Ahorn Camp T 590 & A 595: Kompakt, smart, bezahlbar – zwei Konzepte ab 59.900 €

Kompakt, bezahlbar und Platz für drei: Ahorn Camp zeigt mit dem T 590 und dem A 595, wie unterschiedlich sich knapp sechs Meter Außenlänge nutzen lassen. Beide Modelle basieren auf dem Renault Master und starten bei rund 60.000 Euro – bieten aber völlig verschiedene Raumkonzepte. Der Teilintegrierte setzt auf ein französisches Bett plus optionales Hubbett, der Alkoven auf ein großzügiges Bett über dem Fahrerhaus. Welches Konzept passt zu wem?

Ahorn Camp T 590 – der Teilintegrierte Der T 590 ist das Einstiegsmodell in die Teilintegrierten-Reihe von Ahorn Camp. Im Heck wartet ein französisches Bett (194 × 134 cm), daneben befindet sich das Bad mit verschiebbarem Waschbecken und aufklappbarer Duschkabine. Unter dem Bett gibt es reichlich Stauraum mit Zugang von außen (62 × 62 cm) – eine vollwertige Heckgarage wie bei längeren Modellen fehlt bei diesem Grundriss allerdings.

Für den dritten Schlafplatz sorgt das optionale elektrische Hubbett über der Dinette (200 × 100 cm). Die Küche bietet ausreichend Arbeitsfläche und einen 89-Liter-Kühlschrank. Serienmäßig an Bord: Truma Combi 4 Heizung, 90 + 20 Liter Frischwasser und ein 80-Liter-Abwassertank.

Technische Daten:

Basis: Renault Master, 130 PS (170 PS optional)

Renault Master, 130 PS (170 PS optional) Maße (L × B × H): 5,99 × 2,32 × 2,85 m

5,99 × 2,32 × 2,85 m Zulässiges Gesamtgewicht: 3.500 kg (4.000 kg optional)

3.500 kg (4.000 kg optional) Preis: ab 59.900 Euro

Ahorn Camp A 595 – der Alkoven Der A 595 nutzt die gleiche Fahrzeuglänge, setzt aber auf den klassischen Alkoven. Das Bett über dem Fahrerhaus misst großzügige 211 × 147 cm – Platz genug für zwei Erwachsene oder als Spielwiese für Kinder. Im Heck gibt es ein Querbett (210 × 130 cm), das sich eher nur für eine Person komfortabel nutzen lässt. Zu dritt lebt es sich auf diesem kompakten Raum entspannter, wenn nicht jeder Quadratzentimeter belegt ist. Theoretisch können vier Personen mitreisen. Zwei Isofix-Plätze hat es sowohl im TI als auch im Ahorn Camp an der Sitzgruppe.

Das Variobad mit Schwenkwand ermöglicht eine separate Dusche bei kompaktem Grundriss. Die Heckgarage misst 218 × 87 × 73 cm und bietet über eine Klappe auf der rechten Seite (55 × 75 cm) Zugang – praktisch für Campingmöbel.

Auch hier: geräumige Küche mit 89-Liter-Kühlschrank, Truma Combi 4, identische Tankgrößen. Der Alkoven bringt allerdings 29 Zentimeter mehr Außenhöhe mit – das sollte bei niedrigen Durchfahrten oder Fähren bedacht werden.

Technische Daten:

Basis: Renault Master, 130 PS (170 PS optional)

Renault Master, 130 PS (170 PS optional) Maße (L × B × H): 5,99 × 2,32 × 3,14 m

5,99 × 2,32 × 3,14 m Zulässiges Gesamtgewicht: 3.500 kg (4.000 kg optional)

3.500 kg (4.000 kg optional) Preis: ab 60.400 Euro Zwei Kompakte im Vergleich

Smarthome auf Rädern: Das CBE-Bordnetz Beide Modelle sind serienmäßig mit dem zentralen Bedien- und Kontrollpanel von CBE ausgestattet. Über das Smart-Control-System mit Touchscreen wird das Wohnmobil zum echten Smarthome auf Rädern: Füllstände von Frisch- und Abwasser sowie der Batterie lassen sich jederzeit überprüfen, die Beleuchtung steuern und individuelle Licht-Szenarien erstellen.

Wer noch einen Schritt weitergehen möchte, greift zum optionalen Connectivity Pack: Damit lassen sich auch die Truma-Heizung und die Klimaanlage in das System integrieren. Per App haben Sie so von unterwegs Zugriff auf die wichtigsten Funktionen – etwa um das Fahrzeug vor der Ankunft vorzuheizen.