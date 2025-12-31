Camping-Horoskop 2026: Reise-Inspiration für alle 12 Sternzeichen

Camping ist längst mehr als ein Urlaubstrend – es ist ein Lebensgefühl. Und wie jemand reist, wohin er oder sie fährt und mit welchem Fahrzeug, das hängt womöglich auch mit dem Sternzeichen zusammen. Unser großes Camper-Horoskop 2026 zeigt auf unterhaltsame Weise, welches Fahrzeug und welche Reiseziele zu Ihrem Sternzeichen passen könnten.

Ob Mini-Caravan, Familien-Alkoven, Expeditionsmobil oder Luxusliner – hier finden Sie Inspiration für Ihren persönlichen Campingstil. Und: Wir verraten Campingplatz-Tipps für jeden Urlaubs-Style.

promobil Camper-Horoskop 2026 Hier kommt das Camper-Horoskop 2026 – zwölf Sternzeichen, zwölf passende Fahrzeuge, zwölf mal Camping-Charakter pur! promobil verrät, was in den Sternen steht für 2026 – und welches Reiseziel sich anbietet.

Plus: Wie lässt sich das Jahr unter Ihrem ganz persönlichen Camping-Motto zusammenfassen?

Widder (21.3. – 20.4.): Wagemutig im Luxusliner Ein Widder will auffallen – mit einem Luxusliner samt Lounge-Sitzgruppe und Panoramascheibe ist er immer erster auf dem Platz. Exklusive Urlaubsorte wie Sylt oder die Côte d’Azur stehen ganz oben auf der Liste.

Niesmann und Bischoff Widder on Tour 2026: Wenn schon Camping, dann bitte im Luxusliner.

2026 kann’s gesundheitlich mal ruckeln – mehr Pausen einplanen! In der Familie herrscht Bewunderung, aber auch Neid. Beruflich wirst du zum Aushängeschild, aber die Liebe braucht mehr Bodenhaftung.

Tipp: Weniger vergleichen, mehr genießen.

Weniger vergleichen, mehr genießen. Motto: "Glanz zeigen, ohne zu blenden."

"Glanz zeigen, ohne zu blenden." Reiseziel 2026 : Côte d’Azur, Frankreich – luxuriöse Campingresorts mit Meerblick, Gourmetrestaurants und Wellness.

: Côte d’Azur, Frankreich – luxuriöse Campingresorts mit Meerblick, Gourmetrestaurants und Wellness. Campingplatz-Tipp: Der Yelloh! Village Les Tournels passt mit seinem 5‑Sterne‑Komfort, Spa‑ und Poollandschaft sowie der Nähe zum Meer perfekt zum Anspruch eines Widders.

83350 Ramatuelle(FR) Yelloh! Village - Camping Les Tournels 6 Bewertungen 70,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Stier (21.4. – 20.5.): Gemütlich im Tandemachs-Caravan Stiere lieben Beständigkeit – darum ist ein großer Tandem-Caravan mit Dauerstellplatz und Gartenzwerg wie gemacht für sie. Grillfeste, Vorzelt-Gemütlichkeit und feste Nachbarn sind genau ihr Ding.

Thomas Cernak "Mobiles" Stier-Zuhause 2026: Am liebsten Dauercamping.



2026 bringt beruflich Stabilität, in der Familie ein bisschen Reibung (vor allem ums Fernsehprogramm im Wohnwagen). In der Liebe läuft’s rund, gesundheitlich droht der Bewegungsmangel.

Tipp: Ab und zu auch mal die Stützen einziehen und raus aus der Komfortzone.

Ab und zu auch mal die Stützen einziehen und raus aus der Komfortzone. Motto: "Feste Wurzeln, rollende Freiheit."

"Feste Wurzeln, rollende Freiheit." Reiseziel 2026: Chiemsee, Bayern – ruhiger Dauerstellplatz, Nähe zu Bauernhöfen, regionale Küche.

