Die besten Zubehör-Teile aus der neuen Tchibo-Camping-Kollektion 2026

Endlich ist sie da, die diesjährige Tchibo Camping-Kollektion, und sie macht ihrem Namen alle Ehre! Neben viel Funktionskleidung und verschiedenen Zelten finden sich einige einzigartige Produkte, die wirklich ausgeklügelt konzipiert wurden und typische Campingprobleme lösen. Doch auch einfaches Zubehör wie eine schöne Lichterkette, Deko-Lampen und ein besonders gemütlicher Campingstuhl finden sich in dem umfangreichen Camping-Prospekt.

Aber noch einmal zurück zu den besonders eindrücklichen Artikeln: ein Ladekabel mit 3 verschiedenen Anschlüssen plus integrierter Taschenlampe und Feuerzeug, ein warmweiß leuchtender Bluetooth-Lautsprecher sowie eine akkubetriebene Kaffeemühle, Edelstahlbecher und passend dazu ein Kaffeefilterhalter, um auch im Campingurlaub Kaffeegenuss wie zu Hause zu ermöglichen. Ein Kaffeefilterhalter mag nicht besonders aufregend klingen, doch dieses Exemplar ist dank seiner Konstruktion aus Metall besonders robust und kann für den Transport, wie etwa beim Wandern, platzsparend zusammengefaltet werden.

Apropos Zusammenfalten: des weiteren gibt es eine Trinkflasche, einen Wasserkanister, eine Spülschüssel und ein Solar-Ladegerät, die auf cleverer Weise äußerst platzsparend verstaut werden können. Sehr geschickt für Camperinnen und Camper, die an notorischem Stauraummangel leiden oder dieses Zubehör gerne auf Wander- oder Fahrradausflüge mitnehmen wollen.

Klassische Campingausrüstung Tambu Asana Camping Faltstuhl

Tchibo Gemütlicher Campingstuhl, der platzsparend eingeklappt werden kann.



Ein guter Campingstuhl gehört zu den wichtigsten Gegenständen für einen gelungenen Urlaub. Dieses Modell ist dank seiner Polsterung besonders bequem, fast schon sesselartig, und kann platzsparend zusammengeklappt werden.

Halbschalenform mit bequemer Polsterung und schnell trocknendem Material

Inkl. Tragetasche

Gewicht nur 3,4 kg, Traglast bis zu 120 kg

Sitzhöhe 47 cm

Maße: B x H x T ca. 51 x 47/87 x 51 cm, Gefaltet Länge ca. 90 cm, Ø ca. 19 cm

Material: Bezug 100% Polyester, Gestell Stahl, pulverbeschichtet

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Tchibo Farbenfrohe oder gemütliche warmweiße Beleuchtung im Vorzelt.



Lichterketten sind beliebte Mittel, um Stellplatz und Vorzelt gemütlich und individuell einzurichten. Besonders schön, wenn eine Lichterkette dann sogar neben dem klassischen Warmweiß auch in ganz verschiedenen, bunten Farben leuchten kann.

Mit verschiedenen Leuchtmodi in bunt oder warmweiß

9 Meter lange Lichterkette kann flexibel um Zelte, Bäume, Markisen etc. gewickelt werden. 3 Magnete auf der Rückseite, um sie an Metalloberflächen zu befestigen

Spritzwassergeschützt nach IPX4

Wiederaufladbar via USB, inkl. USB-C-Kabel

Maße: Lichterkette ca. 9 m. USB-Kabel ca. 20 cm

Material: Kunststoff und Metall

Batterie-/Akkulaufzeit: Leuchtdauer bis zu 4 Stunden LED-Deko-Lichter

Tchibo Mit den Deko-Lampen kann der Stellplatz nach eigenen Wünschen ausgeleuchtet werden.



Für ein schönes Ambiente auf dem Stellplatz können neben einer Lichterkette auch diese Deko-Lichter eingesetzt werden. Dank einer Batterielaufzeit von ca. 30 Stunden und den integrierten Karabinern sind sie flexibel einsetzbar.

Mit Karabiner zum Aufhängen

Spritzwassergeschützt nach IPX5

Maße: Länge ohne Karabiner je ca. 9 cm, Ø je ca. 3 cm

Batterie-/Akkulaufzeit: Leuchtdauer mit 1 Satz Batterien ca. 30 Stunden

Inhalt / Zubehör: Inkl. Batterien LR03 (AAA) und Bedienungsanleitung

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3-in-1-Ladekabel

8635941 Das 3-in-1-Ladekabel ist ein echter Alleskönner.



Dieses Kabel ist ein echter Alleskönner: dank drei verschiedener Anschlüsse an einem Ende und USB-C-Anschluss am anderen, können alle erdenklichen Geräte aufgeladen oder zur Übertragung von zum Beispiel Fotos verbunden werden. Zusätzlich finden sich auch noch eine kleine Taschenlampe und ein elektrisches Feuerzeug am USB-C-Ende des Kabels. Hilfreich zum abendlichen Lesen oder Entzünden von Kerzen.

