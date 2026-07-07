9 Budget-Marken für Camping-Neulinge: Neue Wohnmobile ab 39.999 Euro

Der Traum vom eigenen Wohnmobil muss kein Vermögen kosten. Wer sich im Markt umschaut, findet eine ganze Reihe von Herstellern, die gezielt Einsteiger-Modelle zu vergleichsweise erschwinglichen Preisen anbieten. Wir stellen die wichtigsten Budget-Marken vor – und zeigen, was man für sein Geld bekommt.
Ahorn Camp – der Außenseiter mit Renault-Master-Fokus
Ahorn Camp ist eine kleinere, unabhängige Marke aus Deutschland, die sich bewusst abseits der großen Konzernstrukturen positioniert. Auffällig: Während die meisten Hersteller auf den Fiat Ducato setzen, baut Ahorn Camp alle Modelle auf Renault-Master-Basis – und kann dadurch teilweise andere (günstigere) Einstiegspreise anbieten. Der Campervan Ahorn CV 560 startet im Modelljahr 2026 bei 52.800 ...