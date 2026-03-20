Unglaublicher Deal: Dieses Wohnmobil kostet aktuell 25.000 Euro weniger

Die Höfe der Wohnmobil-Händler müssen leer werden – und Sie profitieren! Aktuell räumen viele Verkäufer ihre Restbestände der Erstzulassungen 2024/2025 aus den Vermietflotten.

Der Grund? Die neuen 2026er-Modelle rollen bereits an, und spätestens im Sommer stehen die 2027er-Neuheiten vor der Tür. Wer jetzt zuschlägt, sichert sich einen Top-Zustand zum Schnäppchenpreis. Und hat pünktlich zum Saisonauftakt ein eigenes Campingfahrzeug für die erste Frühlingstour.

Ein besonderes Beispiel haben wir auf dem Marktplatz Caraworld gefunden:

Bürstner Lyseo TD 594: Auslaufmodell mit Mega-Rabatt Dieser Teilintegrierte ist ein absolutes Highlight – und bald nicht mehr erhältlich! Die Marke Bürstner hat im Vorjahr ihre gesamte Produktpalette umgestellt, der Lyseo TD 594 verschwindet vom Markt.

Eigentlich schade. Dieses kompakte Wohnmobil bietet vier Schlafplätze, ein Hubbett (140–194 x 200 cm), eine Face-to-Face-Sitzgruppe und eine Premium-Ausstattung mit Markise, Rückfahrkamera, Ambiente-Licht und sogar einem aufstellbaren Sun-Roof.

Der Clou am aktuellen Angebot von einem Händer aus Niedersachsen auf Caraworld: Der ehemalige Listenpreis für ein Neufahrzeug von 92.550 € wurde hier krass unterboten – das Fahrzeug kostet jetzt nur noch 67.490 Euro. Das bedeutet eine Ersparnis von 25.060 Euro.

Ulrich Kohstall Der kompakte Bürstner hat einen cleveren Grundriss mit zwei Längsbänken, die bei Bedarf zu zwei Gurtplätzen umfunktioniert werden.

Dabei hat dieser Gebrauchte aus der Vermietflotte gerade einmal 20.009 km auf dem Zähler. Der TÜV ist neu und mit der Erstzulassung 04/2025 ist das Fahrzeug nicht einmal ein Jahr alt und quasi neuwertig.

Weitere Top-Angebote: Vollausstattung unter Grundpreis Die Auswahl an günstigen Gebrauchtwohnmobilen ist aktuell groß. Viele Fahrzeuge aus den Vermietflotten bieten bereits eine Vollausstattung – hier die besten Deals:

Warum Sie JETZT handeln sollten Die 2026er-Modelle sind bereits in den Startlöchern, und die 2027er-Präsentationen stehen bevor. Das bedeutet: Die Händler müssen ihre Lager räumen – und Sie können von Rekord-Rabatten profitieren. Wer jetzt nicht zugreift, verpasst vielleicht das beste Angebot der Saison. Tipp: Viele Verkäufer sind verhandlungsbereit – einfach nachfragen!

Sie wollen zuschlagen? Dann sollten Sie unbedingt das Wohnmobil selbst begutachten und probefahren. Zwei Tipps:

Benutzen Sie bei der Fahrzeugbesichtigung unsere Gebrauchtkauf-Checkliste, mit den wichtigsten Punkten für Gebrauchtfahrzeuge, damit Sie keine Enttäuschung beim vermeintlichen Schnäppchenkauf erleben. Achten Sie darauf, dass Sie möglichst bei einem Handelsbetrieb in Ihrer Region kaufen. So haben Sie garantiert Service, Reparaturen und eine Ansprechpartnerin in der Nähe, falls doch mal etwas mit dem Fahrzeug sein sollte oder Sie etwas nachrüsten möchten.