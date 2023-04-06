Markenverzeichnis öffnen
Redakteurin Samira Matschinsky sitzt entspannt im Aufstelldach eines Bürstner Copa C 500 (2024)

Samira Matschinsky

Redakteurin

Neben Campingmobilen liebe ich alles, was sich um Erlebnisse an der frischen Luft dreht. Im Alltag bin ich am liebsten auf zwei Rädern oder meinen eigenen Füßen unterwegs – ob beim Pendeln, Touren oder Wandern. Und auch im Urlaub mit dem Camper spielen diese Dinge eine große Rolle.

Als Redakteurin kümmere ich mich am liebsten um spannendes Zubehör und kreative Ideen zur Camperoptimierung. Aber auch für Fahrzeugneuheiten, besonders aus dem Campingbus- oder Wohnwagenbereich, bin ich immer zu haben.

Meine aktuellsten Artikel:

Symbolbild, Mutter und Kind im Wohnwagen
Familien-Wohnwagen unter 15.000 Euro

Klein im Preis, groß im Komfort

BildergalerieWohnwagen
230-V-Stromanschluss
Wissen to go (Strom)

Sind 6 Ampere Strom auf dem Campingplatz genug?

Tipps & Tricks
Weinsberg Carabus 600 MQH (2020)
Weinsberg Carabus gebraucht kaufen

Carabus gebraucht vs. neu kaufen

VideoKaufberatung
Pixel 260, Mini-Wohnwagen
Mini-Wohnwagen Pixel 260

750 kg und unter 15.000 Euro

BildergalerieNeuheiten
Europine Ultimate, Dachzelt, Aufstelldach, Vickywood, Winch Industry
Europine Ultimate (2026)

Ist dieses Dachzelt das bessere Aufstelldach?

BildergalerieZubehör
Poessl Summit Shine
Pössl Summit Shine 540 (gebraucht)

Ab 52.900 Euro, voll ausgestattet

Kaufberatung
Dachzelt, Vickywood, Maple 155
Vickywood Maple 155

Hartschalendachzelt und cleverer „Falter“

BildergalerieZubehör
Sun Living V65GX
Sun Living V65GX (2026)

Günstiger 6,36-Meter-Camper mit Hubbett

BildergalerieNeuheiten
Globe-Traveller Explorer Z Evo (2026)
Globe-Traveller Explorer Z Evo (2026)

Das steckt im Polen-Camper-Update

VideoBildergalerieNeuheiten
Globe-Traveller, Falcon XS, Campingbus, VW Crafter
Globe-Traveller Falcon XS (2026)

Stylischer Campingbus mit Weinschublade

VideoBildergalerieNeuheiten
Across Car Aventour
Across Car Aventour aus Spanien

Dieser Wohnwagen ist flach wie 'ne Flunder

BildergalerieNeuheiten
Lieblingsprodukte, Redakteure, Zubehör
Das Lieblingszubehör der Redaktion

Heißgeliebte Camping-Gadgets

Zubehör
Lithium Batterie
Die Aufbaubatterie im Campingfahrzeug verstehen

Das 1 × 1 des Womo-Energiespeichers

Werkstatt
Basiszubehör Fotostrecke bei Fritz Berger
Campingzubehör-Schnäppchen bei Fritz Berger

Diese Herbst-Deals für Camper lohnen sich

BildergalerieZubehör
Sitzgruppe, Mann
Laika Kosmo Supremo (2026)

Sportwagen trifft Campervan

BildergalerieNeuheiten
Adria Supertwin 700 SGX
Adria Supertwin 700 SGX (2026)

Gleich, aber mehr Platz

BildergalerieNeuheiten
Lidu RV Veteran

Hightech-Offroader aus China

VideoNeuheiten
Niewiadow, N-Lazur 4
Niewiadow N-Lazur 4 Family (2026)

Kleiner und leichter Familienwohnwagen aus Polen

VideoBildergalerieNeuheiten
