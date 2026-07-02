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Neuheiten

3 neue Forster Vantasy-Campingbusse (2027) ab 48.900 Euro: Mehr Platz, Komfort & Design

Drei neue Forster Vantasy Campingbusse (2027)
Mehr Platz, Power und Design - ab 48.900 Euro

Neuheiten 2027

Mehr Platz, mehr Stauraum, mehr Stil – das will der neue Forster Vantasy bieten. Der Camper bekommt 2027 eine Rundumerneuerung.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 02.07.2026
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Forster Vantasy V 636 EB (2027), Durchgang zwischen Bad und Küche
Forster Vantasy V 636 EB (2027), WC, Bad, Dusche, Schwenkwand, Waschbecken
Forster Vantasy V 636 EB (2027), Durchschuss, Wohnraum, Küchenzeile
10Bilder
Forster Vantasy V 636 EB (2027), Herd, Spüle

Der neue Forster Vantasy ist da – und will im Hinblick auf Technik, Komfort und Flexibilität neue Maßstäbe setzen. Nach der 26er-Überarbeitung der Baureihe Forster Livin'up Pro ist 2028 der etwas besser ausgestattete Vantasy dran: Mit drei unterschiedlichen Grundrissen, einer hochwertigen Serienausstattung und cleveren Details. Gelingt das Update?

Mehr Platz, mehr Stauraum, mehr Komfort

Wer schon einmal in einem engen Campingbus gekocht oder sich im Gang aneinander vorbeigequetscht hat, weiß: Jeder Zentimeter zählt. Der neue Vantasy schafft hier Abhilfe. Mit 8 cm mehr Bewegungsfreiheit im Gang und bis zu 16 cm tieferen Schränken wird das Leben an Bord deutlich entspannter.

Die Küche wurde komplett neu gedacht: Ein durchgehender Küchenblock mit 50 % mehr Arbeitsfläche und eine ausziehbare Arbeitsplattenverlängerung machen das Kochen zum Vergnügen. Der 84-Liter-Kühlschrank bietet genug Platz für frische Lebensmittel, auch bei längeren Trips. Mit einem Frischwassertank (85 Liter) und einem Abwassertank (90 Liter) ist die Wasserversorgung optimal gelöst.

Forster Vantasy V 636 EB (2027), Durchgang zwischen Bad und Küche
Sophia Pfisterer

Zwischen Küche und Bad ist jetzt im Gang mehr Raum im Vantasy.

Doch nicht nur die Küche profitiert vom Platzwunder. Das Vario-Bad mit schwenkbarer Duschwand sorgt für Sanitärkomfort auf kleinstem Raum. Endlich muss niemand mehr in einer engen Duschkabine die Knie einziehen.

Auch beim Schlafen gibt es Verbesserungen: Die klappbaren Betten mit Dämpferunterstützung lassen sich mühelos hochklappen, und die herausnehmbaren Stauboxen (beim V 636 EB) sorgen für noch mehr Flexibilität.

Drei Grundrisse, ein Ziel: maximale Flexibilität

Der Vantasy 2026 ist in drei Grundrissen erhältlich – und jeder hat seinen eigenen Charme.

Forster Vantasy V 599 HB (2027), Querbett, Heck
Forster

Im Forster Vantasy V 599 HB gibt's klassisch ein Querbett im Heck.

  • Der Forster Vantasy V 599 HB (5,99 Meter Länge) überzeugt mit einem praktischen Querbett im Heck
  • Der Forster Vantasy V 636 EB (6,36 Meter) punktet mit Einzelbetten
  • Der Forster Vantasy V 636 HB (6,36 Meter) mit Querdoppelbetten eignet sich für alle, die zu viert reisen

Eines haben alle drei Modelle gemeinsam: Die Sitzgruppe lässt sich zu einem Not-Bett mit den Maßen 156 cm x 86/50 cm umbauen – ideal für Gäste oder spontane Übernachtungen. Mit vier Dreipunkt-Gurt-Sitzplätzen ist der Vantasy zudem perfekt für Familien oder Reisegruppen geeignet.

Fiat Ducato als Basis mit Top-Ausstattung

Doch nicht nur die Grundrisse überzeugen. Die Serienausstattung des Vantasy kann sich ebenfalls sehen lassen. Die Campingbus-Baureihe basiert auf dem Fiat Ducato. Für den 599er sind 120 PS Serie, die anderen beiden bringen 140-PS-Motoren mit. Neu für 2027 ist der 160-PS-Motor optional verfügbar.

Das EURO 6E-Triebwerk sorgt für eine saubere und effiziente Fahrt, während das Eco-Paket mit Start-Stopp-System und intelligenter Lichtmaschine den Kraftstoffverbrauch senkt. Die manuelle Klimaanlage, das ABS und das ESP inklusive ASR, ROM und Hillholder machen das Fahren sicherer und entspannter. Dazu kommen praktische Details wie elektrische Fensterheber, höhenverstellbare Scheinwerfer und eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung.

Forster Vantasy V 636 EB (2027), Cockpit, Fiat Ducato
Sophia Pfisterer

Der Fiat Ducato mit 120 bzw. 140 PS ist die Basis für diesen Campingbus.

Der Aufbau wurde ebenfalls komplett überarbeitet – mit einem Fokus auf Funktionalität und Komfort. Die Seitenwand- und Deckenisolierung in PE-Schaum sorgt für eine optimale Wärmedämmung, während die rahmenbündigen Fenster im Aufbau und die Dachhaube mit Verdunkelungsrollo und Moskitoschutz für ein angenehmes Raumklima sorgen. Dank der durchgehenden Oberschränke bleibt alles übersichtlich und griffbereit – diese schaffen freie Blickachsen und tragen zum offenen Interieur bei.

Neues Design für moderne Wohnlichkeit

Forster hat den Innenraum komplett neu gestaltet – mit einem klaren Ziel: mehr Harmonie. Die geraden Möbelkonturen und das Dekor Wildeiche schaffen eine warme, einladende Atmosphäre. Die textilen Wandbeläge und Organizer sorgen für eine wohnliche Note, während die Ambientebeleuchtung für die richtige Stimmung sorgt. Selbst der Boden wurde aufgewertet: Die neue Schiffplankenoptik ist robust und sieht gut aus.

Besonders auffällig sind die flauschigen Polster und die Oberschrankklappen mit Zierstreifen. Sie verleihen dem Innenraum einen modernen, hochwertigen Look – und machen den Vantasy zu einem echten Hingucker. Wer Wert auf Ästhetik legt, wird hier fündig: Der neue "Familien-Look" von Forster wirkt zeitlos und elegant.

Fazit

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