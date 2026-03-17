Wohnwagen ohne Extra-Führerschein fahren? So geht's legal - alles über die Fahrerlaubnis

Endlich Urlaub! Die Sonne lacht, die Route ist geplant – und dann das: Darf ich mit meinem Führerschein diesen Wohnwagen überhaupt ziehen? Keine Panik, liebe Camping-Fans! Ob B-Schein, B96 oder BE – wir bringen Licht ins Führerschein-Dickicht.

Denn nichts vermiest einen Roadtrip schneller als ein Knöllchen wegen falscher Papiere. Also: Zettel und Stift gezückt, hier kommt der ultimative Guide für alle, die mit ihrem Caravan sicher und legal unterwegs sein wollen.

Was darf ich mit welchem Führerschein? Führerschein Klasse B: Perfekt für kleine Wohnwagen bis 750 Kilogramm oder leichte Gespanne bis 3,5 Tonnen.

Perfekt für kleine Wohnwagen bis 750 Kilogramm oder leichte Gespanne bis 3,5 Tonnen. Alter 3er-Führerschein : Das goldene Ticket für schwere Gespanne – aber Achtung, ab 50 gilt die 12-Tonnen-Grenze.

: Das goldene Ticket für schwere Gespanne – aber Achtung, ab 50 gilt die 12-Tonnen-Grenze. B96: Die günstige Lösung für Gespanne bis 4,25 Tonnen – aber nur, wenn der Wohnwagen nicht schwerer ist als das Zugfahrzeug.

Die günstige Lösung für Gespanne bis 4,25 Tonnen – aber nur, wenn der Wohnwagen nicht schwerer ist als das Zugfahrzeug. BE: Die beste Wahl für große Wohnwagen bis 3,5 Tonnen – unabhängig vom Gewicht des Zugfahrzeugs. Wohnwagen-Führerschein: Was darf ich mit Klasse B? Fangen wir mit der wichtigsten Frage an: Was steht eigentlich in meinem Führerschein? Die meisten von uns haben die Klasse B – doch was bedeutet das konkret fürs Gespannfahren?

Mit dem klassischen B-Schein dürfen Sie Wohnwagen bis 750 Kilogramm ziehen, ohne sich Gedanken zu machen. Das reicht für kleine Teardrop-Anhänger oder Klappcaravans, die eher an ein Zelt auf Rädern erinnern. Aber Vorsicht: Sobald der Caravan schwerer wird, wird’s knifflig.

CARAVANING Die Reformen des Führerscheins sorgen immer wieder für Verwirrung. Wir zeigen, was Sie mit welcher Klasse fahren dürfen.



Denn mit Klasse B dürfen Sie zwar auch schwerere Wohnwagen ziehen – aber nur, wenn das Gesamtgewicht von Auto und Anhänger zusammen unter 3,5 Tonnen bleibt und der Wohnwagen leichter ist als das Zugfahrzeug. Klingt kompliziert? Ist es auch!

Beispiel: Nehmen wir an, Sie fahren einen VW Golf (1,5 Tonnen) und wollen einen Wohnwagen mit 1,2 Tonnen ziehen. Das Gespann wiegt 2,7 Tonnen – passt also. Allerdings gilt hier: Wiegt der Wohnwagen 1,8 Tonnen auf die Waage, wäre man mit 3,3 Tonnen zwar noch im grünen Bereich, doch dann ist der Wohnwagen schwerer als das Auto. In dem Fall wäre ein BE-Führerschein notwendig!

Tobias Münchinger Beim Führerschein Klasse B gilt: Das Zugfahrzeug muss schwerer sein als der Anhänger.

Wer sich nicht sicher ist, ob das Gespann noch in die B-Klasse passt, sollte unbedingt einen Blick in den Fahrzeugschein werfen. Dort steht das zulässige Gesamtgewicht (zGG) – und das ist die magische Zahl, auf die es ankommt. Wichtig: Nicht das Leergewicht zählt, sondern das zGG! Warum ist das so streng geregelt? Ein überladenes Gespann schlingert schneller, bremst schlechter und wird zur Gefahr für die Fahrenden selbst und andere.

Was ist der Unterschied zwischen B96 oder BE? Wenn der Wohnwagen schwerer ist als 750 Kilogramm und Sie keinen alten 3er-Führerschein besitzen, wird's Zeit für eine Entscheidung: B96 oder BE? Beide Führerscheine erweitern die Möglichkeiten, haben allerdings unterschiedliche Vor- und Nachteile.

