Die besten Zubehör-Teile aus der neuen Tchibo-Camping-Kollektion 2026

Endlich ist sie da, die diesjährige Tchibo Camping-Kollektion, und sie macht ihrem Namen alle Ehre! Neben viel Funktionskleidung und verschiedenen Zelten finden sich einige einzigartige Produkte, die wirklich ausgeklügelt konzipiert wurden und typische Campingprobleme lösen. Doch auch einfaches Zubehör wie eine schöne Lichterkette, Deko-Lampen und ein besonders gemütlicher Campingstuhl finden sich in dem umfangreichen Camping-Prospekt.
Aber noch einmal zurück zu den besonders eindrücklichen Artikeln: ein Ladekabel mit 3 verschiedenen Anschlüssen plus integrierter Taschenlampe und Feuerzeug, ein warmweiß leuchtender Bluetooth-Lautsprecher sowie eine akkubetriebene Kaffeemühle, Edelstahlbecher und passend dazu ein Kaffeefilterhalter, um auch im Campingurlaub Kaffeegenuss wie zu Hause zu ermöglichen. Ein Kaffeefilterhalter mag nicht besonders aufregend klingen, doch dieses Exemplar ist dank seiner Konstruktion aus Metall besonders robust und kann für den Transport, wie etwa beim Wandern, platzsparend zusammengefaltet werden.
Apropos Zusammenfalten: des weiteren gibt es eine Trinkflasche, einen Wasserkanister, eine Spülschüssel und ein Solar-Ladegerät, die auf cleverer Weise äußerst platzsparend verstaut werden können. Sehr geschickt für Camperinnen und Camper, die an notorischem Stauraummangel leiden oder dieses Zubehör gerne auf Wander- oder Fahrradausflüge mitnehmen wollen.
Klassische Campingausrüstung
Tambu Asana Camping Faltstuhl
Ein guter Campingstuhl gehört zu den wichtigsten Gegenständen für einen gelungenen Urlaub. Dieses Modell ist dank seiner Polsterung besonders bequem, fast schon sesselartig, und kann platzsparend zusammengeklappt werden.
- Halbschalenform mit bequemer Polsterung und schnell trocknendem Material
- Inkl. Tragetasche
- Gewicht nur 3,4 kg, Traglast bis zu 120 kg
- Sitzhöhe 47 cm
- Maße: B x H x T ca. 51 x 47/87 x 51 cm, Gefaltet Länge ca. 90 cm, Ø ca. 19 cm
- Material: Bezug 100% Polyester, Gestell Stahl, pulverbeschichtet
- Hier bei Tchibo für 45 Euro kaufen
Camping Lichterkette
Lichterketten sind beliebte Mittel, um Stellplatz und Vorzelt gemütlich und individuell einzurichten. Besonders schön, wenn eine Lichterkette dann sogar neben dem klassischen Warmweiß auch in ganz verschiedenen, bunten Farben leuchten kann.
- Mit verschiedenen Leuchtmodi in bunt oder warmweiß
- 9 Meter lange Lichterkette kann flexibel um Zelte, Bäume, Markisen etc. gewickelt werden. 3 Magnete auf der Rückseite, um sie an Metalloberflächen zu befestigen
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Wiederaufladbar via USB, inkl. USB-C-Kabel
- Maße: Lichterkette ca. 9 m. USB-Kabel ca. 20 cm
- Material: Kunststoff und Metall
- Batterie-/Akkulaufzeit: Leuchtdauer bis zu 4 Stunden
LED-Deko-Lichter
Für ein schönes Ambiente auf dem Stellplatz können neben einer Lichterkette auch diese Deko-Lichter eingesetzt werden. Dank einer Batterielaufzeit von ca. 30 Stunden und den integrierten Karabinern sind sie flexibel einsetzbar.
- Mit Karabiner zum Aufhängen
- Spritzwassergeschützt nach IPX5
- Maße: Länge ohne Karabiner je ca. 9 cm, Ø je ca. 3 cm
- Batterie-/Akkulaufzeit: Leuchtdauer mit 1 Satz Batterien ca. 30 Stunden
- Inhalt / Zubehör: Inkl. Batterien LR03 (AAA) und Bedienungsanleitung
- Hier bei Tchibo für 10 Euro kaufen
Technische Helfer
Praktische Gadgets für den Camping-Alltag.
