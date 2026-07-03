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Neuheiten

Traumcamper für die neue Saison: Dreamer Campingbus Cap Easy mit Renault-Trafic-Basis

Dreamer Cap Easy (2027)
Kompakt-Camper mit Querbett auf Renault

Neuheiten 2027

Die französische Marke Dreamer bringt einen Campingbus auf Renault Trafic mit Querbett und cleverem Heckstauraum. Der Grundpreis liegt unter 60.000 Euro.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 03.07.2026
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Foto: Simon Ribnitzky

Kompakte Campingbusse mit festem Bett sind ziemlich selten. Dreamer aus der französischen Rapido-Gruppe versucht sich fürs Modelljahr 2027 an solch einem ungewöhnlichen Grundriss.

Als Basis für den neuen Dreamer Cap Easy wählt der Hersteller den Renault Trafic mit langem Radstand. Das feste Bett befindet sich quer im Heck des 5,48 Meter langen Busses – ähnlich wie im Westfalia Kipling auf Ford Transit Custom.

Querbett mit Kompromissen

Damit die Liegelänge einigermaßen ausreicht, setzt Dreamer auf seitliche Karosserieverbreiterungen im Heckbereich. Von Wand zu Wand gemessen ergeben sich so immerhin 1,86 Meter, die Matratze selbst kommt aber nur auf gerade einmal 1,66 Meter mal 1,20 Meter. Zwischen Matratze und Hängeschrank über dem Fußende auf der Beifahrerseite bleiben bescheidene 30 Zentimeter.

Kurzum: das Querbett erfordert Kompromissbereitschaft und ist nichts für Großgewachsene. Weitere Schlafplätze finden sich im klassentypischen Aufstelldach. Hier misst die Liegefläche 1,92 Meter mal 1,28 Meter. Klappt man das Bett hoch, entsteht Stehhöhe im Bus.

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Simon Ribnitzky

Beim schließen des Daches ist Vorsicht geboten wegen der Scheren-Scharniere.

Die Küche bringt eine Spüle und einen Zweiflammen-Gaskocher mit. Sie befindet sich auf der rechten Fahrzeugseite an der Schiebetür. Ihr gegenüber steht eine Sitzbank mit zwei Dreipunktgurten. Mit den drehbaren Fahrerhaussitzen, was im schmalen Renault-Fahrerhaus etwas umständlich ist, entsteht eine Sitzgruppe für vier Personen. Der Tisch wird für die Fahrt in der Heckklappe verstaut – eine praktische Lösung.

Großer und variabler Heckstauraum

Zwischen Sitzbank und Bett baut Dreamer einen kleinen Kompressor-Kühlschrank ein. Darunter ist in einem Fach Platz für eine mobile Toilette. Der Platz, um das WC dort auch zu benutzen, ist aber schon sehr eingeschränkt.

Eine clevere Lösung hat sich Dreamer für den Heckstauraum unter dem Querbett ausgedacht. Schon im Normalzustand ist hier auf 112 Zentimeter Breite und 59 Zentimeter Höhe reichlich Platz für Campingmöbel und mehr. Wem das nicht reicht, der kann die beiden Matratzenteile aufeinanderlegen und den Lattenrost des Bettes zusammenschieben. Dann reicht der Heckstauraum bis zur Fahrzeugdecke.

Günstiger Grundpreis unter 60.000 Euro

In kalten Nächten sorgt eine Dieselheizung von Webasto für Wärme. Eine 2,75-Kilogramm-Campinggazflasche versorgt den Kocher.

Der Renault Trafic rollt serienmäßig mit 130-PS-Turbodiesel und Sechsgang-Schaltgetriebe vor. Ein Automatikgetriebe ist optional erhältlich. Der Grundpreis für den Dreamer Cap Easy beträgt attraktive 58.000 Euro.

Dreamer Cap Easy Daten

  • Basisfahrzeug: Renault Trafic, 130 PS
  • Länge/Breite/Höhe: 5,48/1,96/1,99 Meter
  • Grundpreis: 58.000 Euro

Fazit

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