Chiemsee, Bayern – ruhiger Dauerstellplatz, Nähe zu Bauernhöfen, regionale Küche. Campingplatz-Tipp: Der Chiemsee Strandcamping punktet beim Stier durch seine ruhige Lage direkt am Wasser, die günstigen Dauerstellplätze und die entspannte Gemeinschaftsatmosphäre.

83355 Grabenstätt (D) Chiemsee Strandcamping 18 Bewertungen 37,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Zwillinge (21.5. – 21.6.): Gesellig im Familienalkoven Zwillinge sind kommunikativ – perfekt für den Familienalkoven mit Kindern, Hund und jeder Menge Gesprächsstoff auf dem Campingplatz. Sie sind die Herbergseltern unter den Campenden.

Karl-Heinz Augustin, Aratehortua via Gettimages Das perfekte Campingfahrzeug für Zwillinge: Ein Familien-Alkovenmobil, in das die ganze Familie hineinpasst.

2026 fordert dich die Familie – im besten wie im herausfordernden Sinn. Gesundheitlich tut frische Luft gut, beruflich wird Multitasking belohnt. In der Liebe hilft Klartext.

Tipp: Nicht alles gleichzeitig wollen.

Nicht alles gleichzeitig wollen. Motto: "Gemeinsam unterwegs, nicht nebeneinander her."

"Gemeinsam unterwegs, nicht nebeneinander her." Reiseziel 2026: Geheimtipp Bibione an der Adria-Küste in Italien – lebendiger Familienplatz mit Animation, Rutschen und Pizza für alle.

Geheimtipp Bibione an der Adria-Küste in Italien – lebendiger Familienplatz mit Animation, Rutschen und Pizza für alle. Campingplatz-Tipp: Der Villaggio Turistico Internazionale matcht perfekt die Energie einer lebhaften Zwillinge-Familien-Wagenburg mit seinem bunten Mix aus Strandnähe, Wasserpark, Pools, Animation und Spielplätzen.

30028 Bibione(IT) Villaggio Turistico Internazionale 5 Bewertungen 50,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Krebs (22.6. – 22.7.): Entspannt im Integrierten Krebse lieben Komfort und Kontrolle – mit einem integrierten Wohnmobil fühlen sie sich königlich. Manchmal blitzt ein bisschen Überheblichkeit auf, besonders wenn’s ums Rangieren geht.

Hymer, Aratehortua via Gettimages Krebs-Komfortzone beim Camping 2026: Ein vollintegriertes Reisemobil.



2026 bringt beruflich viel Lob, aber auch Verantwortung. In der Liebe brauchst du Nähe statt Status. Gesundheitlich kann zu viel Perfektion stressen, familiär wirst du gebraucht.

Tipp: Nicht nur auf Technik, auch aufs Bauchgefühl hören.

Nicht nur auf Technik, auch aufs Bauchgefühl hören. Motto: "Komfort beginnt im Kopf."

"Komfort beginnt im Kopf." Reiseziel 2026: Moselregion, Deutschland – komfortable Wohnmobilstellplätze mit Weinpanorama, kulturellen Ausflügen und Therme.

Moselregion, Deutschland – komfortable Wohnmobilstellplätze mit Weinpanorama, kulturellen Ausflügen und Therme. Campingplatz-Tipp: Der Wohnmobilpark Traben‑Trarbach ist genau der richtige für das Komfortbedürfnis des Krebs mit seiner ruhigen, naturnahen Lage an der Mosel, gepflegten Infrastruktur und Nähe zu Weinbergen und Kultur-Hotspots.

56841 Traben-Trarbach (D) Wohnmobilpark Traben-Trarbach 90 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Löwe (23.7. – 23.8.): Stilvoll beim Glamping Ein Löwe braucht Bühne – ob im Safari-Zelt mit Outdoor-Bad oder im Designer-Bungalow mit Infinity-Pool: Glamping ist seine Urlaubsform, die schönsten 5-Sterne-Campingplätze Europas sein natürliches Habitat. Alles mit Stil, bitte.

