Black Friday bei Knaus? Dieses limitierte Wohnmobil ist günstiger als der Grundpreis

Viel drin, wenig zahlen – und das Ganze noch schick verpackt. Das Sondermodell von Knaus überrascht mit einer Vollausstattung, die sonst fast 15.000 Euro extra kostet – und trotzdem unter dem Listenpreis der Serienversion liegt. Was kann das Fahrzeug mit dem berühmten 650-MEG-Grundriss?

Mehr Ausstattung – weniger Geld Der neue Black Selection macht sofort neugierig: Für 79.900 Euro gibt es ein voll ausgestattetes Premium‑Wohnmobil – und es kostet damit 390 Euro weniger als der Grundpreis des serienmäßig vergleichbaren Fahrzeugs (80.290 Euro).

Doch der eigentliche Hammer: An Ausstattung ist an Bord, was separat auf rund 14.177 Euro kommt. Das heißt: Camperinnen und Camper bekommen High-End‑Komfort ohne Aufpreis – ein echter Deal für alle, die Wert auf Ausstattung legen, aber nicht endlos konfigurieren wollen.

Komfort auf allen Ebenen Die Sonderausstattung umfasst alle Bereiche des teilintegrierten Wohnmobils: Fahrkomfort und Sicherheit bietet die 8‑Stufen‑Wandlerautomatik der Fiat-Ducato-Basis mit 140 PS. Ansonsten sind ein adaptiver Tempomat (ab 30 km/h) an Bord sowie ein Reifendruckkontrollsystem, eine elektrische Parkbremse und das Safety-Paket. Eine Rückfahrkamera lässt die Person hinter dem Lenkrad entspannt rangieren.

Für eine komfortable Bordtechnik und hohe Alltagstauglichkeit sorgt das Black-Selection Heizungs‑ und Energie‑Setup. Es besteht aus dem digitalen Heizungsbedienpanel TRUMA CP‑Plus, einer beheizten Abwassertankhaube und Gassteuerung mit DuoControl CS all das macht den Black-Selection-Telintegrierten robust und wintertauglich.

Knaus Das Fahrerhaus des Black-Selection-Sondermodells hat natürlich welche Farbe? Schwarz.

Schick wirkt das Fahrzeug innen wie außen: Die Kombination aus schwarzer Metallic-Lackierung und Glattblech-Seitenwänden in Campovolo-Grau wirkt modern. Die Sonderbeklebung "Black Selecition" setzt individuelle Akzente. Leichtmetallfelgen auf 16-Zoll-Bereifung runden das Außendesign ab. Innen überzeugt der Live Wave durch ein stimmiges Wohnkonzept mit viel Komfort. Die Ambientebeleuchtung, hochwertige Sitzbezüge im "Soft Graphite"-Look und eine elektrische Einstiegstufe sind nur ein paar Details.

Raumaufteilung – durchdacht und flexibel Im Heck befinden sich zwei großzügige Einzelbetten, die sich auf Wunsch verbinden lassen. Ein zweites Bett befindet sich im Wohnbereich vorne: Das Hubbett lässt sich mit wenigen Handgriffen absenken und bietet zwei zusätzliche Schlafplätze.

Der Wohnbereich überzeugt mit einer klassischen Sitzgruppe: Fahrer- und Beifahrersitz sind drehbar, was den Übergang zum Wohnraum fließend und kommunikativ macht. Im Zentrum des Fahrzeugs stehen sich die Küchenzeile und das Bad gegenüber.

Knaus Praktisch gelöst: Die Schwenkwand trennt Dusch- und Waschbereich – so entsteht mehr Raum auf kleinem Grundriss.



Das Badezimmer überzeugt mit einer cleveren Schwenkwand, die Waschbereich und Dusche voneinander trennt. Das spart Platz und sorgt für ein großzügigeres Raumgefühl.

Abgerundet wird das Raumkonzept durch eine große Heckgarage. Ob Fahrräder, Campingmöbel oder Gepäck – hier findet alles seinen Platz. Die Zugänglichkeit ist durch große Garagentüren besonders komfortabel gelöst.

Unterm Strich ergibt das einen Innenraum, der in der Praxis genauso überzeugt wie auf dem Papier – flexibel, familientauglich und voller durchdachter Details. Kein Wunder also, dass Knaus diesen Aufbau bereits 2021 als Editionsmodell verwendet hat – hier finden Sie einen ausführlichen Test des Knaus Sky Wave 650 MEG 60-Years-Edition. Gleichzeitig bringt die Schwesternmarke Weinsberg den Grundriss als Spicy-Sondermodell.

Knaus Live Wave 650 MEG Black Selection (2026) Basisfahrzeug: Fiat Ducato (140 PS, 8-Gang-Automatik)

Fiat Ducato (140 PS, 8-Gang-Automatik) Länge / Breite / Höhe: 6,94 m / 2,32 m / 2,94 m

6,94 m / 2,32 m / 2,94 m Zulässiges Gesamtgewicht: 3.500 kg

3.500 kg Sitzplätze / Schlafplätze: 4 / bis zu 5

4 / bis zu 5 Preis (BLACK SELECTION): 79.900 Euro