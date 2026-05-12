Fahrbahnwaagen am Brenner: Für Camper wird die rechte Spur zur doppelten Bußgeldfalle

Rechte Spur, Tempomat, Brennerautobahn Richtung Süden: Wer mit seinem 3,5-Tonnen-Wohnmobil über die Luegbrücke rollt, macht damit alles richtig. Denn die rechte Fahrbahn wird während der Sanierung der Brennerbrücken an verkehrsreichen Tagen eigentlich als Überholspur für leichte Fahrzeuge freigegeben. Unter ihr lauert mit der vollautomatischen Durchfahrtswaage eine Bußgeldfalle für Wohnmobile und Gespanne mit Wohnwagen. Wer nicht aufpasst, steht wenige Meter dahinter in einer Polizeikontrolle und zahlt.