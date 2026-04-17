Die Straße von Hormus ist blockiert, die Kerosin-Vorräte reichen nur noch bis Juni – und plötzlich wird klar: 2026 ist das Jahr, in dem Flugreisen zum Glücksspiel werden. Die Internationale Energieagentur warnt vor systemischen Ausfällen ab Mai, Airlines wie Lufthansa oder Ryanair können keine verlässlichen Flugpläne mehr garantieren. Wer jetzt noch ein Ticket bucht, riskiert, im Terminal festzusitzen – während Camperinnen und Camper längst entspannt am See chillen.Treibstoff-Krise & Co. machen Flugreisen zum AlbtraumDie jährliche Risk Map des schwedischen Unternehmens Safeture zeigt: Die Welt wird unsicherer. Kriege in Nahost und der Ukraine, politische Instabilität in beliebten Urlaubsländern wie der Türkei oder Ägypten – wer 2026 fliegt, setzt sich nicht nur finanziellen, sondern auch realen Risiken aus.Gleichzeitig kämpfen beliebte Reiseziele mit Hitzewellen und Waldbränden. Athen, Barcelona, Mallorca: Überfüllt, überteuert, unerträglich heiß. Warum also noch fliegen, wenn die Alternative so viel einfacher ist?Deshalb bleibt Camping 2026 im TrendBereits 2025 zählte das Statistische Bundesamt in Deutschland so viele Campingübernachtungen wie noch nie zuvor. Sogar während der Corona-Krise und dem damaligen Camping-Hype gab's nicht so viel Begeisterung für "Vanlife" und Co.\n\t\t\t,\n\t\tCamping bleibt 2026 die beste Art zu reisen. Keine Abhängigkeit von Kerosin, keine gestrichenen Flüge, (und wenn man es darauf anlegt) auch keine überfüllten Touristen-Hotspots. Stattdessen: einfach losfahren, wenn’s passt. Zelt aufschlagen oder Wohnmobil und Wohnwagen parken, wo es gefällt.Keine Buchungen, keine Wartezeiten, keine Regeln?Dabei sollten Campingneulinge allerdings beachten, dass es ein paar Regeln zum Thema Wildcampen in Deutschland gibt. Auch im europäischen Ausland gelten ein paar einfache Stellplatz-Regeln.Bei wem das Freistehen Unbehagen auslöst: Es gibt etliche Campingplätze, Ferienanlagen und offizielle Stellplätze. Wer vorher direkt oder über ein Buchungsportal einen Platz reserviert, kann Nerven, Zeit und Kohle sparen. Alle Buchungstipps zeigen wir hier.Zu den sichersten Urlaubsländern in Europa zählen übrigens laut dem schwedischen Unternehmen Safeture, das jährlich die Risk Map erstellt: Norwegen, Finnland, die Schweiz, Slowenien und Deutschland. Urlaub in der Heimat hat außerdem den großen Vorteil, dass die Anreise kurz ist – und man alleine mit einer kürzeren Fahrt im Wohnmobil Sprit spart.\n\t\t\t,\n\t\tCamping ist günstigUnd das Beste: Camping kostet nur einen Bruchteil eines Flugurlaubs. Während ein Last-Minute-Flug nach Mallorca aktuell schnell über 500 Euro kostet (wenn er nicht gestrichen wird) plus Hotel- und Restaurant-Kosten, können urlaubsreife Menschen für denselben Preis eine Woche in Skandinavien campen – inklusive Mietcamper.Obendrein behält man die Urlaubskosten beim autarken Camping viel besser im Griff. Ein Campingurlaub lässt sich viel freier gestalten: selbst kochen oder grillen, einfache Mikroabenteuer in der Natur statt teurer Ausflüge und Eintritte, die gemeinsame Zeit und das Erleben stehen im Fokus.Weitere Tipps, wie Sie trotz Preissteigerungen beim Camping sparen können, zeigen wir hier:\n\t\t\t,\n\t\tCamping ist mehr als eine NotlösungEs ist für viele die ehrlichste Art, zu reisen. Kein Greenwashing, kein Kompromiss. Einfach raus, atmen, leben.Natur pur, lokale Erlebnisse, echte Freiheit. Warum also noch fliegen, wenn man für denselben Preis (oder weniger) ein viel größeres Abenteuer erleben kann?\n\t\t\t,\n\t\t