3-in-1-Ladekabel
Dieses Kabel ist ein echter Alleskönner: dank drei verschiedener Anschlüsse an einem Ende und USB-C-Anschluss am anderen, können alle erdenklichen Geräte aufgeladen oder zur Übertragung von zum Beispiel Fotos verbunden werden. Zusätzlich finden sich auch noch eine kleine Taschenlampe und ein elektrisches Feuerzeug am USB-C-Ende des Kabels. Hilfreich zum abendlichen Lesen oder Entzünden von Kerzen.
- Kabel, Licht und Feuerzeug in einem
- USB-C Stecker mit Licht und Feuerzeug, USB-C-Stecker mit Lightning- und USB-A-Adapter
- Datenübertragung bis zu 480 Mbit/s
- Maße: Länge ca. 100 cm
- Leistung: Leistung 60 W
- Hier bei Tchibo für 13 Euro kaufen
Bluetooth-Lautsprecher mit Leuchtelement
Etwas musikalische Unterhaltung gefällig? Mit diesem Lautsprecher können Sie per Smartphone/Laptop Ihre Lieblingsmusik abspielen oder den Ton von Filmen und Serien verbessern. Dank des integrierten Leuchtelements dient er gleichzeitig auch als Lampe, die Vorzelt und Reisemobil ein angenehm warmes Ambiente verleiht.
- Touch-Steuerung für eine einfache Lichteinstellung
- Warmweiß dreistufig regelbar, farbwechselmodus mit unterschiedlichen Lichteffekten
- Kabelloses Streaming mit Bluetooth 5.4
- Leuchtdauer mit voll geladenem Akku ca. 8 bis 10 Stunden, Akkulaufzeit Lautsprecher ca. 6 bis 8 Stunden
- Spritzwassergeschützt
- USB-C-Ladeanschluss
- Maße: Höhe ca. 24 cm, Ø ca. 8,8 cm
Faltbares Solar-Ladegerät
Große Solarpaneele auf dem Dach unterstützen uns bereits beim autarken Campen und erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Doch wer im Campingurlaub mal etwas länger unterwegs ist, sei es mit dem Fahrrad, zum Wandern oder Klettern, kann natürlich nicht auf das autarke Energiesystem im Reisemobil zugreifen. Um Smartphone, Kameras und GPS-Tracker unterwegs trotzdem aufladen zu können, bietet Tchibo dieses faltbare Solar-Ladegerät an.
- Für Mobiltelefone, Smartwatches und andere elektronische Geräte
- Für den mobilen Einsatz beim Camping, Wandern, Klettern etc.
- Wetterbeständiges Solarmodul
- Für 2 Geräte gleichzeitig geeignet: 1x USB-A, 2x USB-C
- 4 Metallösen zum Befestigen, Inkl. Karabinerhaken zur Befestigung an Rucksack
- Maße: B x H x T ca. 22 x 3 x 22 cm
- Leistung: Leistung Solarpanel 10 W/5 V. 1x USB-A 5V/2A, 2x USB-C 5V/2A
- Hier bei Tchibo für 25 Euro kaufen
Mobile Barista-Ausrüstung
Für einfachen und schnellen Kaffeegenuss unterwegs.
Kaffeefilterhalter
Zugegeben, ein Kaffeefilterhalter ist nicht wirklich bahnbrechendes Zubehör, doch im Gegensatz zu den klassischen, sperrigen Modellen aus Plastik kann diese Edelstahlvariante von Tchibo platzsparend zusammengefaltet werden. So kann der Filterhalter in den oft an Stauraummangel leidenden Wohnmobilküchen ganz einfach verstaut werden und findet selbst im Rucksack seinen Platz, wenn es auch mal bei der Wanderung oder Fahrradtour einen frischen Kaffee geben soll.
- Leicht, robust, pflegeleicht und platzsparend zusammenfaltbar
- Für Filtertüten der Größe 101 geeignet
- Einfach zu reinigen – spülmaschinengeeignet
- Maße: Ø ca. 14 cm, Höhe zusammengeklappt ca. 2,6 cm, aufgeklappt ca. 7 cm
- Material: Edelstahl
- Hier bei Tchibo für 7 Euro kaufen
Camping Becher (2er Set)
Diese Becher sind zwar nicht faltbar, doch dank ihrer robusten Konstruktion aus doppelwandigem Edelstahl sind sie perfekt für den Campingurlaub geeignet. Da Stürze, Witterung oder unsanfter Transport ihnen nichts anhaben könne, ergänzen sie den Kaffeefilterhalter perfekt für den Einsatz unterwegs.