Eine Mietunterkunft wie das Mobilhome Cottage Maui auf dem Yelloh Village an der Algarve ist genau das Richtige für den anspruchsvollen Löwen.

2026 läuft die Liebe heiß – und teilweise hitzig. Im Job winkt Anerkennung, aber mit Schattenseiten. Gesundheitlich brauchst du mehr Erdung, in der Familie darfst du nicht alles bestimmen.

Tipp: Charme statt Drama.

Charme statt Drama. Motto: "Luxus leben, nicht beweisen."

"Luxus leben, nicht beweisen." Reiseziel 2026 : Glamping an der Algarve, Portugal – Design trifft Natur.

: Glamping an der Algarve, Portugal – Design trifft Natur. Campingplatz-Tipp: Der Yelloh! Village Algarve – Turiscampo trifft den Löwen-Geschmack mit seinem luxuriösen Mix aus Pool‑, Spa‑ und Animationsangebot, Nähe zum Meer und mediterranem Lifestyle.

8600-109 Lagos(PT) Yelloh Village Camping Turiscampo Algarve 14 Bewertungen 45,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Jungfrau (24.8. – 23.9.): Bodenständig im Teilintegrierten Praktisch, solide, verlässlich – die Jungfrau ist wie ihr Teilintegrierter. Kein Schnickschnack, dafür kennt sie auf jedem Stellplatz den besten Brötchenservice.

Bürstner, Aratehortua via Gettimages Jungfrau unterwegs 2026: Am liebsten im praktischen Teilintegrierten.



2026 bringt beruflich kleine Umwege, aber mit Happy End. Gesundheitlich hilft Struktur, familiär wirst du zur Stütze. In der Liebe lohnt sich Ehrlichkeit.

Tipp: Nicht alles planen – Überraschungen sind auch okay.

Nicht alles planen – Überraschungen sind auch okay. Motto: "Zuverlässigkeit fährt besser."

"Zuverlässigkeit fährt besser." Reiseziel 2026 : Südtirol, Italien – ordentliche Plätze, klare Wanderwege, gutes Brot – alles wie es sein soll.

: Südtirol, Italien – ordentliche Plätze, klare Wanderwege, gutes Brot – alles wie es sein soll. Campingplatz-Tipp: Alle Wünsche der ordnungsliebenden Jungfrau erfüllt der Waldcamping Naturns mit ruhiger, naturnaher Lage im Mischwald, gepflegter Infrastruktur und klaren, übersichtlichen Stellplätzen.

39025 Naturns(IT) Waldcamping Naturns 12 Bewertungen 25,60 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Waage (24.9. – 23.10.): Klassisch und günstig im Caravan Waagen mögen Harmonie – und finden sie beim klassischen Sommerurlaub im günstigen Caravan am italienischen Teutonengrill. Der Kultcampingplatz Marina di Venezia ist wie ein zweites Zuhause.

Marina di Venezia Abends gibt es ein großes Programm auf dem Marina di Venezia, darunter auch Nachtbaden.



2026 bringt in der Liebe neue Chancen (auch auf dem Platz gegenüber). Beruflich stagniert es ein wenig, gesundheitlich brauchst du mehr Bewegung. Familie? Hauptsache friedlich.

Tipp: Urlaub muss nicht immer gleich sein.

Urlaub muss nicht immer gleich sein. Motto: "Günstig reisen, reich erleben."

"Günstig reisen, reich erleben." Reiseziel 2026: Strand, Stil, Harmonie und Dolce Vita pur – das bietet Italiens Adria-Küste

Strand, Stil, Harmonie und Dolce Vita pur – das bietet Italiens Adria-Küste Campingplatz-Tipp: Der Klassiker Marina di Venezia, Italien: endloser Strand, Pizza, Abendshows – für alle was dabei.

