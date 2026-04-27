Conqueror UEV-30: Offroad-Palast aus Südafrika vereint Luxus und Pick-up-Träume

Es gibt Caravans – und dann gibt es den UEV-30 von Conqueror. Der südafrikanische Wohnanhänger für den Pick-up-Truck bricht alle Regeln. Er ist kein klappriges Wochenendmobil, sondern ein militärtauglicher Luxus-Palast auf Rädern. Hier soll man wie im Fünf-Sterne-Hotel schlafen, auch im Nirgendwo.

Warum dieser Caravan alles anders macht Der UEV-30 ist der Erste seiner Art der südafrikanischen Marke Conqueror, die seit 30 Jahren erfolgreich Anhänger baut. UEV steht dabei für "Urban Escape Vehicle" – also für ein Fahrzeug, das die Großstadt-Flucht ermöglicht.

Statt klassischer Deichsel setzt der UEV-30 auf das 5th-Wheel-Prinzip, das vor allem in den USA beliebt ist. Ein Auflieger-Konzept für Pick-up-Trucks, das für mehr Stabilität sorgt. Kein Schaukeln, kein Wackeln, selbst wenn es über Stock und Stein geht.

Conqueror ​Der UEV-30 auf dem 5th-Wheel-Haken eines Pick-ups – 2,25 m Breite und ein Schwerpunkt, der selbst Schotterpisten lässig nimmt.



Der Aufliege-Caravan wiegt nur 2,4 Tonnen, obwohl er 8,24 Meter lang ist. Möglich macht’s eine aeronautische Leichtbauweise aus Hightech-Materialien, die selbst Extrembedingungen trotzt. Die Doppelachse mit Luft- oder Stahlfederung schluckt jedes Schlagloch, während der tiefe Schwerpunkt (dank niedrig eingebauter 270-Liter-Wassertanks) verhindern soll, dass das Gespann in steilem Gelände umkippt. Dieser Anhänger ist gebaut für Abenteuer.

Innenraum: Luxus, der keine Wünsche offenlässt Betritt man den UEV-30, fühlt man sich wie in einem modernen Loft – nur dass dieses Loft durch die Wüste fährt. Die Anmutung außen ist brachial, im Inneren ist das Design modern.

Die Stehhöhe von 2,10 Metern macht selbst große Menschen glücklich, und die Vollleder-Lounge im Heck lädt zum Entspannen ein. Doch das eigentliche Highlight? Die Betten.

Conqueror Das 200 x 160 cm Bugbett mit Federkernmatratze - darin gibt's süße Träume sogar in der Ferne und Wildnis.



Vorne, über der Aufliegekupplung thront ein XXL-Doppelbett (200 x 160 cm), das einem Premium-Hotelbett in nichts nachstehen soll. Wer noch mehr Schlafplätze braucht, klappt einfach die seitliche Liegefläche (185 x 149 cm) aus der Lounge im Heck aus.

Und weil auch bei Abenteuern Hygiene wichtig ist, gibt es ein vollwertiges Bad mit abtrennbarer Duschkabine, Waschbecken und Kassettentoilette. Zusätzlich ist sogar eine Außendusche für schnelle Abkühlungen nach dem Strandtag eingebaut.

Conqueror Das Badezimmer im Conqueror-Caravan: Mit Kassettentoilette und Dusche ist hier alles fürs autarke Camping an Bord.

Zwei Betten, zwei Duschen – und zwei Küchen Auch fürs Kochen gibt's zwei Möglichkeiten. Im Inneren lockt eine seitliche Küchenzeile mit "Stand-up-Fridge", also hoch eingebautem Kühlschrank und viel Stauraum. Wer abends die Umgebung genießen will, kocht an der ausziehbaren Außenküche mit LED-Beleuchtung. Da wird das Kochen unter Sternen zum Vergnügen.

Conqueror Fürs Kochen außen ist ebenfalls gesorgt dank Küchenauszug, Licht und Generator.

Einen Preis für das Neufahrzeug listet Conqueror nicht öffentlich auf. Die etwas kleinere Version als normaler Anhänger (kein Fifth-Wheeler), den Conqueror UEV 25, bietet der Hersteller in der 2025er-Gebrauchtversion für 939.000 südafrikanische Rand an, also knapp 50.000 Euro. Der Europa-Importeur für Conqueror sitzt übrigens in den Niederlanden und bietet aus der Baureihe den Zeltcaravan-Anhänger UEV 4900 ab 26.500 Euro an.

Conqueror UEV-30: Technische Daten Länge/Breite/Höhe (außen): 8,24 / 2,25 / 2,840 m

8,24 / 2,25 / 2,840 m Stehhöhe (innen): 2,10 m

2,10 m Schlafplätze : 4

: 4 Leergewicht (Tare): 2.420 kg

2.420 kg Zulässiges Gesamtgewicht (GVM): 3.000 kg