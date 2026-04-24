Camping im Ruhestand: Die 7 schönsten Ziele in Deutschland, Schweiz und Italien

Das neueste Buch in der Marco-Polo-Reihe nennt sich "Bucketlist für den Ruhestand". Es beweist: Immer mehr Rentnerinnen und Rentner tauschen den öden Alltag gegen Abenteuer.
Das Wohnmobil wird dabei zum neuen Lieblingsgefährt. Denn: Viele sparen während des Arbeitslebens auf ihr Traum-Wohnmobil – passenderweise sind zahlreiche der vorgeschlagenen Ziele von Marco Polo perfekt fürs Camping.
Ob gemütliche Natur, lebendige Städte oder traumhafte Küsten: Diese Ziele in Deutschland, der Schweiz und Italien sind perfekt für Campingfans, die ihren Ruhestand aktiv genießen wollen. Hier kommen die besten Stellplätze aus der promobil Stellplatz-Radar-App für unvergessliche Trips – mit Insider-Tipps für entspanntes Reisen.
Deutschland: Kultur, Natur & Nordsee-Flair
Das sind die Top-Reisedestinationen für den Ruhestand in der Heimat.
1. Bonn
Die ehemalige Bundeshauptstadt ist ein Traum für Kulturbegeisterte – und der Campingplatz Genienau der ideale Ausgangspunkt. So lautet eine Bewertung aus dem Stellplatz-Radar: "Lage nur durch den Zaun und einen Radweg vom Rhein entfernt. Ca. 10 km am Rhein entlang bis zur Bonner Innenstadt."
Schlendern Sie durch die Altstadt mit rosafarbenem Rathaus, besuchen Sie Beethovens Geburtshaus oder genießen Sie einen Kaffee an der Rheinpromenade.
Tipp: Fähre zum Drachenfels nehmen – der Blick über das Rheintal ist atemberaubend!
2. Fränkische Schweiz (Pottenstein)
Hier wird’s romantisch: Der Stellplatz Bernerhof liegt mitten im Wanderparadies mit bizarren Felsen, Höhlen und über 35 Burgen: "Super Platz mit allem was man braucht, auch das Essen in der Vesperstube direkt an Platz ist lecker."
Probieren Sie unbedingt die fränkischen Bratwürste und ein kühles Bier in einem der familiengeführten Brauhäuser. Hier finden Sie ausführliche Tipps und warum die Fränkische Schweiz ein Campertraum ist.
Tipp: Die Teufelshöhle bei Pottenstein ist ein Muss – auch für Höhlenmuffel!
3. Ostfriesland
Wer es ruhiger mag, ist hier genau richtig. Der Stellplatz am Raiffeisenplatz in Werdum bei Neuhaarlingersiel ist perfekt für Wattwanderungen, Strandkorb-Tage und Radtouren durch flaches Land: "Super kleiner Platz mitten im Ort, trotzdem nachts ruhig. Sehr moderne und saubere Toilettenanlage mit Dusche am Platz."
Und nicht vergessen: Tee trinken wie die Einheimischen – mit Kluntje-Zucker und Sahne-Wolke!
Tipp: Hier finden Sie eine ausführliche Wohnmobil-Tour durch Ostfriesland.
Schweiz: Alpenzauber & Seenidyll
Es zieht Sie ins Ausland, aber allzu weit weg soll es nicht gehen? Dann ist die Schweiz perfekt für eine kleine Ruhestands-Campingrunde.
4. Luzern & Vierwaldstättersee
Der Campingplatz Spechtenhof in Dierikon ist das Tor zu einer der schönsten Regionen der Schweiz: "Es ist sehr privat, aber sehr schön und vor allen sehr ruhig." und "Gute Wandermöglichkeiten und auch in die Stadt nicht weit. "
Schlendern Sie über die Kapellbrücke, besuchen Sie das Löwendenkmal oder machen Sie eine Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee. Die Region gehört übrigens zu den Trend-Destinationen für "Coolcation", sprich: Urlaub an Orten, die sogar im Hochsommer angenehme Temperaturen bieten.
Tipp: Fahren Sie mit der steilsten Zahnradbahn der Welt auf den Pilatus – der Blick lohnt jede Schweißperle!
Italien & Europa: Dolce Vita & Abenteuer
Darf es doch ein wenig weiter weg gehen auf Ihrer Ruhestands-Reise? Dann schlägt Marco Polo folgende Ziele vor.
5. Amalfiküste (Sorrento)
Der Camping International Nube d’Argento ist ein Basislager für italienisches Dolce Vita: "Super freundliches Personal, schöner Pool, grandiose Aussicht auf den Golf von Neapel und den Vesuv, sehr gute Pizza im Restaurant. "
Erkunden Sie auch unbedingt Positano mit seinen pastellfarbenen Häusern, wandern Sie auf dem "Sentiero degli Dei" oder genießen frischen Fisch in einer Trattoria in Strandnähe.
Tipp: Verkosten Sie unbedingt den lokalen Limoncello – aber Vorsicht, der hat es in sich!
Hier zeigen wir 10 Top-Campingplätze an der Amalfiküste.
6. Lappland (Rovaniemi)
Hier wird’s magisch: Der Campingplatz Ounaskoski ist Ihr Top-Platz auf dem Weg zur Arktis: "Die Lage des Platzes ist sehr gut. Nahe an der Stadt, trotzdem ruhig."
Im Winter kann man hier Polarlichter jagen, im Sommer wandern Sie unter der Mitternachtssonne.
Tipp: Besuchen Sie das Weihnachtsmann-Dorf in Rovaniemi – ja, der wohnt wirklich hier!
Hier sehen Sie einmalige Momentaufnahmen mit dem Wohnmobil in Skandinavien von unseren Leserinnen und Lesern.
7. Albanien (Tirana)
Noch ein Geheimtipp: Der Campingplatz Tirana ist perfekt, um Albaniens Kultur und Küste zu entdecken: "Sehr schöner kleiner Platz bei einem engagiertem Betreiberpaar. Man ist mit Herzblut dabei, um es allen recht zu machen."
Verpassen Sie nicht die "Stadt der tausend Fenster" Berat. Ein Ausflug nach Gjirokastra lockt mit seiner osmanischen Architektur oder Sie entspannen sich an der Albanischen Riviera.
Tipp: Probiert Byrek – das albanische Nationalgericht aus Blätterteig!
Hier gibt's exklusive Camping-Tipps für Albanien.