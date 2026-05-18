Das modernste Basisfahrzeug auf dem Markt: 3 Campingbusse auf dem Renault Master

Komplett neu entwickelt, vollgestopft mit modernsten Fahrassistenzsystemen und bereits heute für die Zukunft gerüstet: Der Renault Master der vierten Generation ist das derzeit modernste Basisfahrzeug für Camper auf dem Markt. Trotzdem bauen ihn bislang nur drei Hersteller zum Wohnmobil aus. Warum der Transporter aus Frankreich so langsam in der Caravaning Industrie ankommt, erfahren Sie weiter unten.
Zunächst ein Überblick der drei Ausbauten auf dem Renault Master. Wir zeigen die Besonderheiten der drei Campingbusse. Außerdem warum bisher nur Ahorn Camp den Renault Master auch für Teilintegrierte und Alkoven nutzt.
Campingbusse auf dem Renault Master: Drei Hersteller, drei Philosophien
Trotz seiner Vorzüge fällt die Auswahl an Campingbussen auf ...