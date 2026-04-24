Camping im Ruhestand: Die 7 schönsten Ziele in Deutschland, Schweiz und Italien

Das neueste Buch in der Marco-Polo-Reihe nennt sich "Bucketlist für den Ruhestand". Es beweist: Immer mehr Rentnerinnen und Rentner tauschen den öden Alltag gegen Abenteuer.

Das Wohnmobil wird dabei zum neuen Lieblingsgefährt. Denn: Viele sparen während des Arbeitslebens auf ihr Traum-Wohnmobil – passenderweise sind zahlreiche der vorgeschlagenen Ziele von Marco Polo perfekt fürs Camping.

Ob gemütliche Natur, lebendige Städte oder traumhafte Küsten: Diese Ziele in Deutschland, der Schweiz und Italien sind perfekt für Campingfans, die ihren Ruhestand aktiv genießen wollen. Hier kommen die besten Stellplätze aus der promobil Stellplatz-Radar-App für unvergessliche Trips – mit Insider-Tipps für entspanntes Reisen.

Deutschland: Kultur, Natur & Nordsee-Flair Das sind die Top-Reisedestinationen für den Ruhestand in der Heimat.

1. Bonn Die ehemalige Bundeshauptstadt ist ein Traum für Kulturbegeisterte – und der Campingplatz Genienau der ideale Ausgangspunkt. So lautet eine Bewertung aus dem Stellplatz-Radar: "Lage nur durch den Zaun und einen Radweg vom Rhein entfernt. Ca. 10 km am Rhein entlang bis zur Bonner Innenstadt."

Adi Kemmer Museumsmeile: Die Bundeskunsthalle und das benachbarte Kunstmuseum Bonn sind Besuchermagnete.



Schlendern Sie durch die Altstadt mit rosafarbenem Rathaus, besuchen Sie Beethovens Geburtshaus oder genießen Sie einen Kaffee an der Rheinpromenade.

53179 Bonn (D) Campingplatz Genienau 5 Bewertungen 21,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Tipp: Fähre zum Drachenfels nehmen – der Blick über das Rheintal ist atemberaubend!

2. Fränkische Schweiz (Pottenstein) Hier wird’s romantisch: Der Stellplatz Bernerhof liegt mitten im Wanderparadies mit bizarren Felsen, Höhlen und über 35 Burgen: "Super Platz mit allem was man braucht, auch das Essen in der Vesperstube direkt an Platz ist lecker."

91278 Pottenstein (D) Stellplatz Bernerhof 27 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Probieren Sie unbedingt die fränkischen Bratwürste und ein kühles Bier in einem der familiengeführten Brauhäuser. Hier finden Sie ausführliche Tipps und warum die Fränkische Schweiz ein Campertraum ist.

Tipp: Die Teufelshöhle bei Pottenstein ist ein Muss – auch für Höhlenmuffel!

3. Ostfriesland Wer es ruhiger mag, ist hier genau richtig. Der Stellplatz am Raiffeisenplatz in Werdum bei Neuhaarlingersiel ist perfekt für Wattwanderungen, Strandkorb-Tage und Radtouren durch flaches Land: "Super kleiner Platz mitten im Ort, trotzdem nachts ruhig. Sehr moderne und saubere Toilettenanlage mit Dusche am Platz."

26427 Werdum (D) Stellplatz am Raiffeisenpl­atz 12 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Und nicht vergessen: Tee trinken wie die Einheimischen – mit Kluntje-Zucker und Sahne-Wolke!

Tipp: Hier finden Sie eine ausführliche Wohnmobil-Tour durch Ostfriesland.

Schweiz: Alpenzauber & Seenidyll Es zieht Sie ins Ausland, aber allzu weit weg soll es nicht gehen? Dann ist die Schweiz perfekt für eine kleine Ruhestands-Campingrunde.

Getty/ DIMITAR DILKOFF Südlich in der Schweiz liegt der von Bergen der Voralpen umgebene Alpenrandsee Vierwaldstättersee.



4. Luzern & Vierwaldstättersee Der Campingplatz Spechtenhof in Dierikon ist das Tor zu einer der schönsten Regionen der Schweiz: "Es ist sehr privat, aber sehr schön und vor allen sehr ruhig." und "Gute Wandermöglichkeiten und auch in die Stadt nicht weit. "

6036 Dierikon(CH) Spechtenhof Dierikon bei Luzern 6 Bewertungen 26,90 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Schlendern Sie über die Kapellbrücke, besuchen Sie das Löwendenkmal oder machen Sie eine Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee. Die Region gehört übrigens zu den Trend-Destinationen für "Coolcation", sprich: Urlaub an Orten, die sogar im Hochsommer angenehme Temperaturen bieten.

Tipp: Fahren Sie mit der steilsten Zahnradbahn der Welt auf den Pilatus – der Blick lohnt jede Schweißperle!

Italien & Europa: Dolce Vita & Abenteuer Darf es doch ein wenig weiter weg gehen auf Ihrer Ruhestands-Reise? Dann schlägt Marco Polo folgende Ziele vor.

5. Amalfiküste (Sorrento) Der Camping International Nube d’Argento ist ein Basislager für italienisches Dolce Vita: "Super freundliches Personal, schöner Pool, grandiose Aussicht auf den Golf von Neapel und den Vesuv, sehr gute Pizza im Restaurant. "

80067 Sorrento(IT) Camping International Nube d'Argento 14 Bewertungen 36,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Erkunden Sie auch unbedingt Positano mit seinen pastellfarbenen Häusern, wandern Sie auf dem "Sentiero degli Dei" oder genießen frischen Fisch in einer Trattoria in Strandnähe.

Tipp: Verkosten Sie unbedingt den lokalen Limoncello – aber Vorsicht, der hat es in sich!

Hier zeigen wir 10 Top-Campingplätze an der Amalfiküste.

6. Lappland (Rovaniemi) Hier wird’s magisch: Der Campingplatz Ounaskoski ist Ihr Top-Platz auf dem Weg zur Arktis: "Die Lage des Platzes ist sehr gut. Nahe an der Stadt, trotzdem ruhig."

96200 Rovaniemi(FI) Camping Ounaskoski 5 Bewertungen 37,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Im Winter kann man hier Polarlichter jagen, im Sommer wandern Sie unter der Mitternachtssonne.

Tipp: Besuchen Sie das Weihnachtsmann-Dorf in Rovaniemi – ja, der wohnt wirklich hier!

Hier sehen Sie einmalige Momentaufnahmen mit dem Wohnmobil in Skandinavien von unseren Leserinnen und Lesern.

7. Albanien (Tirana)

Andreas Fischer Unberührte Naturschönheiten bietet Albanien, beispielsweise hier im Kaludh, einem Stellplatz im Kiesbett der Vjosa.

Noch ein Geheimtipp: Der Campingplatz Tirana ist perfekt, um Albaniens Kultur und Küste zu entdecken: "Sehr schöner kleiner Platz bei einem engagiertem Betreiberpaar. Man ist mit Herzblut dabei, um es allen recht zu machen."

1005 Përmet(AL) Camping Tirana 7 Bewertungen Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Verpassen Sie nicht die "Stadt der tausend Fenster" Berat. Ein Ausflug nach Gjirokastra lockt mit seiner osmanischen Architektur oder Sie entspannen sich an der Albanischen Riviera.

Tipp: Probiert Byrek – das albanische Nationalgericht aus Blätterteig!

Hier gibt's exklusive Camping-Tipps für Albanien.