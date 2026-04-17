Pünktlich zum Saisonstart startet die Stellplatz-Radar-App eine exklusive Sonderaktion: Neue Nutzerinnen und Nutzer haben jetzt die Möglichkeit, 30 Tage lang alle Plus-Funktionen der App komplett kostenlos zu nutzen! Löse hierzu einfach den Gutscheincode SAISONSTART26 in der Stellplatz-Radar-App ein.Die App gibt es für Android-Smartphones hier und für iPhones hier kostenlos zum Download.Die Stellplatz-Radar PLUS FeaturesSpare mit dem Code SAISONSTART26* und profitiere 30 Tage lang von den erweiterten Funktionen wie:Erweiterte Suche & FilterSuche gezielt nach Ausstattung (z. B. Strom, WLAN, Ver- & Entsorgung)Filtere beispielsweise nach Preis, Entfernung oder BewertungRoutenplanung für CamperPlane individuelle Routen für Wohnmobile & CampervansIntegration von Stellplätzen direkt entlang der RouteFavoriten & MerklistenSpeichere Stellplätze in eigenen Listen für spätere ReisenWerbefreie NutzungKeine Banner oder Popups – volle Konzentration auf die StellplatzsucheSchnellere Ladezeiten & bessere PerformanceOptimiertes Nutzererlebnis ohne WartezeitenIdeal für alle, die unterwegs komfortabel und entspannt reisen möchten.\n\t\t\t,\n\t\tSo löst du den Gutscheincode SAISONSTART26* direkt in deiner App einApp über den QR-Code downloaden\n\t\t\t,\n\t\tApp öffnenMelde dich über das Menü an oder registriere dich neu und kostenlosÖffne den Menüpunkt "Plus-Upgrade"Löse den Code SAISONSTART26* über die Schaltfläche "Gutscheincode einlösen" ein\n\t\t\t,\n\t\t