Unabhängiger vom Campingplatz: Autarkes Wohnmobil Roller Team Zefiro 287 I Power Edition

Nicht jedes Campingfahrzeug ist für Camping abseits von gut gerüsteten Campingplätzen geeignet. Der Roller Team Zefiro 287 Integral Power Edition will es sein. Mit einer Technik-Ausstattung, die mehr Autarkie verspricht, will er zum perfekten Begleiter für alle werden, die komfortabel abseits der Massen stehen möchten.

Energieversorgung ohne Stromanschluss Beim Camping ist man nur so lange frei, wie die Energieversorgung gesichert ist. Der Zefiro 287 Integral löst dieses Problem mit einem üppigen Autarkie-Paket.

Zwei 200-Watt-Solarpaneele auf dem Dach liefern Strom, um die zwei 100-Ah-Lithium-Batterien zu laden.

auf dem Dach liefern Strom, um die zu laden. Ein 2.000-Watt-Wechselrichter sorgt dafür, dass selbst leistungshungrige Geräte wie Laptops oder Kaffeemaschinen problemlos betrieben werden können. Hier gibt's mehr zum Thema Wechselrichter und wie wichtig er im Wohnmobil ist. Wer im Winter unterwegs ist, braucht die Truma Combi 6 Dieselheizung, für Wärme und warmes Wasser. Praktisch ist dann auch der isolierte und beheizte Abwassertank, der verhindert, dass Frost die Campingpläne durchkreuzt.

Sophia Pfisterer Blick in den Wohnraum des Zefiro-Integrierten: Viel Raum, viel Licht und ein moderner Look in Schwarz-Weiß, wie im Außendesign.

Assistenzsysteme für entspanntes Reisen Der Zefiro 287 Integral Power Edition ist mit einer Reihe von Assistenzsystemen ausgestattet, die nicht nur für Komfort, sondern vor allem für Sicherheit sorgen.

Der Notbremsassistent mit Fußgängererkennung greift ein, wenn die Aufmerksamkeit nachlässt.

greift ein, wenn die Aufmerksamkeit nachlässt. Der Spurhalteassistent warnt, bevor das Fahrzeug unbeabsichtigt die Spur verlässt.

warnt, bevor das Fahrzeug unbeabsichtigt die Spur verlässt. Die Verkehrszeichenerkennung und der Müdigkeitswarner sorgen dafür, dass die Fahrt nicht zur Belastung wird. Traction Plus verbessert die Traktion auf rutschigem Untergrund, und die M+S-Reifen mit Schneeflockensymbol machen den Vollintegrierten wintertauglich. So ist der Roller-Team-Integrierte auch bei rutschigen Straßen und widrigen Witterungen ein verlässlicher Begleiter.

Einzelbetten, smarte Details und mehr Der Grundriss des Zefiro 287 lässt keine Wünsche offen. Einzelbetten im Heck bieten zwei Personen den Komfort, sich auszustrecken. Zwei weitere Schlafplätze bietet das Hubbett vorn. Ideal für Paare oder Freunde, die gemeinsam reisen, aber nicht auf getrennte Schlafplätze verzichten wollen.

Sophia Pfisterer Die autarke Technik kommt auch dem großzügigen Raumbad zugute.

Die zwei festen Türen im Raumbad zwischen Wohn- und Schlafbereich sorgen für eine klare Abgrenzung und schaffen eine wohnliche Atmosphäre. Wer nach einem langen Tag heiß duschen möchte, findet hier in einer großen Duschkabine die perfekte heiße Dusche.

Die kompakte Küchenzeile auf der Fahrerseite ist mit einem 158-Liter-Kompressorkühlschrank ausgestattet. Praktisch ist auch die 230-V-Steckdose für den Smoothie-Maker, die Kaffeemaschine oder die Heißluftfritteuse. Die einzige andere Haushaltssteckdose befindet sich in der Heckgarage. Praktisch, wenn man E-Roller oder E-Bikes dabei hat.

Power-Edition-Baureihe und Preis Der vorgestellte Power-Edition ist eines von acht Power-Edition-Modellen der Marke. Mit zwei Campingbussen (Livingstone Power Edition) und sechs aufgebauten Reisemobilen (Zefiro Power Edition) decken die Power-Edition-Sondermodelle von Roller Team jedes Reisebedürfnis ab.

Sophia Oroszi Die Power-Edition-Stickerei am Eingang und einigen weiteren Stellen verrät es sofort: Diese Reisenden wollen unabhängig von der Infrastruktur sein.



Neu fürs Modelljahr 2027 sind die beiden Vollintegrierten, die erstmals als Power-Edition erhältlich sind und den Luxus der Aufbauform mit einem Plus an Autarkie verbinden. Neben dem Einzelbetten- gibt es noch ein Queensbetten-Modell.

Ob Teilintegriert oder Vollintegriert: Alle Modelle punkten mit schwarzer Metallic-Lackierung, exklusiven Grafiken und hochwertigen Polstern – ein Look, der auffällt. Der Zefiro 287 Integral Power Edition ist ab 91.490 Euro erhältlich.