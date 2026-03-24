B96-Führerschein bald überflüssig? Das regelt die EU-Führerschein-Novelle

Die gute alte Führerschein-Frage! Und eine EU-Novelle sorgt zunächst für Wirrwarr. Viele, die einen B-Klasse-Führerschein besitzen, fragen sich derzeit: Darf ich jetzt schwere Wohnwagen ziehen?

Was vergangenes Jahr vom EU-Parlament verabschiedet wurde und in den nächsten Jahren von den Mitgliedsstaaten umgesetzt werden soll: Mit Klasse B und einer kleinen Schulung dürfen Sie künftig Wohnmobile bis 4,25 Tonnen lenken – und sogar mit einem 750-kg-Anhänger im Schlepptau, solange das Gespann unter 5 Tonnen bleibt. Hier haben wir es bereits ausführlich beschrieben:

Klingt nach einem Gamechanger, oder? Aber wird der B96-Führerschein damit wirklich überflüssig? Spoiler: Nicht ganz.

Was die neue EU-Richtlinie bringt – und was nicht Die neue Richtlinie ist auf jeden Fall ein Gewinn für Wohnmobil-Fans: Endlich dürfen alle mit Führerscheinklasse B mehr Gewicht fahren, ohne einen neuen Führerschein machen zu müssen. Bisher war bei 3,5 Tonnen maximalem Gesamtgewicht Schluss – jetzt dürfen Sie mit einer Schulung bis 4,25 Tonnen fahren – Das ist praktisch, denn viele moderne Wohnmobile knacken die 3,5-Tonnen-Marke locker.

Bislang war für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen ein Führerschein der Klasse C1 notwendig. Mit diesem Führerschein kann man Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen bewegen – spricht kleine Lkw. Dafür muss man, wie für den Führerschein Klasse B, eine komplette theoretische Prüfung und eine praktische Fahrprüfung bestehen.

Der CIVD (Caravavining Industrie und Handelsverband Deutschland) war erst diese Woche im Austausch dazu mit dem Bundesverkehrsministerium. Der Verband rechnet damit, dass es in Deutschland bis 2029 dauert, bis die Führerscheinerweiterung bis 4,25-Tonnen umgesetzt ist. Hier beschreiben wir genauer, welche Anforderungen die EU an die neue Fahrerlaubnis bis 4,25 Tonnen stellt.

Doch was ist mit Anhängern? Laut Verordnungstext dürfen alle mit B-Klasse-Führerschein und der künftigen Zusatzschulung wie vorher problemlos einen 750-kg-Anhänger mit dem Fahrzeug ziehen. Sprich: Das Gespann darf maximal 4,25 Tonnen (Zugfahrzeug) plus 750 kg (Anhänger) schwer sein. So kommt es zu einem tatsächlich zulässigen Gesamtgewicht von 5 Tonnen haben.

Doch Vorsicht! Es kommt auf das zulässige Gesamtgewicht (zGG) des Anhängers an. Die 5 Tonnen beziehen sich nur auf das Gesamtgewicht mit einem Anhänger von maximal 750 kg. Ist der Anhänger schwerer, benötigt man eine weitere Fahrerlaubnis.

Beispiel : Wiegt das Zugfahrzeug maximal 3 Tonnen, aber der Anhänger 1 Tonne, dann ist das Gespann zwar unter 5 Tonnen schwer, benötigt weiterhin einen B96-Führerschein!

Warum der B96-Führerschein nicht tot ist Der B96 (bis 4,25 t Gespanngewicht) hat weiterhin seine Daseinsberechtigung – und zwar für alle, die mehr als 750 kg Anhänger ziehen wollen.

Beispiel:

Sie haben ein 3,5-Tonnen-Wohnmobil (oder Pkw) + Anhänger mit 750 kg? Heute wie nach der Novelle benötigen Sie keine zusätzliche Fahrerlaubnis.

Heute wie nach der Novelle benötigen Sie keine zusätzliche Fahrerlaubnis. Sie haben ein 2,4-Tonnen-Wohnmobil (oder Pkw)+ Anhänger mit 1 Tonne? Heute wie nach der Novelle benötigen Sie keine zusätzliche Fahrerlaubnis (Gesamtgewicht des Gespanns: 3,4 t).

Heute wie nach der Novelle benötigen Sie keine zusätzliche Fahrerlaubnis (Gesamtgewicht des Gespanns: 3,4 t). Sie haben ein 2,7-Tonnen-Wohnmobil (oder Pkw) + Anhänger mit 1 Tonne? Sie benötigen einen B96 (Gesamtgewicht des Gespanns: 3,7 t)

Sie benötigen einen (Gesamtgewicht des Gespanns: 3,7 t) Sie haben ein 3,5-Tonnen-Wohnmobil (oder Pkw) + 1-Tonnen-Anhänger? BE-Führerschein nötig (Zugfahrzeug und Anhänger jeweils max 3,5t).

nötig (Zugfahrzeug und Anhänger jeweils max 3,5t). Sie fahren ein 4,25-Tonnen-Wohnmobil + Anhänger mit 1 Tonnen? Auch hier brauchen Sie künftig eine zusätzliche Fahrerlaubnis. Aktuell einen C1E-Führerschein (Zugkombination bis 12 Tonnen mit Zugfahrzeug über 3,5 Tonnen). Die EU-Novelle deckt also nur den Spezialfall ab, bei dem das Zugfahrzeug schwerer ist (bis 4,25 t), der Anhänger aber leicht bleibt (max. 750 kg). Für alle anderen Kombinationen bleibt der B96 der Retter in der Not, denn er ist um ein Vielfaches günstiger als ein BE-Führerschein und wird ohne Prüfung erworben. Alle Infos zum B96-Führerschein finden Sie hier.

Abgesehen vom Gesetz-Wirrwar und komplizierten Regelwerken: Der B96-Führerschein ist ein Erfolgsmodell laut CIVD. Laut KBA gab es 2025 einen Bestand von insgesamt 138.527 B96-Führerschein-Erweiterungen in Deutschland. Jedes Jahr gibt es mehr Menschen, die den B96-Führerschein neu erwerben. Im Jahr 2015 waren es noch 5.537 mehr B96-Führerscheine im Bestand im Vergleich zum Vorjahr; 2020 bereits 11.495. Im Jahr 2025 haben insgesamt 20.914 mehr Personen den B96er-Führerschein gemacht als noch im Jahr zuvor.

Der Führerschein B96 wurde übrigens 2013 eingeführt, nachdem die EU 2006 die letzte Führerschein-Novelle beschlossen hatte. Vom Parlamentsbeschluss bis zur Umsetzung in den Mitgliedsländern dauerte es also 7 Jahre – dieses Mal soll es etwas schneller gehen (der CIVD rechnet mit 4 Jahren, siehe oben).

Kurze Zusammenfassung: Für Wohnmobil-Neulinge: Die Novelle ist ein Segen – endlich mehr Gewicht ohne Bürokratie!

Die Novelle ist ein Segen – endlich mehr Gewicht ohne Bürokratie! Für Anhänger-Fans: Wer mit egal welchem Zugfahrzeug mehr als 750 kg ziehen will, kommt meist um den B96 nicht herum.