30013 Cavallino Treporti(IT) Camping Marina di Venezia 30 Bewertungen 57,30 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Skorpion (24.10. – 22.11.): Abenteuer im Allrad-Campingbus Skorpione suchen Tiefe – und die finden sie abseits der Wege mit dem Allrad-Camper und autarker Technik. Sie wirken ruhig und sind bestens vorbereitet.

Bimobil, Aratehortua via Gettimages Skorpion-Style fürs Camping 2026: ein Allrad-Expeditionsmobil.



2026 wird beruflich spannend – du musst Verantwortung übernehmen. In der Liebe wird’s intensiv, gesundheitlich brauchst du frische Luft statt Sorgen. Familie? Wichtig, aber mit Abstand.

Tipp: Nicht alles kontrollieren – Vertrauen bringt Freiheit.

Nicht alles kontrollieren – Vertrauen bringt Freiheit. Motto: "Bereit für alles, aber offen für Neues."

"Bereit für alles, aber offen für Neues." Reiseziel 2026 : Lofoten, Norwegen – spektakuläre Natur, Freistehen erlaubt, echte Wildnis.

: Lofoten, Norwegen – spektakuläre Natur, Freistehen erlaubt, echte Wildnis. Campingplatz-Tipp: Der Uttakleiv Beach ist mit seiner wilden Küstenlandschaft, Natur pur, Mitternachtssonne im Sommer und Möglichkeit für ausgedehnte Wanderungen wie geschaffen ist für den unabhängigen Skorpion‑Camper auf Allrad‑Tour.

8370 Leknes(NO) Uttakleiv Beach 5 Bewertungen 21,28 EUR/Nacht Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Schütze (23.11. – 21.12.): Unabhängigkeit genießen im Campingbus Schützen lieben Freiheit – sie posten ihre Vanlife-Erlebnisse aus dem Van auf Instagram und träumen von Influencer-Kooperationen mit Outdoor-Labels. Das hier sind übrigens die Campingbus-Neuheiten 2026.

S&A Carevski, Aratehortua via Gettimages Für den Schützen gibt's 2026 das große Vanlife-Abenteuer im Campingbus.

2026 bringt beruflich kreative Chancen, aber auch Selbstzweifel. In der Liebe gilt: echt statt perfekt. Gesundheitlich hilft weniger Handy, familiär wünschst du dir mehr Verbundenheit.

Tipp: Nicht jeder Moment muss geteilt werden.

Nicht jeder Moment muss geteilt werden. Motto: "Zeig dein Leben, nicht deine Marke."

"Zeig dein Leben, nicht deine Marke." Reiseziel 2026: Roadtrip durch Portugal und/oder Spanien – surfen, posten, Freiheit leben, von Porto und Sagres bis Tarifa.

Roadtrip durch Portugal und/oder Spanien – surfen, posten, Freiheit leben, von Porto und Sagres bis Tarifa. Campingplatz-Tipp: Der Área Serviço Auto-Caravanas Vagos bietet dem abenteuerlustigen Schützen perfekten Freiraum – mit einfacher, unkomplizierter Infrastruktur, Strand‑ und Surf‑Nähe sowie der Freiheit, spontan weiterzuziehen.

3840-261 Vagos(PT) Área Serviço Auto-Caravanas 39 Bewertungen 10,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Steinbock (22.12. – 20.1.): Praktisch mit dem Campervan Steinböcke sind pragmatisch – der Campervan mit Aufstelldach ist ihr perfekter Alltags- und Wochenendbegleiter. Stadt, Land, Ziel – alles geht.

Saskia Hörmann, Aratehortua via Gettimages Der passende fahrbare 2-in-1-Untersatz für den Steinbock: Ein kompakter Campervan für Alltag und Freizeit.

2026 wird beruflich solide, aber ohne Aufregung. Gesundheitlich ist mehr Schlaf nötig, die Liebe braucht Nähe. Familie ist da, wenn du sie brauchst – und du brauchst sie.

Tipp: Kleine Auszeiten ernst nehmen.

Kleine Auszeiten ernst nehmen. Motto: "Unterwegs ist das neue Zuhause."

"Unterwegs ist das neue Zuhause." Reiseziel 2026: Eifel, Deutschland – kurze Anreise, viel Natur, Wochenend-tauglich mit Thermen und Vulkanseen.

Eifel, Deutschland – kurze Anreise, viel Natur, Wochenend-tauglich mit Thermen und Vulkanseen. Campingplatz-Tipp: Der Eifelpark Vogelsang liegt mitten im Nationalpark Eifel, mit Natur, Wanderwegen und einer ruhigen, ordentlichen Umgebung – genau das, was ein bodenständiger und verlässlicher Steinbock beim Camping schätzt.

53937 Schleiden (D) Eifelpark Vogelsang 81 Bewertungen 14,00 EUR/Nacht Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Wassermann (21.1. – 19.2.): Naturverbunden im Microcamper Unkonventionell und freiheitsliebend – Wassermänner bauen ihren Pkw selbst zum Camper um und übernachten am liebsten gratis. Stellplatz-Radar-App an, Abenteuermodus aktiviert.

Timo Großhans, Aratehortua via Gettimages Der Wassermann macht das Auto zum Campingfahrzeug.

2026 bringt Liebe auf ungewöhnlichem Weg, beruflich musst du dich beweisen. Gesundheitlich nicht übertreiben, familiär darfst du auch mal Hilfe annehmen.

Tipp: Komfort ist kein Verrat an der Freiheit.

Komfort ist kein Verrat an der Freiheit. Motto: "Weniger Kofferraum, mehr Möglichkeiten."

"Weniger Kofferraum, mehr Möglichkeiten." Reiseziel 2026: Mecklenburgische Seenplatte – Wildcamp-Feeling, viele einfache Stellplätze und Natur pur.

Mecklenburgische Seenplatte – Wildcamp-Feeling, viele einfache Stellplätze und Natur pur. Campingplatz-Tipp: Der Naturcamping Zum Hexenwäldchen ist "free spirit" pur – mitten im Wald am See, Wasser zum Paddeln, Lagerfeuer statt Hotel, ideale Zutaten für den freiheitsliebenden Wassermann.

17252 Mirow (D) Naturcamping Zum Hexenwäldchen 3 Bewertungen 26,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge

Fische (20.2. – 20.3.): Lauschig im Mini-Caravan Fische lieben Romantik – und ihr kleiner "Knutschkugel"-Caravan ist wie ein rollendes Zuhause aus Kindertagen. Mit Lichterkette, Kissen und Seele.

Ingolf Pompe, Aratehortua via Gettimages Fische fühlen sich 2026 in einer Knutschkugel wie dem Caretta-Teardrop-Caravan wohl.



2026 wird emotional – in der Liebe intensiv, in der Familie bewegend. Beruflich geht’s um Werte, gesundheitlich hilft dir mehr Struktur.

Tipp: Rückzugsorte schaffen, aber nicht verstecken.

Rückzugsorte schaffen, aber nicht verstecken. Motto: "Klein, aber voller Gefühl."

"Klein, aber voller Gefühl." Reiseziel 2026: Lübecker Bucht, Ostsee – romantische Buchten, vertraute Plätze, perfekt für Nostalgie und Seelenruhe.

Lübecker Bucht, Ostsee – romantische Buchten, vertraute Plätze, perfekt für Nostalgie und Seelenruhe. Campingplatz-Tipp: Der Ostseestrand Ferienpark Scharbeutz entspricht dem verträumten, gefühlsbetonten Wesen eines Fische‑Typen – Sand unter den Füßen, Meeresrauschen, Raum für Fantasie und innere Ruhe

23683 Scharbeutz (D) Stellplatz Ferienpark Scharbeutz 82 Bewertungen 38,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt