Hodenhagen, Leck & Feucht - Wohnmobil-Tour der Schande

Wer schon mal durch Deutschland gereist ist, weiß: Unsere Ortsnamen sind ein einziger Running Gag. Während andere Länder mit klangvollen Namen wie "Barcelona", "Milano" oder "Cadaqués" protzen, trumpfen wir mit Bengel, Katzenelnbogen und Elend auf.

Diese Tour führt Sie zu den absurdesten, lustigsten und manchmal einfach nur peinlichsten Orten des Landes – aber keine Sorge: Die Einheimischen haben längst gelernt, mit den Namen zu leben (und sie sogar zu vermarkten). Von Leck in Schleswig-Holstein bis Billigheim im Neckartal erwarten Sie nicht nur lustige Ortsschilder, sondern auch traumhafte Landschaften, historische Schätze und Stellplätze, die keine Wünsche offenlassen.

Also: Navi auf "Humor-Modus" stellen, Kamera bereithalten und los – denn diese Reise wird garantiert unterhaltsam und ein bisschen schräg.

1. Hodenhagen (Niedersachsen) Der Name stammt vom Adelsgeschlecht Hodenberg mit dem Sitz auf der Burg Hodenhagen. Heute ist der Ort vor allem für den Serengeti-Park bekannt, einer der größten Safariparks Deutschlands.

Der Stellplatz im Serengeti-Park bietet Platz für 50 Wohnmobile und liegt nur wenige Schritte von Löwen, Giraffen und Affen entfernt.

29693 Hodenhagen (D) Stellplatz im Serengeti-Park 14 Bewertungen 29,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Alternativ gibt's auch noch den Wohnmobilstellplatz Hodenhagen am Ortsrand neben dem Minigolfplatz und ganz in der Nähe eines Badesees.

2. Leck (Schleswig-Holstein) "Leck" klingt wie ein schlechter Witz, aber das Erlebnisbad "Leck im Norden" mit Saunalandschaft und Rutschen ist ein echter Bade-Tipp. Der Stellplatz liegt direkt am Bad – perfekt für eine Pause nach der Fahrt.

25917 Leck (D) Reisemobilhafen am Erlebnisbad 27 Bewertungen 7,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

3. Feucht (Bayern) Ja, der Ort heißt wirklich so – und das Feuchtasia, das Freibad von Feucht mit Wasserrutsche, Luftsprudelliegen und Gegenschwimmanlage, ist die perfekte Ergänzung. Der Stellplatz am Feuchtasia liegt am Waldrand, mit guter Anbindung an Nürnberg (20 Minuten entfernt). Ideal für alle, die nach einem Tag im "Feuchten" eine kulturelle Abwechslung suchen.

90537 Feucht (D) Stellplatz am Feuchtasia 46 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

4. Bengel (Rheinland-Pfalz) "Bengel" ist nicht nur für Lausebuben und freche Mädchen der richtige Urlaubsort. Die Klostermühle Bengel, ein Erlebnis-Bauernhof inmitten des Natur- und Wasserschutzgebiets, bietet einen idyllischen Stellplatz in der Nähe der Mosel am Fuße des Klosters Springiersbach. Genießen Sie hier Ferien auf dem Bauernhof oder wandern Sie durch die malerische Eifel.

54538 Bengel (D) Klostermühle Bengel 1 Bewertung 25,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt Feuerstelle vorhanden Offenes Feuer erlaubt

5. Katzenelnbogen (Rheinland-Pfalz) Wetten, dass Sie sich noch nie Gedanken über dieses tierische Körperteil gemacht haben! Historikerinnen sind sich nicht einig, warum der Ort so heißt. Liegt's an einer gewinkelten Bachkrümmung oder der lateinischen Bezeichnung Cattimelibocus, die auf ein germanisches Volk Bezug nimmt? Jedenfalls verleiht die Burgruine Burg Katzenelnbogen dem Ort eine historische Note.

Der Stellplatz liegt zentral am Marktplatz – ideal für einen Spaziergang durch die Altstadt. In der Region locken der Lahn-Radweg, das Schloss Schaumburg, das Limeskastell Pohl und die Städte Montabaur, Koblenz und Limburg als Ausflugsziele.

56368 Katzenelnbogen (D) Stellplatz am Marktplatz 3 Bewertungen Kostenlos Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

6. Himmelpforten (Niedersachsen) Der Ort ist als Christkinddorf bekannt: Himmelpforten. Jedes Jahr zur Adventszeit kommen hier zahlreiche Wunschzettel aus aller Welt an. Denn: Kinder vermuten, dass hier der Wohnsitz des Weihnachtsmanns ist.

Der Name klingt himmlisch, und der Stellplatz am Gasthaus Jarck ist ein ruhiger Rückzugsort. Die Umgebung lockt mit Moorwanderungen und Radtouren. Ein Besuch der Kreisstadt Stade mit der historischen Altstadt und dem Hansehafen lohnt sich ebenfalls.

21709 Himmelpforten (D) Stellplatz am Gasthaus Jarck 2 Bewertungen Kostenlos Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

7. Elend (Harz) Ein trauriger Ortsname, aber die Landschaft ist es nicht: Der Harz bietet atemberaubende Wanderwege und den berühmten Brocken. Der Stellplatz Grüne Tanne liegt nah an der Natur und an einem Hotel, in dem man frühstücken gehen kann.

Eine schöne Alternative ist der Campingplatz am Schierker Stern. Er befindet sich direkt neben einem Wanderparkplatz und ist der perfekte Einstiegspunkt für Wanderungen zur Mäuseklippe, Helenenruh, Aussichtskanzel am Barenberg oder dem Klettergebiet Vogelherdklippe.

8. Horst (Schleswig-Holstein) "Horst" klingt wie der typische Nachbar aus der Vorabendserie – und genauso sympathisch ist das Dorf 40 Kilometer nordwestlich von Hamburg. Der Stellplatz Fiefhusen liegt idyllisch zwischen Feldern und ist der perfekte Ausgangspunkt für Ausflüge nach Glückstadt oder Elmshorn.

25358 Horst (D) Stellplatz Fiefhusen / Horst 15,00 EUR/Nacht Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

9. Billigheim (Baden-Württemberg) Sind Sie ein Billigheimer, stets auf der Suche nch einem Sonderangebot? Nicht nur dann ist das ihr Ort. Billigheim ist ein echter Geheimtipp für Wohnmobil-Urlaubende, die Ruhe und Kultur suchen.

Der Stellplatz am Schlosspark liegt zentral. Besuchen Sie das Schloss Billigheim, ein barockes Juwel mit weitläufigem Park, das Odenwälder Freilandmuseum oder eines der zahlreichen Weingüter in der Gemeinde im Neckar-Odenwald-Kreis.

74842 Billigheim/Odenwald (D) Stellplatz am Schlosspark Kostenlos Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

10. Lederhose (Thüringen) Jede zweite Person am Steuer muss kichern auf der A9, wenn plötzlich "Lederhose" ausgeschildert ist. Doch der Ort ist kein Witz aus der Oktoberfest-Klamottenkiste – sondern ein echtes Dorf mitten im Thüringer Schiefergebirge. Und ja, hier trägt sogar das Ortswappen eine Lederhose.

Der Wohnmobilstellplatz "Alte Heuschupfe" ist idyllisch gelegen, mit Platz für 10 Fahrzeuge und direktem Zugang zu Wanderwegen.

07589 Lederhose (D) Alte Heuschupfe Wohnmobilstellplatz & Ferienwohnung 28 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt