Frischer Look, gleichbleibende Ausstattung und trotzdem sinkt der Preis? Was auf den ersten Blick paradox klingt, wird bei Karmann Realität. Für die Saison 2026 erhält der Davis Trendstyle nicht nur ein neues Design, sondern auch ein neues Basisfahrzeug. Genau das macht den Campingbus für Einsteiger so günstig.

Karmann schärft sein Profil in der Einstiegsklasse. Die günstigen Davis Trendstyle TS 590 und TS 591 starten künftig bereits bei 52.990 Euro. Etwa 2.000 Euro weniger als in der Vorsaison und das trotz aufgewerteter Optik und Ausstattung. Auch das dritte Querbettmodell TS 540 bleibt unter 55.000 Euro. Über dieser Marke liegen nur die beiden Einzelbettmodelle der Reihe: TS 595 und TS 620.

Citroën statt Fiat – technisch solide und preislich clever

Möglich macht das ein grundlegender Plattformwechsel: Statt auf dem Fiat Ducato steht der Trendstyle nun auf dem Citroën Jumper, mit wahlweise 120 oder 140 PS. Der rollt zwar auf der gleichen Plattform vor, der französische Hersteller setzt die Preise aber etwas niedriger an. Ein manuelles Sechsganggetriebe ist Standard, auf Wunsch steht eine Automatik zur Verfügung. Dabei setzt Karmann für den Davis Trendstyle 2026 ausschließlich auf das Standardfahrgestell, inklusive "Traction+" und bis zu 90 Liter großem Kraftstofftank. Das tragfähigere Maxi-Chassis gibt es für den Davis Trendstyle nicht – auch nicht als Option.

Der Umstieg auf Citroën senkt nicht nur die Einkaufskosten, er setzt eine bewusste Grenze zur etwas hochwertigeren Davis Lifestyle-Reihe, deren Basis der Fiat Ducato bleibt. Die Trendstyle-Baureihe bleibt vorkonfiguriert, bietet dafür ein solides Gesamtpaket. Karmann verzichtet bewusst auf komplizierte Optionslisten, liefert eine bodenständig funktionale Ausstattung und senkt gleichzeitig die Einstiegshürde.

Davis Trendstyle: funktionales Einsteigermodell ohne Abstriche Der Wohnaufbau des Davis Trendstyle umfasst serienmäßig eine 4-kW-Dieselheizung, einen 70 bis 84-Liter-Kompressorkühlschrank (modellabhängig), eine Nasszelle mit integrierter Dusche und Kassettentoilette sowie eine Sitzgruppe mit Tischverbreiterung. Polster in "Laguna", ein Waschraumfenster und ein Midi-Heki-Dachfenster gehören ebenfalls zur Grundausstattung.

Das optionale Trendstyle-Plus-Paket ergänzt die Basis um eine Markise, Rückfahrkamera, elektrische Trittstufe, Mückengittertür, Captainchair-Sitze, Lederlenkrad, DAB-Radio mit CarPlay/Android Auto, Traction+, Alufelgen, Winterpaket sowie die Lackierung "Lanzarote Grey". Mehr Auswahlmöglichkeiten bietet Karmann für die Davis-Reihe 2026 nicht.

Stylischer Campervan ohne Aufpreisdenken Einsteigerklasse bedeutet beim Karmann Davis Trendstyle nicht Verzicht – vor allem optisch. Im Innenraum kombiniert Karmann mintgrüne Oberschränke, hellgraue Polster und Tischoberflächen in Naturholz-Optik zu einem durchgängig hellen, freundlichen Ambiente. Die Kontraste fallen dabei bewusst weich aus. Nichts stört den Gesamteindruck eines luftigen, fast wohnlichen Raums.