Kabel, Licht und Feuerzeug in einem

USB-C Stecker mit Licht und Feuerzeug, USB-C-Stecker mit Lightning- und USB-A-Adapter

Datenübertragung bis zu 480 Mbit/s

Maße: Länge ca. 100 cm

Leistung: Leistung 60 W

Hier bei Tchibo für 13 Euro kaufen Bluetooth-Lautsprecher mit Leuchtelement

Tchibo Der Bluetooth-Lautsprecher dient gleichzeitig auch als angenehme Beleuchtungsquelle.



Etwas musikalische Unterhaltung gefällig? Mit diesem Lautsprecher können Sie per Smartphone/Laptop Ihre Lieblingsmusik abspielen oder den Ton von Filmen und Serien verbessern. Dank des integrierten Leuchtelements dient er gleichzeitig auch als Lampe, die Vorzelt und Reisemobil ein angenehm warmes Ambiente verleiht.

Touch-Steuerung für eine einfache Lichteinstellung

Warmweiß dreistufig regelbar, farbwechselmodus mit unterschiedlichen Lichteffekten

Kabelloses Streaming mit Bluetooth 5.4

Leuchtdauer mit voll geladenem Akku ca. 8 bis 10 Stunden, Akkulaufzeit Lautsprecher ca. 6 bis 8 Stunden

Spritzwassergeschützt

USB-C-Ladeanschluss

Maße: Höhe ca. 24 cm, Ø ca. 8,8 cm Faltbares Solar-Ladegerät

Tchibo Mit dem tragbaren Solarpanel können kleine Geräte flexibel aufgeladen werden.



Große Solarpaneele auf dem Dach unterstützen uns bereits beim autarken Campen und erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Doch wer im Campingurlaub mal etwas länger unterwegs ist, sei es mit dem Fahrrad, zum Wandern oder Klettern, kann natürlich nicht auf das autarke Energiesystem im Reisemobil zugreifen. Um Smartphone, Kameras und GPS-Tracker unterwegs trotzdem aufladen zu können, bietet Tchibo dieses faltbare Solar-Ladegerät an.

Für Mobiltelefone, Smartwatches und andere elektronische Geräte

Für den mobilen Einsatz beim Camping, Wandern, Klettern etc.

Wetterbeständiges Solarmodul

Für 2 Geräte gleichzeitig geeignet: 1x USB-A, 2x USB-C

4 Metallösen zum Befestigen, Inkl. Karabinerhaken zur Befestigung an Rucksack

Maße: B x H x T ca. 22 x 3 x 22 cm

Leistung: Leistung Solarpanel 10 W/5 V. 1x USB-A 5V/2A, 2x USB-C 5V/2A

Hier bei Tchibo für 25 Euro kaufen Mobile Barista-Ausrüstung Für einfachen und schnellen Kaffeegenuss unterwegs.

Kaffeefilterhalter

Tchibo Auch der Filterhalter kann nach Gebrauch zusammengefaltet werden.



Zugegeben, ein Kaffeefilterhalter ist nicht wirklich bahnbrechendes Zubehör, doch im Gegensatz zu den klassischen, sperrigen Modellen aus Plastik kann diese Edelstahlvariante von Tchibo platzsparend zusammengefaltet werden. So kann der Filterhalter in den oft an Stauraummangel leidenden Wohnmobilküchen ganz einfach verstaut werden und findet selbst im Rucksack seinen Platz, wenn es auch mal bei der Wanderung oder Fahrradtour einen frischen Kaffee geben soll.

Leicht, robust, pflegeleicht und platzsparend zusammenfaltbar

Für Filtertüten der Größe 101 geeignet

Einfach zu reinigen – spülmaschinengeeignet

Maße: Ø ca. 14 cm, Höhe zusammengeklappt ca. 2,6 cm, aufgeklappt ca. 7 cm

Material: Edelstahl

Hier bei Tchibo für 7 Euro kaufen Camping Becher (2er Set)

Tchibo Robuste und pflegeleichte Trinkbecher für den Campingurlaub.



