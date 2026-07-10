12 Wochen für 6 Euro pro+ testen: Sommer-Special und Gewinnspiel

*Teilnahmebedingungen

Mit Abschluss des Sommer-Angebots nehmen Sie automatisch am Gewinnspiel teil. Sie können 1 von insgesamt 25 Wunschgutscheinen im Wert von jeweils 100 € gewinnen. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich mit den folgenden Teilnahmebedingungen einverstanden.

Teilnehmen können Personen mit einem Mindestalter von 18 Jahren, Mitarbeitende der Verlagsgruppe sind ausgeschlossen.

Teilnahmeschluss ist am 13.09.2026, um 23:59 Uhr. Am Ende des Gewinnspiels werden unter allen Gewinnspielteilnehmern die Gewinner ausgelost und per E-Mail benachrichtigt. Der Gewinn verfällt, wenn sich der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung meldet. In diesem Fall wird neu ausgelost.



Es gelten die Datenschutzbestimmungen der Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG, einsehbar unter Datenschutzbestimmungen. Rechtsweg, Barauszahlung und Umtausch sind ausgeschlossen. Veranstalter des Gewinnspiels ist die Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG, Leuschnerstr. 1, 70174 Stuttgart.

Die vom Teilnehmer übermittelten Daten werden ausschließlich für die Durchführung sowie Abwicklung des Gewinnspiels erhoben und verarbeitet.



Alternativ ist eine kostenlose Teilnahme per E-Mail an digitalmarketing@motorpresse.de mit dem Betreff ‚Sommer-Gewinnspiel' möglich. Die E-Mail muss den vollständigen Namen des Teilnehmers enthalten.



Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden. Bereits bestehende Ansprüche der Teilnehmer bleiben von einer vorzeitigen Beendigung unberührt.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt.