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Mini-Camper-Geheimtipps 2026: Diese Wohnmobile unter 6 Metern eignen sich für jeden Trip

Kompakte Wohnmobile unter 6 Meter Länge
Mini-Womo-Geheimtipps für die Saison 2026

Wer sagt, dass Freiheit viel Platz braucht? Diese kompakten Wohnmobile unter 6 Meter beweisen, dass sie klein und oho sind!

ArtikeldatumVeröffentlicht am 18.03.2026
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Kauftipps Alkoven
Foto: Carado

Kompakt, wendig, alltagstauglich – und trotzdem ein Zuhause auf vier Rädern. Wohnmobile unter 6 Meter Länge sind die perfekte Lösung für alle, die Freiheit lieben, ohne auf Komfort zu verzichten.

Wer unter 6 Meter bleibt, landet meist bei zwei Typen von Campingfahrzeugen: Kompaktvans mit Aufstelldach oder ausgebaute Kastenwagen – kurzum: bei den klassischen Campingbussen. Doch während diese für manche als "Notlösung" als 2-in-1-Fahrzeug für Alltag und Urlaub gelten, schwören erfahrene Reisende auf echte Wohnmobile: Warum? Weil sie keine halben Sachen machen.

Warum ein kompaktes Wohnmobil?

Kein improvisiertes Schlafen auf der Rückbank, kein Kofferraum-Chaos – stattdessen 100 % Komfort. Ein Reise- oder Wohnmobil ist, wie der Name verrät, aufs Wohnen ...