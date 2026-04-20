Mit dem Algovia Escape bringt Allgäu Camper aus Wolfertschwenden einen cleveren Campingbus auf den Markt, der auf nur 5,40 Metern Länge bis zu sechs Schlafplätze bietet – perfekt für Abenteurer, die Platz sparen wollen.Der Escape 540 ist die kleine Schwester des Algovia Evoke (6,0 m) und setzt auf einen flexiblen Grundriss, modernes Design und hohe Individualisierbarkeit.Cleverer Grundriss: L-Küche im HeckHerzstück des Escape ist die großzügige L-Küche im Heck mit Gas-Glaskeramikkochfeld, Edelstahlspüle und 70-Liter-Kühlschrank. Ein optionaler Lamellen-Raumteiler aus Eiche trennt den Kochbereich hinten vom Wohnraum ab. Tagsüber kann man für die Geselligkeit die Lamellen so drehen, dass sich eine Blickachse vom Fahrerhaus bis zum Heck eröffnet. Nachts oder wenn jemand ein Schläfchen machen will, werden die Lamellen für Privatsphäre geschlossen.Der Wohnbereich befindet sich ganz klassisch vorn. Die drehbaren Pilotensitze im Fahrhaus und eine 3er-Sitzbank bilden mit dem Tisch eine gemütliche Sitzgruppe. Wer sechs Sitzplätze benötigt, etwa eine große Familie, kann die Sitzbank hinten um einen weiteren Einzelsitz auf einer optionalen Airlineschiene erweitern.Bis zu 6 Sitz- und SchlafplätzeMit wenigen Handgriffen verwandelt sich die Sitzbank in ein 1,20 × 2,00 Meter großes Bett. Dann wird der Wohn- zum Schlafbereich. Wer mehr Schlafplätze braucht, kann optional ein Querbett über der Küche und ein Aufstelldach wählen – dann stehen bis zu sechs Schlafplätze zur Verfügung.\n\t\t\t,\n\t\tAlternativ lässt sich der Platz im Heck, wo das Klappbett steht, für mehr Stauraum nutzen. Statt der Bettwand mit Lattenrost lassen sich hier entweder herausnehmbare Hecktür-Taschen oder ein Regal einbauen.Technik & Ausstattung: Komfort für unterwegsSerienmäßig heizt eine 4-kW-Dieselstandheizung, während das Wassermanagement zunächst auf Kanister setzt. Optional sind fest verbaute Wassertanks und eine Truma-Heizung mit Boiler erhältlich. Ein smartes Lichtkonzept mit LEDs sorgt für gemütliche Atmosphäre, und Airlineschienen im gesamten Fahrzeug ermöglichen flexible Stauraumlösungen.Design & Individualisierung: Modern und persönlichDer Escape überzeugt mit heller Holzoptik, nahtlosem Möbelbau und hochwertigen Materialien wie Queenply-Leichtbauplatten. Die Echtholz-Arbeitsplatte in der Küche und der handgefertigte Lamellen-Raumteiler setzen besondere Akzente.\n\t\t\t,\n\t\tKaufinteressierte können zwischen vier Basisfahrzeugen (Fiat Ducato, Opel Movano, Citroën Jumper, Peugeot Boxer) wählen. Hinzu kommen etliche Farbkombinationen – auch für die Möbelfronten. Zusatzpakete wie das Offroad-Paket oder das Komfort-Paket runden das Angebot ab.Der Grundpreis für den 5,40-Meter-Camper startet bei knapp 65.000 Euro.