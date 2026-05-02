Wohnmobil oder Kastenwagen? Alle Unterschiede, Vor- & Nachteile

Besonders Camping-Neulinge wurden eventuell vom Vanlife-Trend inspiriert und glauben, ein Campingbus wäre genau das richtige Fahrzeug für ihren Campingurlaub. Doch stimmt das wirklich? Beim Kauf eines Freizeitfahrzeugs sollten Käuferinnen und Käufer genau abwägen, was sie langfristig glücklich macht. Vielleicht passt doch ein größeres aufgebautes Wohnmobil besser zu Ihren Bedürfnissen.

Im Dschungel der Campingfahrzeuge steht man oft vor der Frage: Kastenwagen oder Wohnmobil – welches Fahrzeug passt zu mir? Beide Konzepte haben ihre Berechtigung – doch die Unterschiede sind gravierend. Wir zeigen, worin sich Kastenwagen und klassische Wohnmobile (teil- oder vollintegriert) unterscheiden und welche Variante für welchen Reisetyp ideal ist.

Der Kastenwagen (Campervan) Beim Kastenwagen bleibt die Original-Karosserie des Transporters (meist Fiat Ducato, Mercedes Sprinter, VW Crafter oder Ford Transit) erhalten. Der Innenraum wird zum Wohnmobil ausgebaut, die Außenhülle bleibt serienmäßig. Die meisten Kastenwagen sind etwa 2,05 Meter breit und zwischen 5,40 und 6,40 Meter lang. Typische Vertreter: Pössl, Knaus Boxstar, Hymer Grand Canyon, Weinsberg, La Strada.

Kurz: Ein ausgebauter Transporter – kompakt, wendig, alltagstauglich.

Das Wohnmobil (teil- oder vollintegriert) Beim Teilintegrierten wird das Original-Fahrerhaus vom Basisfahrzeug beibehalten, dahinter sitzt ein eigener Wohnaufbau aus Sandwich-Material. Der Aufbau wird komplett vom Wohnmobil-Hersteller gefertigt. Über der Fahrerkabine befindet sich oft ein Hubbett als zusätzlicher Schlafplatz.

Beim Vollintegrierten verschwindet auch das Fahrerhaus: Vom Basisfahrzeug bleibt nur das Fahrgestell mit Motor, Getriebe und Achsen. Die Kabine wird vom Wohnmobil-Hersteller komplett neu aufgebaut – inklusive großer Panorama-Frontscheibe und optimaler Raumausnutzung. Vollintegrierte gelten als Königsklasse unter den Wohnmobilen.

Beide Varianten sind mit ca. 2,30–2,35 Metern rund 25–30 cm breiter als ein Kastenwagen und bieten entsprechend mehr Raum für großzügige Grundrisse.

Eine Sonderform des Wohnmobils ist der Alkoven: Hier ragt über dem Fahrerhaus eine charakteristische "Nase" heraus, in der sich ein festes Doppelbett befindet. Der Vorteil: Das Bett ist immer bezogen und muss nicht umgebaut werden. Dazu bleibt im Wohnraum mehr Platz für Sitzgruppe und Küche.

Kurz: Ein echtes Wohnmobil mit maßgeschneidertem Aufbau – mehr Platz, mehr Komfort, weniger Pkw-Feeling.

Der Kastenwagen: Kompakt, aber mit Kompromissen Vorteile

Ingolf Pompe Die klassischen Stellantis-Campingbusse haben die kompakten Maße: 5,40, 6 oder 6,40 Meter.

Wendigkeit & Handling: Der Kastenwagen punktet im Fahrbetrieb: weniger Verbrauch, besseres Handling, Alltagstauglichkeit. Ideal für Städtetrips, schmale Straßen und spontane Ausflüge. Ausgebaute Kastenwagen sind angenehm zu fahren und kompakt. Manche Modelle mit Aufstelldach passen sogar in Parkhäuser.

Alltagstauglich & multifunktional: Wer das Fahrzeug auch für Einkäufe nutzen will, ist mit einem Kastenwagen gut beraten. Die Hecktüren ermöglichen auch den Transport sperriger Gegenstände.

