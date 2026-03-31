Nanü?! Das knuffigste Wohnmobil der Welt kommt aus Sachsen – und ist für den Selbstausbau

Ein Wohnmobil, das in jede Parklücke in der Großstadt passt – zwischen zwei SUVs, direkt vor deinem Lieblingscafé. Klingt unmöglich? Nicht mit dem ARI 458 Pro, dem kleinsten Wohnmobil Deutschlands, laut Hersteller.

Der sächsische Hersteller Ari Motors bringt eine echte Campingmobil-Innovation auf den Markt. Auf nur 2,8 Quadratmetern Ladefläche vereint das Fahrzeug alles, was man für ein autarkes Camping-Erlebnis braucht – und lässt gleichzeitig genug Raum für individuelle Kreativität, denn der Wohnkoffer kommt komplett leer zur Endkundin oder zum Endkunden.

Mit einer bauartbedingten Innenstehhöhe von 1,85 Metern ist der Camper zwar nicht für jeden geeignet. Dafür passt er in jede Parklücke, durch jede Altstadtgasse und auf jeden noch so kleinen Stellplatz.

Für wen ist der Ari 458 Pro gemacht? Der ARI 458 Pro richtet sich an alle, die groß träumen, aber klein packen wollen. Egal, ob Stadtmensch mit Fernweh, Vanlife-Einsteiger oder Gewerbetreibende. Die sächsische Elektro-Firma liefert eine leere Leinwand – und so kann jede und jeder das eigene Traum-Camper-Interieur gestalten.

Ari Motors Blick ins Cockpit des Elektro-Campers

Die Basisversion ist ein isolierter Kofferaufbau auf GFK, Elektro-Installationen mit Solaranlage, 230-Volt-Anlage und Zusatzbatterie. Ein Wassersystem mit Tanks, Pumpen und Anschlüssen ist ebenfalls schon an Bord.

Wer keine Lust auf Basteln hat, bekommt von Ari Motors eine reduzierte Variante, die die Grundbedürfnisse des Campings bereits ab Werk erfüllt. Dazu gehören ein klappbares Bett und eine Mini-Küche.

Elektroantrieb: Nachhaltig und kostengünstig Angetrieben wird der Ari 458 Pro von einem 15 kW Elektromotor mit knapp 20 PS. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei rund 70 km/h – schnell genug für die Landstraße, gemütlich genug für den Campingurlaub. Die Reichweite des Elektrotransporters beträgt bis zu 230 Kilometer.

Die Ladezeit für eine volle Ladung liegt bei einer 230-Volt-Haushaltssteckdose bei 6-8 Stunden. An einer Wallbox mit 11 kW bei ca. 2-3 Stunden.

Die Betriebskosten gibt Ari mit rund vier Euro pro 100 Kilometer an. So bleibt Camperinnen und Campern mehr Geld für die wirklich wichtigen Dinge übrig: Grillkohle, Marshmallows und Campingplatzgebühren.

Warum der Ari 458 Pro ein Schnäppchen ist 25.530 Euro klingen nach viel Geld, sind aber ein Schnäppchen im Vergleich zu klassischen Wohnmobilen. Und dank 75 % Sonderabschreibung und Kfz-Steuerbefreiung bis 2035 rechnet sich das für Selbstständige und Gewerbetreibende doppelt.

Ab dem 1. Mai 2026 ist der ARI 458 Pro bestellbar.

Ari 458 Pro (2026): Technische Daten und Preis Motor: 15 kW (≈ 20 PS ) Elektromotor (Dauerleistung)

15 kW (≈ ) Elektromotor (Dauerleistung) Länge / Breite / Höhe: ~ 4,58 m / ~ 1,65 m / ~ 2,30 m (inkl. Aufbau)

~ 4,58 m / ~ 1,65 m / ~ 2,30 m (inkl. Aufbau) Zulässiges Gesamtgewicht: ~ 1.500 kg (je nach Ausstattung)

~ 1.500 kg (je nach Ausstattung) Zulassung: Als Pkw (Klasse M1) oder leichtes Nutzfahrzeug (N1) möglich

Als oder möglich Grundpreis: ab 25.530 Euro Wer steckt hinter Ari Motors? Ari Motors wurde 2017 von Thomas Kuwatsch und René Arians in Leipzig gegründet – zwei Ingenieure mit Fokus auf nachhaltige Mobilitätslösungen. Finanziert wird das Unternehmen durch Fördergelder und Investoren, die an der Zukunft der urbanen Logistik mitwirken.

Der Fokus von Ari Motor liegt vor allem auf kompakten Elektro-Nutzfahrzeugen, darunter Foodtrucks, Kühlfahrzeuge, mobile Werkstätten und Winterdienstfahrzeuge. Daneben entstehen Sonderanfertigungen wie mobile Verkaufsstände, Rettungsfahrzeuge oder sogar Mini-Feuerwehrwagen, die durch ihre Wendigkeit und E-Antriebe überzeugen.