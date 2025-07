Roadcar R540 Edition Adventure: Offroad-Optik zum kleinen Preis

So steht der 5,41 Meter kurze Fiat Ducato Kastenwagen stämmig da und weckt den Eindruck, bereit für Abenteuer aller Art zu sein. Eine verstärkte Eignung für den Einsatz abseits asphaltierter Straßen geht mit dem Edition Adventure allerdings nicht einher. – von der moderaten Höherlegung und dadurch minimal mehr Bodenfreiheit. Mehr Schein als Sein gilt in diesem Fall. In Kauf nehmen muss man die präsenten Abrollgeräusche der AT-Reifen.