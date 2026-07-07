VW California Ocean Generation: Schick, aber unverschämt teuer

VW knüpft mit dem neuen California Ocean Generation an eine bewährte Tradition an: Bereits 2002 auf Basis des T4 sowie 2007 auf Basis des T5 gab es die beliebten Sondermodelle unter dem Namen "Generation". Jetzt bekommt auch der aktuelle California Ocean eine solche Sonderedition – und damit der Campingbus, der die Szene nach wie vor dominiert. Bei der promobil-Leserwahl "Reisemobil des Jahres 2026" landete der VW California Ocean zum vierten Mal in Folge auf Platz 1 – mit 25,1 Prozent der Leserstimmen.

Schicker Look für den Stellplatz Das Sondermodell setzt auf markante Designakzente: Glanzgedrehte 18-Zoll-Leichtmetallräder in Schwarz, Chromleisten an den Seiten und am Heck sowie eine Umfeldbeleuchtung mit "California"-Logoprojektion prägen den Auftritt – gerade am Stellplatz in der Abenddämmerung ein netter Effekt.

Im Innenraum kommen zweifarbige Sitzbezüge zum Einsatz: Sitzmittelbahnen in Mikrovlies werden mit seitlichen Flächen in Glattlederoptik kombiniert. Wer auf langen Campingtouren viel Zeit im Fahrzeug verbringt, wird die angenehmere Haptik zu schätzen wissen. Dazu kommen eine Generation-Plakette an der B-Säule, eine individualisierte Lenkradspange, Pedalkappen in Alu-Optik und spezielle Fußmatten. Für die Karosserie steht eine auffällige Zweifarblackierung in Candy-Weiß und Sunset Red Metallic zur Auswahl – diese ist allerdings nur gegen Aufpreis erhältlich.

Die eigentlichen Highlights: Camping-Updates für die gesamte Baureihe Mindestens so spannend wie das Sondermodell selbst sind die neuen Funktionen, die VW parallel für den gesamten California einführt:

Elektrische Heckklappe (optional): Erstmals lässt sich eine elektrische Heckklappe für den California bestellen.

Erstmals lässt sich eine elektrische Heckklappe für den California bestellen. Heizungssteuerung mit Nachtabsenkung: Das Heizsystem erhält eine neue Steuerung mit integrierter Nachtabsenkung.

Das Heizsystem erhält eine neue Steuerung mit integrierter Nachtabsenkung. Standklimatisierung bis zu 8 Stunden (PHEV): Die elektrische Standklimatisierung des California eHybrid 4MOTION kann künftig bis zu acht Stunden ohne Unterbrechung laufen – zum Kühlen, Belüften und Heizen beim Laden, Parken oder Campen.

Die elektrische Standklimatisierung des California eHybrid 4MOTION kann künftig bis zu acht Stunden ohne Unterbrechung laufen – zum Kühlen, Belüften und Heizen beim Laden, Parken oder Campen. Neue Dachzeltdüse: Eine neue Dachzeltdüse leitet warme Luft gezielt nach oben in das Aufstelldach. Das Übernachten im Dachgeschoss wird dadurch selbst in kühlen Nächten komfortabler. Wohin steuert der California? Die neuen Camping-Funktionen fügen sich in eine größere Offensive ein. Wir berichteten kürzlich über Ampelerkennung im Travel Assist, ein neues Bulli-Gesicht und ein großes 12,9"-Display im Rahmen des Bulli-Upgrades 2027. Der Marktstart ist für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant, ausgeliefert wird er als Modelljahr 2027.

Der eHybrid kombiniert zwei E-Motoren (vorn und hinten) mit dem 1.5-TSI-Benziner, die Hinterachse wird je nach Situation zugeschaltet. So rollt der California leise und lokal emissionsfrei über den Campingplatz, schaltet aber bei Bedarf automatisch auf Benzin um.

Drei Antriebe, Preise ab 91.309 Euro Beim Generation-Sondermodell stehen drei Motorisierungen zur Wahl:

2.0 TDI, 150 PS, 7-Gang-DSG, 91.309 Euro

2.0 TSI, 204 PS, 7-Gang-DSG, 91.767 Euro

1.5 eHybrid, 245 PS (System), 6-Gang-DSG, 103.054 Euro Ein Standard-California Ocean startet bei 88.125 Euro. Das Sondermodell liegt also rund 3.000 Euro darüber – VW verspricht allerdings einen Preisvorteil gegenüber der Einzelbestellung der enthaltenen Extras. Bestellungen sind ab sofort möglich.