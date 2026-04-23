Camping in Italien mit großem Wohnmobil: Die 16 besten Stellplätze über 8 Meter

Italien steht für Dolce Vita, spektakuläre Landschaften und kulturelle Highlights – doch wer schon einmal mit einem großen Wohnmobil über 8 Meter unterwegs ist, kennt die Herausforderungen: Enge Altstadtgassen, kurvige Küstenstraßen und manchmal abenteuerlich schmale Ortsdurchfahrten machen die Navigation zur Geduldsprobe.

Historische Stadtkerne mit mittelalterlichen Stadtmauern und mediterrane Bergdörfer sind zwar malerisch, für Großmobile aber oft nur schwierig passierbar. Daher gelten für alle, die mit einem langen Fahrzeug in Italien unterwegs sind, folgende Ratschläge:

Tipps für entspanntes Reisen mit großen Wohnmobilen in Italien:

Autobahnen bevorzugen: Bleiben Sie so lange wie möglich auf der Autobahn (Autostrada) und nehmen Sie die Ausfahrt erst kurz vor Ihrem Ziel. Die mautpflichtigen Schnellstraßen sind bestens ausgebaut und vermeiden enge Ortsdurchfahrten.

Bleiben Sie so lange wie möglich auf der Autobahn (Autostrada) und nehmen Sie die Ausfahrt erst kurz vor Ihrem Ziel. Die mautpflichtigen Schnellstraßen sind bestens ausgebaut und vermeiden enge Ortsdurchfahrten. Navigationssystem richtig einstellen: Geben Sie im Camper-Navi Ihre exakten Fahrzeugmaße ein und wählen Sie die Option "Wohnmobil" oder "Lkw". So vermeiden Sie automatisch Strecken mit Höhen- oder Breitenbeschränkungen.

Geben Sie im Camper-Navi Ihre exakten Fahrzeugmaße ein und wählen Sie die Option "Wohnmobil" oder "Lkw". So vermeiden Sie automatisch Strecken mit Höhen- oder Breitenbeschränkungen. Stellplatz vorher checken: Prüfen Sie in der Stellplatz-Radar-App nicht nur die Maximallänge, sondern auch Nutzerbewertungen zur Zufahrt. Manche Plätze sind zwar für lange Mobile geeignet, die Anfahrt kann aber eng sein.

Prüfen Sie in der Stellplatz-Radar-App nicht nur die Maximallänge, sondern auch Nutzerbewertungen zur Zufahrt. Manche Plätze sind zwar für lange Mobile geeignet, die Anfahrt kann aber eng sein. Großstädte meiden, Randlagen nutzen: Für Städtetrips nach Rom, Florenz oder Venedig empfehlen sich Stellplätze am Stadtrand mit guter Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. So sparen Sie sich die Nerven im Stadtverkehr.

Für Städtetrips nach Rom, Florenz oder Venedig empfehlen sich Stellplätze am Stadtrand mit guter Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. So sparen Sie sich die Nerven im Stadtverkehr. Zeitpuffer einplanen: Gerade in bergigen Regionen wie Südtirol oder der Toskana kann die Fahrt länger dauern als gedacht. Planen Sie ausreichend Zeit ein und vermeiden Sie Fahrten bei Dunkelheit. Sie suchen gezielt nach Stellplätzen für Ihr großes Reisemobil in Italien? In der Stellplatz-Radar-App können Sie ganz einfach nach Maximallänge und Land filtern und so nur Plätze anzeigen lassen, die für Ihre Fahrzeuggröße geeignet sind. Zusätzlich lassen sich weitere Kriterien wie Ausstattung, Bewertung oder Lage kombinieren – so finden Sie garantiert den perfekten Übernachtungsplatz für Ihre Italien-Tour.

Wir haben für Sie die 16 bestbewerteten Stellplätze für große Campingfahrzeuge in Italien aus der Stellplatz-Radar-Datenbank herausgesucht. Alle verfügen über ausreichend Platz, bieten Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten und wurden von der promobil-Community mit Bestnoten bewertet.

Die 16 besten Stellplätze für große Mobile in Italien Von Südtirol über den Gardasee bis in die Toskana und nach Süditalien – diese Adressen garantieren Ihnen einen entspannten Aufenthalt im Land der Zitronenbäume.

1. Area Camper Al Porto, Peschiera del Garda

37019 Peschiera del Garda(IT) Area Camper Al Porto 107 Bewertungen 30,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Direkt am südlichen Gardasee-Ufer gelegen, bietet dieser Stellplatz optimalen Zugang zum historischen Hafenstädtchen Peschiera. Die venezianische Festungsanlage und die Uferpromenade sind fußläufig erreichbar. Ver- und Entsorgung vorhanden.

2. Camperstop Nals, Nals (Südtirol)

39010 Nals(IT) Camperstop Nals 54 Bewertungen 26,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Ein Stellplatz im Herzen Südtirols, umgeben von Apfelwiesen und Weinbergen. Der beschauliche Ort Nals liegt nahe Bozen und ist idealer Ausgangspunkt für Wanderungen und Weinverkostungen.

3. Agricampeggio Terra e Sogni, Bardolino

37011 Bardolino(IT) Agricampeggio Terra e Sogni 37 Bewertungen 54,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Landwirtschaftlicher Stellplatz in Bardolino am Ostufer des Gardasees. Authentisches Italien-Feeling zwischen Olivenhainen und Weinbergen, dennoch nah am malerischen Ortskern mit Seepromenade. Ein Pool zählt zur besonderen Ausstattung.

