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Rapido C66i: Platzwunder mit Einzelbetten und Raumbad im Wohnmobil unter 7 Metern

Der neue Rapdio C66i (2027)
So kurz und trotzdem mit Raumbad und Einzelbetten

Einzelbetten, Raumbad und Face-to-Face-Sitzgruppe: das vereint der schmale Integrierte Rapido C66i auf unter sieben Meter Länge.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.07.2026
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Foto: Simon Ribnitzky

Mit dem neuen C66i hat die französische Marke Rapido ein echtes Raumwunder auf die Räder gestellt. Im nur 6,99 Meter langen und 2,17 Meter schmalen Aufbau vereint der Integrierte alle Attribute, die komfortverwöhnte Urlauber schätzen: Einzelbetten mit bequemem Zugang, ein Raumbad mit separater Duschkabine sowie eine trendige Face-to-Face-Sitzgruppe mit gegenüberliegenden Längssofas. Üblicherweise findet man solche Grundrisse erst in der 7,5-Meter-Klasse. Wie hat Rapido das hinbekommen?

Tatsächlich muss man bei der Geräumigkeit der einzelnen Bereiche leichte Abstriche machen. Doch Platz und Komfort genügen. Insbesondere, wenn man zu zweit unterwegs ist. So fallen die Sitzbänke der Face-to-Face-Sitzgruppe recht kurz aus, es handelt sich quasi um Einzelplätze. Zusammen mit den drehbaren Fahrerhaussitzen kommen trotzdem auch mal vier Personen bequem unter.

Der Tisch ist wie üblich hälftig klappbar, sodass der Durchgang ins Fahrerhaus gut passierbar ist. Für die Fahrt lassen sich aus den Längsbänken zwei Plätze mit Dreipunktgurt bauen.

Mit Kompressor-Kühlschrank und Dieselheizung

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Simon Ribnitzky

Auf dem Küchenblock bleibt nur wenig Arbeitsfläche. Stauraum gibt es genug.

Der Küchenblock fällt ebenfalls recht kurz aus. Auf der trapezförmigen Platte bleibt vor Spüle und Zweiflammkocher zumindest etwas Arbeitsfläche. Der große Kompressor-Kühlschrank befindet sich gegenüber auf der Beifahrerseite. Fürs Warmwasser sorgt eine Traum Combi Dieselheizung.

Im WC-Raum hat man auch bei geschlossener Tür genug Platz auf der Toilette. Die Duschkabine gegenüber bietet ausreichend Platz unter der Brause. Das Raumbad lässt sich nach vorn mit der um 90 Grad geschwenkten WC-Raum-Tür abtrennen. Nach hinten übernehmen diese Funktion solide Holz-Schiebetüren.

Wendiger Integrierter mit 4 Schlafplätzen

Die Einzelbetten im Schlafzimmer erreichen 192 und 194 Zentimeter Länge. Mit einem Zwei-Meter-Bett kann der C66i nicht aufwarten – bei den kompakten Fahrzeugabmessungen plus Raumbad war das kaum zu erwarten. Die Matratzen bieten guten Liegekomfort, nur der Abstand zwischen Matratze und Hängeschränken am Kopfende fällt knapp aus. Zwei weitere Schlafplätze gibt es im Hubbett über dem Fahrerhaus (185 mal 140 Zentimeter).

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Simon Ribnitzky

Gemütliches Schlafzimmer, doch erreicht kein Bett die Zwei-Meter-Marke.

Basis für den C66i ist der Fiat Ducato mit 140-PS-Turbodiesel. Rapido bietet den Integrierten nur als üppig ausgestatteten Optimum Line an. Im Fahrzeugpreis von 97.200 Euro sind unter anderem Automatikgetriebe, elektrische Parkbremse, 9-Zoll-Radio und Rückfahrkamera, Markise, 150-Ah-Lithium-Batterie, Solarpanel und Wechselrichter inklusive.

Übrigens: Wer auf das Hubbett verzichten kann, bekommt den gleichen Grundriss auch als Teilintegrierten C66 für 85.100 Euro, ebenfalls als Optimum Line.

Fahrzeugdetails Rapido C66i

  • Länge/Breite/Höhe: 6,99/2,17/2,79 m
  • Zulässige Gesamtmasse: 3.500 kg
  • Grundpreis Optimum Line: 97.200 Euro

Fazit

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