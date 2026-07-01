Ist das der perfekte Familien-Camper oder tut er nur so? Karmann Dexter 555 (2027)

Es ist früh am Morgen. Die Kinder schlafen noch im Hubbett über dem Fahrerhaus, während in der Küche der erste Kaffee durchläuft. Die Schiebetür steht offen, die Sonne fällt herein – und niemand muss sich bücken. Äh, Moment. Letzteres kann doch sein.

Was der neue Karmann Dexter 555 kann: Camping ohne große Kompromisse beim Komfort. Ab Modelljahr 2027 ist er erhältlich und richtet sich vor allem an Familien, die mehr wollen als nur ein Bett auf Rädern. Doch er ist ein Raumwunder mit kleinen Abstrichen. Was kann er nicht?

Stehhöhe und Schlafplätze im Detail Der Dexter 555 punktet mit einer beeindruckenden Stehhöhe: Hinten im Heck und an der Küche sind es 2,10 Meter – genug Platz, um sich auch an regnerischen Tagen wohlzufühlen.

Doch das Hochdach hat seinen Preis: Unter dem Hubbett, also in der Sitzgruppe, reduziert sich die Stehhöhe auf 1,89 Meter. Wer groß gewachsen ist, wird das spüren – besonders, wenn das Hubbett ausgefahren ist, sinkt die Deckenhöhe so tief, dass man zwar noch bequem in der Sitzgruppe sitzen kann, aber die meisten Erwachsenen nicht mehr stehen können.

Das elektrisch absenkbare Hubbett selbst ist eine praktische Lösung, aber kein Ort zum Verweilen: Mit 52 Zentimetern Kopffreiheit ist es eher eine kuschelige Schlafhöhle als ein Bett zum Sitzen. Ideal für Kinder, die sich hier wie in einer eigenen kleinen Höhle einrichten können. Erwachsene hingegen werden es vor allem zum Schlafen nutzen – oder sich für das geräumigere Querbett hinten entscheiden.

Das Heckbett bietet mit 184 x 130/124 Zentimetern genug Platz für zwei Personen. Ein drittes Bett lässt sich optional aus der Sitzgruppe bauen – 178 Zentimeter lang und 97 bis 75 Zentimeter breit – und eignet sich damit ebenfalls eher für Kinder oder schlanke Erwachsene.

Alltagstauglichkeit: Küche, Bad und Stauraum

Die Küche liegt ganz typisch an der Schiebetür. Der 113-Liter-Kühlschrank bietet genug Platz für den Wocheneinkauf, und gegenüber liegt das Bad.

Dank praktischer Schiebe-Lösungen können Waschbecken und Toilette bei Nichtgebrauch "versteckt" werden. So wird aus einer engen Nasszelle ein komfortabler Bereich zum Duschen. Mit je 100 Litern Frisch- und Grauwassertank ist auch der Wasservorrat für ein paar Tage gesichert.

Fahren und Ausstattung: Komfort mit Optionen Mit 5,99 Metern Länge, 2,08 Metern Breite und 2,89 Metern Höhe ist der Dexter 555 kein Kleinwagen, aber dank des Fiat Ducato mit 140 PS trotzdem gut zu fahren. Das Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen bleibt im Rahmen des Führerscheins B. Serienmäßig gibt es vier Gurtsitzplätze, ein fünfter lässt sich optional bestellen.

Wer mehr Komfort möchte, kann aus verschiedenen Paketen wählen:

Das Boost-Paket umfasst eine zweite Lithium-Batterie und ein 200-Watt-Solarpanel.

umfasst eine zweite Lithium-Batterie und ein 200-Watt-Solarpanel. Das Concept-Paket bringt unter anderem Captain-Chair-Sitze, eine Rückfahrkamera und eine Mückengittertür.

bringt unter anderem Captain-Chair-Sitze, eine Rückfahrkamera und eine Mückengittertür. Das Smart-Paket bietet Klimaautomatik, Keyless Entry und ein digitales Display. Für wen lohnt sich der Dexter 555? Der Dexter 555 ist vor allem für Familien und Gruppen interessant, die Wert auf Platz und Komfort legen. Die Kombination aus Hochdach, Hubbett und optionalen Zusatzbetten macht ihn zu einer flexiblen Lösung für Urlaube mit Kindern oder Freunden. Allerdings sollten groß gewachsene Camper bedenken, dass die Stehhöhe unter dem Hubbett eingeschränkt ist – und das Hubbett selbst eher zum Schlafen als zum Sitzen einlädt.

Wer bereit ist, diese kleinen Abstriche zu akzeptieren, bekommt einen geräumigen, gut ausgestatteten Camper, der sich wie ein kleines Zuhause auf Rädern anfühlt.

Karmann Dexter 555 (2027) im Überblick

Basisfahrzeug: Fiat Ducato, 140 PS

Fiat Ducato, 140 PS Länge / Breite / Höhe: 5,99 m / 2,08 m / 2,89 m

5,99 m / 2,08 m / 2,89 m Sitzplätze: 4 Gurtsitzplätze (5. Platz optional)

4 Gurtsitzplätze (5. Platz optional) Grundpreis: nn.