Günstiger bei laufenden Kosten: Geringerer Kraftstoffverbrauch, niedrigere Stellplatzgebühren und günstigere Versicherung machen den Kastenwagen im Unterhalt attraktiver.

Nachteile

Corigon Der Vorteil der Campingbusse ist gleichzeitig ihr Nachteil: die Kompaktheit. Wendig und einfach zu fahren und zu parken, muss man im Inneren doch oft Kompromisse eingehen.

Begrenztes Platzangebot: Die meisten Modelle sind zwischen 5,40 und 6,40 Meter lang und etwa 2,05 Meter breit – da bleibt wenig Spielraum für Grundrissvarianten.

Problematische Bettmaße: Das Bett bei einer Kastenwagen-Karosserie ist meist deutlich unter zwei Meter lang – bei einer Quer-Bett-Ausführung. Selbst Einzelbetten schaffen es selten auf zwei Meter. Für großgewachsene Menschen ist dies zu knapp.

Schlechtere Isolierung: Als grobe Richtschnur für winterfeste Wohnmobile gilt: Teilintegrierte Modelle eignen sich besser als Kastenwagen. Das Blechkleid heizt sich im Sommer schnell auf und kühlt im Winter rasch aus.

Aufstelldach = Kälteproblem: Wer auf ein Aufstelldach setzt, gewinnt zwar Schlafplätze und Stehhöhe, verliert aber massiv an Isolation: Im Winter entweicht die Wärme nach oben – an kalten Tagen wird es im Aufstelldach-Bett schnell ungemütlich bis unbewohnbar.

Das Wohnmobil: Mehr Raum, mehr Komfort Vorteile

Lisa Geiger Aufgebaute Wohnmobile, wie dieser Teilintegrierte, bieten oft deutlich mehr Platz und Stauraum für vier Personen, als Campingbusse.

Deutlich mehr Platz: Das Plus an Breite (ca. 2,30–2,35 m statt 2,05 m) und Länge ermöglicht ganz andere Raumaufteilungen: Raumbäder mit Waschbecken, Toilette und separater Duschkabine, großzügige Stauräume. Dazu große Rundsitzgruppen und bequeme 2-Meter-Betten.

Bessere Isolation & Wintertauglichkeit: Vollintegrierte Wohnmobile eignen sich in der Regel am besten für den Wintereinsatz, weil das Fahrerhaus deutlich besser isoliert ist als die Fahrerkabinen aus Blech eines Teilintegrierten oder Kastenwagens. Teil- und Vollintegrierte haben zudem den Vorteil, dass der Sandwich-Aufbau deutlich besser isoliert als das Blech eines Kastenwagens.

Doppelboden: Frostschutz & Fußbodenheizungseffekt: Bei Wohnmobilen kann man Modelle mit Doppelboden wählen – besonders wintertauglich. Der Doppelboden bringt die Bordtechnik wie Wasser-, Gas- und Strominstallation isoliert unter und schützt die empfindliche Technik vor Frost.

Komfort-Features der Oberklasse: Wer es warm und behaglich mag: Warmwasserheizungen versprechen angenehm gleichmäßige Wärmeverteilung. Außerdem bieten aufgebaute Wohnmobile Features wie Raumbäder, große Rundsitzgruppen, Hubbetten über der Sitzgruppe und üppigen Stauraum im Doppelbodenkeller.

Nachteile

Ulrich Kohstall So ein großes Wohnmobil will bei Nichtgebrauch ordentlich abgestellt werden. Ein Stellplatz, etwa für den Winter, kostet monatlich Geld.

Höhere Anschaffungs- und Betriebskosten: Wohnmobile sind teurer in Anschaffung, Verbrauch und Versicherung.

Schlechtere Manövrierbarkeit: Die Übersicht ist eingeschränkt, beim Rangieren ist oft ein Einweiser hilfreich. Für den Alltag unpraktisch – ein Wohnmobil ist ein reines Freizeitfahrzeug.

Sicherer Abstellplatz nötig: Ein großes Wohnmobil braucht einen sicheren Abstellplatz – den Sie erst finden und dann bezahlen müssen. Je nach Region können Stellplatzmieten mehrere hundert Euro pro Jahr kosten. Auf öffentlichen Parkplätzen riskieren Sie Vandalismus oder Diebstahl.