- Doppelwandig, hält Getränke somit länger kalt oder warm
- Einfach zu reinigen – spülmaschinengeeignet
- Füllmenge je ca. 300 ml
- Mit 100-ml-Markierung innen: auch als Messbecher nutzbar
- Aus gebürstetem rostfreiem Edelstahl
- Maße: Ø oben je 8,4 cm, unten je ca. 6,5 cm, Höhe je ca. 10,3 cm
- Hier bei Tchibo für 13 Euro kaufen
Akku-Kaffeemühle
Mit dieser akkubetriebenen Kaffeemühle wird das mobile Barista-Set für den Campingurlaub und Wanderungen oder Fahrradtouren komplett. Dank des 5-stufigen Keramikmahlwerks können die Bohnen ganz nach den eigenen Vorlieben gemahlen werden. Bis zu 85 g Pulver lassen sich anschließend im Auffangbehälter aufbewahren.
- Keramikmahlwerk mit 5 Mahlgradstufen
- Frisch gemahlener Kaffee auf Knopfdruck für bis zu 3 Tassen
- Bohnenbehälter für ca. 22g Kaffeebohnen, verschließbarer Auffangbehälter für ca. 85g Kaffeepulver
- Maße: Höhe: ca. 20 cm
- Material: Mühle: Kunststoff, Edelstahl, Pulverbehälter: Glas, Keramikmahlwerk
- Hier bei Tchibo für 25 Euro kaufen
Platzsparendes Faltzubehör
Nimmt nur wenig Platz weg und ist schnell aufgebaut.
Faltbare Spülschüssel
Wir kennen es alle: wenn auf dem Stellplatz keine guten sanitären Einrichtungen vorhanden sind oder der Abwasch schnell am Wohnmobil erledigt werden soll, muss auf die sperrigen Spülwannen aus Hartplastik zurückgegriffen werden. Das hat mit diesem flexiblen und faltbaren Modell ein Ende. Mit einem Volumen von etwa 10 L ist reichlich Platz für Geschirr, große Töpfe und sogar Kleidung. Falls benötigt, kann sie dank der Trageschlaufen außerdem zum Wasserholen benutzt werden.
- 2 robuste Trageschlaufen
- Volumen ca. 10 Liter
- Maße: ca. 28 x 28 cm, Höhe ca. 17 cm
- Material: 100% Polyester, Beschichtung 100% Polyvinylchlorid
- Hier bei Tchibo für 10 Euro kaufen
Faltbarer Wasserkanister
Eine weitere Alternative zu den klassischen Produkten aus Hartplastik ist dieser faltbare Wasserkanister mit Absperrhahn. Wenn nicht benötigt, kann er platzsparend verstaut und mit gerade mal 130 g Leergewicht ganz einfach transportiert werden.
- Besonders leicht, mit Tragegriff und Absperrhahn
- Trinkwasser geeignet, Füllmenge max. 10 l
- Maße: B x H x T gefaltet ca. 42,4 x 5,4 x 38 cm
- Material: Kanister 100% Polyethylenterephthalat, Deckel 100% Polypropylen
- Gewicht: Gewicht leer ca. 130 g
- Hier bei Tchibo für 5 Euro kaufen
Faltbare Trinkflasche
Auch ein guter Begleiter für Wander- und Fahrradtouren ist diese zusammenfaltbare Trinkflasche. Bei Nichtgebrauch schrumpft sie ganz einfach von 21 cm Höhe auf gerade mal 9 cm zusammen und spart im Rucksack oder in der Fahrradtasche wertvollen Platz.
- Füllmenge ca. 550 ml
- Auslaufsicher, mit Druckverschluss und Kappe, mit kleinem Karabinerhaken
- Maße: Höhe ca. 21 cm, Breite ca. 8,9 cm, Höhe zusammengeklappt ca. 9,1 cm
- Material: Flasche, Mundstück, Dichtung: 100% Silikon, Gewindeeinsatz, Deckel, Druckknopf: 100% Polypropylen