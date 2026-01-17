Markenverzeichnis öffnen
Der Lieblings-Campingbus der Deutschen bleibt auf Platz 1 der Leserwahl 2026: Pössl Summit

Campingbusse mit Bad bis 60.000 Euro (2026)
Pössl Summit zum vierten mal auf Platz 1

Leserwahl 2026

Trotz starker Mitbewerber und viel Bewegung in der Rangliste der Campingbusse bis 60.000 Euro kann sich der Pössl Summit behaupten und bleibt an der Spitze.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 17.01.2026
Als Favorit speichern
Poessl Summit Shine 600 (2024) f Campingbus
Foto: Ingolf Pompe

Campingbusse sind der beste Mix aus Flexibilität und Komfort wenn es um Campingfahrzeuge geht. Kein Wunder also, dass sie sich weiterhin größter Beliebtheit erfreuen. Camperinnen und Camper, die flexible Mobilität und Alltagstauglichkeit schätzen, dafür aber auf Gemütlichkeit nicht verzichten können, stellen die Kastenwagen eine ausgezeichnete Wahl dar – und das auch schon im Segment unter 60.000 Euro. Dank der cleveren Raumaufteilung ist für Roadtrips und spontane Campingabenteuer alles an Bord, sogar angenehme Badezimmer!

Bei unserer diesjährigen Leserwahl hat die promobil-Community wieder über die besten Campingbusse mit Bad bis 60.000 Euro abgestimmt und für einige Veränderungen in der Rangliste gesorgt. Der beliebte Platzhirsch Pössl Summit konnte wieder mal die Goldmedaille verteidigen, doch direkt hinter ihm landet der Malibu Van mit gerade mal einem Prozent Abstand. Dieser ist dem Summit nicht nur dicht auf den Fersen, sondern stößt mit seinem Einzug auch den ehemals zweitplatzierten Weinsberg Cara-Bus auf den dritten Platz.

Trotz ihrer starken Konkurrenz haben all diese Fahrzeuge etwas gemeinsam: Sie vereinen Funktionalität und Komfort auf kleinstem Raum, ohne ein allzu großes Loch in das Portemonnaie zu reißen.

Im Artikel finden Sie die ersten drei Platzierungen der Kategorie Campingbusse mit Bad bis 60.000 Euro. In der Bildergalerie haben wir alle 10 Platzierungen für Sie.

Platz 1: Pössl Summit

Poessl Summit Shine 600 (2024) f Campingbus
Ingolf Pompe

Platz 1: Auf dem ersten Platz steht der Pössl Summit mit 19,6 Prozent aller Stimmen.

Bereits das vierte Jahr in Folge steht der Pössl Summit an der Spitze der Liste der Campingbusse unter 60.000 Euro. Dieses Jahr gaben ihm insgesamt 19,6 Prozent der Leserinnen und Leser ihre Stimmen, fast 11 Prozent weniger als im Jahr zuvor! Dieses Ergebnis lässt die Konkurrenz gefährlich nah aufholen.

Platz 2: Malibu Van

Malibu, Aufstelldach
Andreas Becker

Platz 2: Mit 18,6 Prozent der Stimmen überholt der Malibu Van das Modell von Weinsberg. 

Mit 18,6 Porzent geht die Silbermedaille dieses Jahr an den Malibu Van, welcher unsere Testenden im Dauertest über 40.000 km vor allem durch das komfortable Bad und einen sehr guten Innenausbau überzeugte.

Platz 3: Weinsberg Cara-Bus

Weinsberg Carabus 550 MQ (2023)
Frank Eppler

Platz 3: Nach Platz zwei im Vorjahr landet der Weinsberg Cara-Bus mit 14,7 Prozent diesmal auf dem dritten Platz. 

Abgerutscht von Platz 2 landet der Weinsberg Cara-Bus mit 14,7 Prozent der Stimmen am Ende des Siegertreppchens. Das nur 5,41 m lange Modell dieser Baureihe stellt ein attraktives Angebot für alle dar, die viel Wert auf Wendigkeit legen und trotzdem nicht auf den Komfort eines Bads verzichten wollen.

Importmodell der Kategorie Campingbus mit Bad bis 60.000 Euro

Bei den Importmodellen gibt es keine großen Überraschungen. Im Großen und Ganzen bleibt das Siegertreppchen jedoch unverändert. An erster Stelle steht wieder der Adria Twin Twin mit 33,5 Prozent der Stimmen. Platz 2 und 3 dagegen werden getauscht: Mit 13,9 Prozent steht nun der Chausson V auf dem zweiten Platz und mit 12,2 Prozent erhält der Etrusco CV dieses Jahr die Bronzemedaille.

Die vollständige Rangliste finden Sie in unserer Bildergalerie oben.

