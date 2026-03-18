Mini-Camper-Geheimtipps 2026: Diese Wohnmobile unter 6 Metern eignen sich für jeden Trip

Kompakt, wendig, alltagstauglich – und trotzdem ein Zuhause auf vier Rädern. Wohnmobile unter 6 Meter Länge sind die perfekte Lösung für alle, die Freiheit lieben, ohne auf Komfort zu verzichten.

Wer unter 6 Meter bleibt, landet meist bei zwei Typen von Campingfahrzeugen: Kompaktvans mit Aufstelldach oder ausgebaute Kastenwagen – kurzum: bei den klassischen Campingbussen. Doch während diese für manche als "Notlösung" als 2-in-1-Fahrzeug für Alltag und Urlaub gelten, schwören erfahrene Reisende auf echte Wohnmobile: Warum? Weil sie keine halben Sachen machen.