Diese Becher sind zwar nicht faltbar, doch dank ihrer robusten Konstruktion aus doppelwandigem Edelstahl sind sie perfekt für den Campingurlaub geeignet. Da Stürze, Witterung oder unsanfter Transport ihnen nichts anhaben könne, ergänzen sie den Kaffeefilterhalter perfekt für den Einsatz unterwegs.

Doppelwandig, hält Getränke somit länger kalt oder warm

Einfach zu reinigen – spülmaschinengeeignet

Füllmenge je ca. 300 ml

Mit 100-ml-Markierung innen: auch als Messbecher nutzbar

Aus gebürstetem rostfreiem Edelstahl

Maße: Ø oben je 8,4 cm, unten je ca. 6,5 cm, Höhe je ca. 10,3 cm

Hier bei Tchibo für 13 Euro kaufen Akku-Kaffeemühle

Tchibo Kaffeegenuss wie zu Hause dank akkubetriebener Mühle.



Mit dieser akkubetriebenen Kaffeemühle wird das mobile Barista-Set für den Campingurlaub und Wanderungen oder Fahrradtouren komplett. Dank des 5-stufigen Keramikmahlwerks können die Bohnen ganz nach den eigenen Vorlieben gemahlen werden. Bis zu 85 g Pulver lassen sich anschließend im Auffangbehälter aufbewahren.

Keramikmahlwerk mit 5 Mahlgradstufen

Frisch gemahlener Kaffee auf Knopfdruck für bis zu 3 Tassen

Bohnenbehälter für ca. 22g Kaffeebohnen, verschließbarer Auffangbehälter für ca. 85g Kaffeepulver

Maße: Höhe: ca. 20 cm

Material: Mühle: Kunststoff, Edelstahl, Pulverbehälter: Glas, Keramikmahlwerk

Hier bei Tchibo für 25 Euro kaufen Platzsparendes Faltzubehör Nimmt nur wenig Platz weg und ist schnell aufgebaut.

Faltbare Spülschüssel

Tchibo Spülen oder Wäsche waschen, egal wann und wo.



Wir kennen es alle: wenn auf dem Stellplatz keine guten sanitären Einrichtungen vorhanden sind oder der Abwasch schnell am Wohnmobil erledigt werden soll, muss auf die sperrigen Spülwannen aus Hartplastik zurückgegriffen werden. Das hat mit diesem flexiblen und faltbaren Modell ein Ende. Mit einem Volumen von etwa 10 L ist reichlich Platz für Geschirr, große Töpfe und sogar Kleidung. Falls benötigt, kann sie dank der Trageschlaufen außerdem zum Wasserholen benutzt werden.

2 robuste Trageschlaufen

Volumen ca. 10 Liter

Maße: ca. 28 x 28 cm, Höhe ca. 17 cm

Material: 100% Polyester, Beschichtung 100% Polyvinylchlorid

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Faltbarer Wasserkanister

Tchibo Der Wasserkanister kann für den Transport platzsparend verstaut werden.



Eine weitere Alternative zu den klassischen Produkten aus Hartplastik ist dieser faltbare Wasserkanister mit Absperrhahn. Wenn nicht benötigt, kann er platzsparend verstaut und mit gerade mal 130 g Leergewicht ganz einfach transportiert werden.

Besonders leicht, mit Tragegriff und Absperrhahn

Trinkwasser geeignet, Füllmenge max. 10 l

Maße: B x H x T gefaltet ca. 42,4 x 5,4 x 38 cm

Material: Kanister 100% Polyethylenterephthalat, Deckel 100% Polypropylen

Gewicht: Gewicht leer ca. 130 g

Hier bei Tchibo für 5 Euro kaufen Faltbare Trinkflasche

Tchibo Bei Nichtgebrauch kann die Trinkflasche einfach zusammengefaltet werden.



Auch ein guter Begleiter für Wander- und Fahrradtouren ist diese zusammenfaltbare Trinkflasche. Bei Nichtgebrauch schrumpft sie ganz einfach von 21 cm Höhe auf gerade mal 9 cm zusammen und spart im Rucksack oder in der Fahrradtasche wertvollen Platz.

Füllmenge ca. 550 ml

Auslaufsicher, mit Druckverschluss und Kappe, mit kleinem Karabinerhaken

Maße: Höhe ca. 21 cm, Breite ca. 8,9 cm, Höhe zusammengeklappt ca. 9,1 cm

Material: Flasche, Mundstück, Dichtung: 100% Silikon, Gewindeeinsatz, Deckel, Druckknopf: 100% Polypropylen