4. Camping Punto Verde, Brenzone sul Garda

37010 Brenzone sul Garda VR(IT) Camping Punto Verde 40 Bewertungen 24,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Am Ostufer des Gardasees in ruhiger Lage. Brenzone bietet spektakuläre Bergkulisse und kristallklares Wasser. Perfekt für Wassersport und Naturerlebnis. Ver- und Entsorgung komplett.

5. Parcheggio Camper Via di Pratale, Pisa (Toskana)

56100 Pisa(IT) Parcheggio Camper Via di Pratale 60 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Stadtnaher Stellplatz in Pisa – der Schiefe Turm, der Dom und die Piazza dei Miracoli sind bequem zu Fuß oder per Bus erreichbar. Idealer Ausgangspunkt für Kulturtrips in die Toskana. Alle nötigen Services vorhanden.

6. Camper Club Mutina, Modena (Emilia-Romagna)

41126 Modena(IT) Camper Club Mutina 43 Bewertungen 22,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

In der Heimat des Aceto Balsamico und der Ferrari-Werke. Die historische Altstadt Modenas mit dem romanischen Dom (UNESCO-Welterbe) liegt in unmittelbarer Nähe. Vollständige Servicestation am Platz.

7. Area Sosta Camper La Spiaggia, Desenzano del Garda

25015 Desenzano del Garda(IT) Area Sosta Camper La Spiaggia 56 Bewertungen 28,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Direkt am Strand von Desenzano, der größten Stadt am Gardasee. Kombiniert mediterranes Flair mit urbanem Leben – Restaurants, Bars und Geschäfte vor der Tür. Ver- und Entsorgung inklusive.

8. Stellplatz am Untereggerhof, Karneid (Südtirol)

39053 Karneid(IT) Stellplatz am Untereggerhof 43 Bewertungen 40,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Auf einem Bauernhof in den Südtiroler Bergen gelegen. Authentisches Alpenflair mit Panoramablick auf die Dolomiten. Ruhe, Natur und regionale Produkte direkt vom Hof. Komplette Ausstattung vorhanden.

9. Camper Stop Montiggl, Eppan (Südtirol)

39057 Eppan(IT) Camper Stop Montiggl 35 Bewertungen 40,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

In der Weinregion Eppan nahe der Montiggler Seen im Süden Südtirols. Zwei idyllische Badeseen, Weinberge und Almwanderungen machen diesen Platz zum Geheimtipp für Naturfreunde. Ver- und Entsorgung komplett.

10. La Cantina del Vino, Barga (Toskana)

55051 Barga(IT) La Cantina del Vino, Barga 18 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Im mittelalterlichen Bergstädtchen Barga in der nördlichen Toskana. Authentisches Ambiente fernab der Touristenströme, umgeben von bewaldeten Hügeln. Weinprobe inklusive. Alle Services verfügbar.

11. Area camper kartodromo Matera, Matera (Basilikata)

57100 Matera(IT) Area camper kartodromo Matera 35 Bewertungen 25,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

In der Nähe der berühmten Sassi di Matera – die Höhlenwohnungen gehören zum UNESCO-Welterbe und dienten als Filmkulisse für zahlreiche Produktionen. Einzigartiges Kulturerlebnis in Süditalien. Ver- und Entsorgung vorhanden.

12. Garda Agricampeggio, Desenzano del Garda

25015 Desenzano del Garda(IT) Garda Agricampeggio 35 Bewertungen 35,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Landwirtschaftlicher Stellplatz am Südufer des Gardasees. Ruhige Lage zwischen Olivenbäumen, dennoch nah am lebendigen Desenzano mit Hafen und Altstadt.

13. Green Camp Bridge, Riare

37017 Riare(IT) Green Camp Bridge 14 Bewertungen Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

In der Nähe von Malcesine am Nordufer des Gardasees gelegen. Spektakuläre Bergkulisse mit Monte Baldo, Seilbahn und Wanderwege direkt vor der Tür. Ver- und Entsorgung komplett.

14. Camperstop Torbole, Torbole sul Garda

38069 Torbole sul Garda(IT) Camperstop Torbole 61 Bewertungen 35,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Im Surfer-Paradies am Nordufer des Gardasees. Konstante Winde machen Torbole zum Hotspot für Wassersportler. Der historische Ortskern und die Strandpromenade liegen fußläufig. Alle Services inklusive.

15. Stellplatz am Hotel Sonnenheim, Hafling (Südtirol)

39010 Hafling(IT) Stellplatz am Hotel Sonnenheim 5 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Auf dem Hochplateau oberhalb von Meran mit grandiosem Panoramablick. Die Kurstadt Meran und die Haflinger Pferde-Wanderwege sind schnell erreichbar. Vollständige Servicestation vorhanden.

16. Area Sosta Camper Attrezzata, Pomarance (Toskana)

56045 Pomarance(IT) Area Sosta Camper Attrezzata 10 Bewertungen 10,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

In der ländlichen Toskana zwischen Volterra und der Küste. Mittelalterliche Dörfer, Weinberge und Hügellandschaften prägen die Region. Perfekt für Ruhesuchende. Ver- und Entsorgung komplett.

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Nicht in unsere Top-Liste geschafft hat es der Agricampeggio Borghetto in Valeggio sul Mincio, der allerdings gerade bei Morelo-Campern sehr beliebt zu sein scheint, wie dieses Instagram-Reel zeigt.

37067 Valeggio sul Mincio(IT) Agricampeggio Borghetto 30 Bewertungen 25,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt