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Mülleimer, Kleiderhaken, Schalter: Campingbus-Hersteller vergessen die Alltagstauglichkeit

Mülleimer, Kleiderhaken oder Sprachsteuerung
Vielen Campingbussen fehlt die Alltagstauglichkeit

Kolumne: Nicht Technik, sondern Details entscheiden im Wohnmobil-Alltag. Was oft fehlt und warum kleine Lösungen einen großen Unterschied machen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 01.05.2026
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f_SP-News_Schorfheide
Foto: Philip Teleu/KI-generiert

Manchmal sind es nicht die großen Dinge, die im Reisemobil fehlen. Mülleimer zum Beispiel. Was für ein Mist, wenn der fehlt. Es geht um Kleiderhaken, um Handtuchhalter und moderne Elektrik und Elektronik. Daheim zieht die KI ein und im Campingbus piepst die Trittstufe, weil sie nicht von allein einfährt.

Kennen Sie das? Man vergisst, die Trittstufe einzufahren, und wenn man die Zündung anmacht, fährt sie nicht automatisch ein. Stattdessen piepst es schrill, der Bus kreischt und warnt, fordert einen zum Einfahren auf. Beim Nachhintengehen schlägt man sich vielleicht geschmeidig den Kopf an der oberen Ablage an. Per Schalter fährt dann die Tritthilfe ein. Stille. Erst mal durchatmen und hinsetzen, geschafft, die Folter ist vorbei. Warum gibt es ...