Das modernste Basisfahrzeug auf dem Markt: 3 Campingbusse auf dem Renault Master

Komplett neu entwickelt, vollgestopft mit modernsten Fahrassistenzsystemen und bereits heute für die Zukunft gerüstet: Der Renault Master der vierten Generation ist das derzeit modernste Basisfahrzeug für Camper auf dem Markt. Trotzdem bauen ihn bislang nur drei Hersteller zum Wohnmobil aus. Warum der Transporter aus Frankreich so langsam in der Caravaning Industrie ankommt, erfahren Sie weiter unten.