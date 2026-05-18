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Benimar Yrteo 2026: Kompakte Wohnmobil-Baureihe jetzt familientauglich – dank Hubbett

Benimar Yrteo (2026) Y 862, 841, 881, 885
Die spanischen Ford-Camper werden familientauglich

Neuheiten 2027

Familien-Upgrade bei Benimar: Die Yrteo-Baureihe wächst auf vier Modelle, die dank neuem Hubbett ab sofort alle Platz für vier Personen bieten.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 18.05.2026
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Benimar Yrteo, Modell 881
Foto: Philip Teleu

Benimar ordnet die teilintegrierte Wohnmobil-Baureihe Yrteo neu und bringt drei neue Grundrisse. Zusammen mit einem überarbeiteten Klassiker stehen somit künftig vier Modelle zur Wahl.

An der bewährten Basis ändert sich nichts: Alle Yrteo-Modelle rollen weiterhin auf dem Ford Transit vom Band. Als Serienausstattung bringen Sie eine Automatik und 165 PS mit. Sicherheitstechnisch gibt es ein Upgrade: Das Ford-Fahrgestell verfügt nun über eine Anti-Müdigkeitskamera.

Die Raumwunder 881/885: Offenes Wohnen und große Heckbäder

Gänzlich neu in der Baureihe sind die Modelle Y 881 und Y 885. Benimar verzichtet hier auf feste Betten im Heck zugunsten eines maximalen Raumgefühls im Wohnbereich. Der Hauptschlafplatz für zwei Personen befindet sich hier serienmäßig im vorderen Hubbett. Zwei weitere Schlafplätze können durch den Umbau der Sitzgruppen geschaffen werden.

Benimar Yrteo, Modell 881
Philip Teleu

Die Sitzgruppe im neuen 881 ist das Highlight des kompakten 6-Meter.Grundrisses.

Der knapp unter 6 Meter kurze Benimar Yrteo Y 881 besticht durch eine gigantische Sitzgruppe, in der bis zu sechs Personen Platz nehmen können. Sie setzt sich aus einer L-Sitzbank, einer weiteren Längssitzbank für zwei Personen sowie den gedrehten Fahrerhaussitzen zusammen. Im Heck befindet sich auf der einen Seite ein Kombibad, sowie über die gesamte Breite großer Kleiderschrank, der über einer Heckgarage platziert ist. Dem Bad gegenüber liegt die Küchenzeile. Komplettiert wird das Layout durch einen frei stehenden, großen Kühlschrank mit 150 Liter Volumen und eine Kühlschublade für bis zu 9 Flaschen.

Technische Daten und Preis: Benimar Yrteo Y 881

  • Länge / Breite / Höhe: 599 / 214 / 289 cm
  • Schlaf- / Sitzplätze: 4 / 4
  • Grundriss: XXL-Sitzgruppe, Hubbett, großer Kleiderschrank
  • Grundpreis: ab 60.990 Euro

Der Benimar Yrteo Y 885 legt den Fokus auf ein luxuriöses Heckbad, das sich über die gesamte Fahrzeugbreite erstreckt. Dafür bedarf es 40 cm mehr Länge als beim kompaktesten Modell. Es verfügt über einen großen Kleiderschrank und eine separate Dusche, die deutlich mehr Bewegungsfreiheit bietet als die Bäder der Schwestermodelle. Vor dem Bad ist eine schmale Küchenzeile mit gegenüberliegendem Kühlschrank platziert. Im vorderen Bereich lädt eine Face-to-Face-Sitzgruppe (eine längere und eine kürzere Längsbank plus Fahrerhaussitze) zum Verweilen ein.

Technische Daten und Preis: Benimar Yrteo Y 885

  • Länge / Breite / Höhe: 636 / 214 / 289 cm
  • Schlaf- / Sitzplätze: 4 / 4
  • Grundriss: Face-to-Face-Sitzgruppe, Hubbett, Raumbad im Heck
  • Grundpreis: ab 62.990 Euro

Die Familien-Camper 862/841: Feste Betten im Heck

Für Familien oder Paare, die Wert auf permanente Schlafplätze im Heck legen, positioniert Benimar den bekannten Einzelbetten-Grundriss sowie einen optimierten Querbett-Nachfolger.

Aus dem bisherigen Benimar Yrteo Y 861 wird der Y 862. Er behält die komfortablen Einzelbetten im Heck, wächst dabei aber von 669 cm auf knapp 7 Meter. Das schafft Platz für die neue Längssitzgruppe mit zwei Sitzbänken und Fahrerhaussitzen. Durch das neu integrierte, serienmäßige Hubbett über der Sitzgruppe wächst der Wagen außerdem zu einem vollwertigen Vier-Personen-Fahrzeug heran.

Technische Daten und Preis: Benimar Yrteo Y 862

  • Länge / Breite / Höhe: 699 / 214 / 289 cm
  • Schlaf- / Sitzplätze: 4 / 4
  • Grundriss: Einzelbetten + Hubbett
  • Grundpreis: ab 62.990 Euro

Als indirekter Nachfolger des gestrichenen Benimar Yrteo Y 840 geht der neue Y 841 an den Start. Er bietet ein Querbett im Heck sowie ein Kombibad. Deutlich aufgewertet ist der Wohnraum: Die neue Sitzgruppe bietet Platz für bis zu fünf Personen. Erreicht wird dies durch eine großzügige L-Sitzbank und einen zusätzlichen Einzelsitzhocker direkt neben der Aufbautür. Mit 639 cm Aufbaulänge ist er etwas kompakter als der Einzelbettengrundriss.

Technische Daten und Preis: Benimar Yrteo Y 841

  • Länge / Breite / Höhe: 639 / 214 / 289 cm
  • Schlaf- / Sitzplätze: 4 / 4
  • Grundriss: Querbett + Hubbett
  • Grundpreis: ab 62.990 Euro

Alle Updates der Yrteo-Baureihe im Überblick

Die Außenoptik wirkt durch schwarze Anbauteile und Applikationen schlicht und zeitgemäß. Optisch auffällig ist die neue T-Haube aus Polyester, die dem Reisemobil ein frisches Gesicht verleiht.

Die Fahrzeuge sind insgesamt höher gebaut, was nicht nur für eine exzellente Innenstehhöhe von 2,08 Metern sorgt, sondern auch den Platz für das neue Hubbett schafft. Der Einstieg in den Wohnraum wurde mit einer breiteren XL-Aufbautür komfortabler gestaltet, und die Garagen sind je nach Modell mit größeren Toren ausgestattet.

Im Innenraum setzt Benimar auf Leichtbau und ein neues Designkonzept namens "Málaga-Mobiliar". Der Boden im "polierten Zement-Look" und der Vinylteppichboden sorgen für eine moderne Optik, während die Sitzpolster dank eines neuen Magnet-Systems nicht mehr verrutschen. Die Beleuchtung ist warmweiß (3000 Kelvin) gehalten und schafft eine wohnliche Atmosphäre.

Praktische Details wie ein Eingangspaneel mit Zeitschriftenhalter runden das Paket ab. Die Küche wurde mit einem 150-Liter-Kühlschrank und einer optimierten 2-Flammen-Kochstelle aufgewertet, und alle Modelle verfügen über eine Außendusche. Optional ist eine neue Klimaanlage erhältlich, die für angenehme Temperaturen sorgt.

Fazit

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