserven sorgt das serienmäßige 1,9-Tonnen-Chassis, dem ein fahrfertiges Gewicht von 1.475 Kilo entgegensteht. Natürlich profitiert auch der 532 von sämtlichen Modellpflegemaßnahmen, die auch für die gesamte 2026er Adora-Familie gelten. Dazu zählt in erster Linie der mit dickeren Böden und wasserfesteren Einlegeleisten deutlich aufgewertete Voll-GfK-Aufbau. Aber auch das Interieur wurde mit kissenartigen Polstern und gerippten Oberschrankklappen deutlich überarbeitet.

Details zum Adria Adora 532 UL Grundpreis : 32.390 Euro

: 32.390 Euro Gesamtlänge : 7,39 m

: 7,39 m Zul. Gesamtmasse : 1.900 kg

: 1.900 kg Gesamtbreite: 2,30 m