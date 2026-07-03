Premium-Pössl-Camper mit elektrischem Längshubbett und 7 Meter Länge: Pössl XL Evo (2027)

Pössl erweitert seine auf dem Mercedes Sprinter basierende Premium-Baureihe "X-Line". Neben den beiden bekannten 6-Meter-Modellen X und XT kommt nun der XL Evo mit stattlichen 7 Metern Länge und serienmäßigem Allradantrieb.

Längsbetten statt Querbett Im Gegensatz zu seinen kürzeren Geschwistern bricht der XL Evo mit der Querbett-Ausstattung der jungen Baureihe und bietet zwei komfortable Längsbetten im Heck. Mit 2,06 Metern auf der rechten und 1,95 Metern auf der linken Seite finden sogar große Camperinnen und Camper ausreichend Platz zum Schlafen.

Der "Evo"-Vorteil: Elektrisches Hubbett Das Besondere am XL Evo steckt bereits im Namen: Das Heckbett lässt sich elektrisch stufenlos nach oben und unten fahren. Dadurch entsteht darunter ein riesiger Heckstauraum, in dem problemlos Fahrräder oder E-Bikes Platz finden.

Clever: Man kann sich auch dann ins Bett legen, wenn es nach oben gefahren ist – so bleibt der Stauraum darunter jederzeit nutzbar. Für den Einstieg in die erhöhte Schlafposition ist eine passende Leiter an Bord, die im deckenhohen Kleiderschrank verstaut wird.

Hochwertige Küche und praktisches Schwenkbad

Timo Großhans Die Küchenzeile ist lang und verfügt über viel Stauraum.

Pössl setzt beim XL Evo auf robuste, mit Aluprofilen verstärkte Möbel aus eigener Fertigung. Besonders die Küche glänzt mit enorm vielen Schubladen – an Stauraum mangelt es dem 7-Meter-Langen generell nicht.

Zur Ausstattung gehören ein Dometic-Kompressorkühlschrank mit 90 Liter Fassungsvermögen sowie ein Zwei-Flammen-Gasherd. Das Schwenkbad sorgt für zusätzliche Flexibilität: Durch die drehbare Trennwand lässt sich der kompakte Sanitärraum wahlweise als WC mit Waschbecken oder als Dusche nutzen.

Allrad serienmäßig – aber kein Hardcore-Offroader Der Mercedes Sprinter mit serienmäßigen 190 PS und Allradantrieb bildet die Basis des XL Evo. Trotz des 4x4-Antriebs ist der Campingbus allerdings eher für die "Schlechtwege-Tauglichkeit" konzipiert als für echtes Offroad-Gelände.

Aufgrund des langen Radstands ist der 7-Meter-Camper abseits befestigter Wege naturgemäß nur eingeschränkt einsetzbar. Wer jedoch gelegentlich unbefestigte Zufahrten zu Stellplätzen meistern möchte, ist mit dem Allradantrieb von Mercedes bestens bedient. Besonders das Anfahren auf losem oder rutschigem Untergrund kann der traktionsstarke Mercedes-Allradantrieb.

Der Basispreis des Pössl X-Line XL Evo wird sich voraussichtlich knapp unter 100.000 Euro ansiedeln. Mit einer ordentlichen Ausstattung dürfte man am Ende bei gut 120.000 Euro landen. Mit dem XL Evo ergänzt Pössl seine Sprinter-Baureihe um eine wichtige Option für alle, die auf den gewohnten Komfort und die Qualität des Mercedes Sprinters nicht verzichten wollen, aber partout kein Querbett möchten.

Pössl Evo XL (2027): Infos und Preis Basis: Mercedes Sprinter mit 190 PS, Allradantrieb serienmäßig

Mercedes Sprinter mit 190 PS, Allradantrieb serienmäßig Maße: 7,00 m Länge

7,00 m Länge Betten: Längsbetten (2,06 m / 1,95 m), elektrisch höhenverstellbar

Längsbetten (2,06 m / 1,95 m), elektrisch höhenverstellbar Preis: ab ca. 100.000 Euro (Basis), ca. 120.000 Euro mit gehobener Ausstattung