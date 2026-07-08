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Dieser Wohnwagen will ganz nach oben: 10 Dinge, die uns am Knaus Nordwind überzeugen

Knaus Nordwind 660 PXB (2027)
Kann uns der neue Top-Wohnwagen überzeugen?

Wohnwagen-Neuheiten 2027

Bugküche, Queensbett, Raumbad und Alde-Heizung ab Werk: Der neue Knaus Nordwind 660 PXB will ganz nach oben. 10 Punkte, die uns überzeugt haben.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 08.07.2026
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f_Knaus_Nordwind_Außenansicht
Foto: Christian Hasz

Mit dem Nordwind schickt Knaus seinen neuen Luxus-Caravan ins Rennen – und der erste Eindruck überzeugt. Wir haben den 660 PXB mit Bugküche, Queensbett und Raumbad unter die Lupe genommen und verraten Ihnen vorab, was uns besonders gut gefällt. Wo es noch hakt, lesen Sie in unserem ausführlichen Test.

1. Durchdachter Grundriss mit Wohlfühlfaktor: Bugküche, Rundsitzgruppe, Couch, quer eingebautes Queensbett und wagenbreites Heckbad – der 660 PXB bietet auf 7,39 Metern Aufbaulänge ein bemerkenswert großzügiges Raumgefühl.

2. Gemütliches, hochwertiges Interieur: Geprägte Textiltapeten, Wandfluter, Lichtstreifen und frei positionierbare Lesespots mit USB-C schaffen eine stimmungsvolle Atmosphäre. Sogar Sitztruhen und Bettkasten sind außen mit gepolstertem Stoff bezogen.

3. Komfortable Küche mit viel Stauraum: Sechs Schubladen, zwei Apothekerauszüge mit Selbsteinzug, ein variabler Schrank und optional Backofen mit Airfryer und Mikrowelle – hier bleiben kaum Wünsche offen.

4. Flauschige Sitzlandschaft: Das Seitensofa mit besonders weichem Schaum und Bouclé-Stoff überzeugt haptisch. Die Rundsitzgruppe bietet mit frei positionierbaren Nackenpolstern zusätzlichen Komfort.

5. Queensbett mit echtem Schlafkomfort: Ausziehbar auf volle zwei Meter Länge, 1,48 Meter breit, mit 16 cm dicker Matratze und Tellerfederrost – das sollte auch verwöhnte Schläfer zufriedenstellen.

6. Durchdachtes Raumbad: Separate Duschkabine, gut nutzbarer Waschtisch, hervorragend abgedichteter Kassettenschacht und ein zweites Fenster in der Dusche – für einen Caravan sehr solide gelöst.

7. Clevere Bugklappe mit riesiger Öffnung: Der Gaskasten schluckt nicht nur zwei 11-kg-Flaschen, sondern auch einen mobilen Abwassertank und sogar ein Ersatzrad auf optionaler 17-Zoll-Alufelge.

8. Konstruktive Innovation am Bug: Die wasserführenden Schichten unter der ABS-Bugverkleidung schützen den Sandwichaufbau vor Gischt und Regen – eine durchdachte konstruktive Neuerung.

9. Serienmäßige Alde-Warmwasserheizung: Mit Fußbodenheizung, Gas- und Strombetrieb sowie beheizten Abwasserleitungen ist der Nordwind ernsthaft wintertauglich.

10. Stimmiges Außendesign: Flache Alu-Kantenprofile, getönte Voll-LED-Rückleuchten, das Fold-X-Pand-Heck und die in die Kantenprofile integrierten Rangiergriffe ergeben ein modernes, harmonisches Gesamtbild.

Ganz ohne Kritikpunkte kommt aber auch der Nordwind nicht davon. Wo Knaus bis zum Serienstart noch nachbessern sollte und alle Details zu Technik, Grundrissen und Preisen, lesen Sie in unserem ausführlichen Testbericht zum Knaus Nordwind 660 PXB.

Fazit

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