I. Pompe Fahrzeug- und Führerscheinkontrollen sind keine Seltenheit auf deutschen Straßen.



Der B96-Führerschein ist die günstigere und schnellere Variante. Er ermöglicht Gespanne bis 4,25 Tonnen zu fahren – perfekt für alle, die einen schweren SUV oder Transporter fahren und einen großen Wohnwagen ziehen wollen. So bekommen Sie den B-96-Führerschein.

Keine Prüfung, nur eintägiger Kurs (Kosten: 300–500 €)

Einschränkung: Der Wohnwagen darf nicht schwerer sein als das Zugfahrzeug Der BE-Führerschein ist die Königsklasse für Wohnwagen-Fans. Mit ihm darft man Anhänger bis 3,5 Tonnen ziehen – und zwar unabhängig vom Gewicht des Autos. Das bedeutet: Selbst mit einem Fiat 500 könnte man einen schweren Wohnwagen ziehen, solange er unter 3,5 Tonnen bleibt.

Prüfung erforderlich (Kosten: 600–1.200 €)

Empfehlung: Für Vielfahrende mit schweren Wohnwagen Wer also regelmäßig mit dem Wohnwagen unterwegs ist, sollte über den BE nachdenken – er gibt die größte Freiheit.

Alter 3er-Führerschein: Das goldene Ticket für Caravan-Fans Sie haben den Führerschein vor 1999 gemacht? Herzlichen Glückwunsch, Sie gehören zu den Privilegierten!

Hans-Dieter Seufert Je schwerer der Caravan, desto eher benötigen Sie mit einem B-Führerschein einen Zusatzqualifikation. Glück haben die älteren Jahrgänge, die einen Klasse-3-Führerschein besitzen.

Mit dem alten 3er-Führerschein darf man nicht nur Solo-Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen fahren, sondern Gespanne mit einer Zuggesamtmasse von bis zu 18,5 Tonnen. Das ist fast schon ein Freifahrtschein für alle, die mit schweren Wohnwagen oder sogar kleinen Lkw unterwegs sein wollen.

Achtung: Diese Regelung gilt nur bis zum 50. Lebensjahr. Danach verringert sich die erlaubte Gesamtmasse für Gespanne auf 12 Tonnen – immer noch genug für die meisten Wohnwagen, aber ein kleiner Wermutstropfen.

Wer weiterhin Gespanne über 12 Tonnen fahren möchte, muss seinen alten "Lappen" umtauschen und im neuen Scheckkarten-Führerschein die Klasse CE79 eintragen lassen. Das klingt komplizierter, als es ist: Einfach zum Straßenverkehrsamt gehen, ärztliches Attest und Sehtest vorlegen, und schon darfst du wieder schwere Gespanne ziehen. Aber Vorsicht, der CE79-Eintrag muss alle fünf Jahre erneuert werden!

Wohnwagen mieten: Welcher Führerschein ist nötig? Sie wollen nicht gleich einen eigenen Wohnwagen kaufen, sondern zunächst mieten? Kein Problem – aber auch hier gilt: Führerschein checken!

Viele Verleiher verlangen den BE-Führerschein, sobald der Wohnwagen schwerer ist als 750 Kilogramm. Das ist zwar oft strenger, als es die gesetzlichen Vorschriften erfordern, aber die Verleiher wollen auf Nummer sicher gehen. Also: Vor der Buchung unbedingt nachfragen, welche Führerscheinklasse verlangt wird.

Tempo und Sicherheit: Ärger vermeiden mit dem Wohnwagen Mit dem richtigen Führerschein in der Tasche kann die Reise losgehen – aber Vorsicht, es gibt noch ein paar Regeln, die Sie beachten müssen! Denn mit einem Wohnwagen gelten andere Tempolimits als mit einem normalen Auto.

Tempolimits in Deutschland:

80 km/h auf Landstraßen (mit Tempo-100-Plakette: 100 km/h)

auf Landstraßen (mit Tempo-100-Plakette: 100 km/h) 100 km/h auf Autobahnen (mit Plakette) Wie fährt man eigentlich ein Gespann?

Keine Sorge, mit ein paar Tricks ist das Rangieren und Rückwärtsfahren ein Kinderspiel. Der wichtigste Tipp: Üben, üben, üben! Suchen Sie sich einen leeren Parkplatz oder einen Verkehrsübungsplatz und probieren Sie, wie sich das Gespann in Kurven verhält. Rückwärtsfahren ist besonders knifflig, aber mit ein bisschen Geduld bekommen Sie den Dreh raus.

promobil Beim Rangieren nut dem Wohnwagen ist Umdenken angesagt.



Ein weiterer Tipp: Spiegel einstellen! Mit einem Wohnwagen ist der tote Winkel riesig, also stellen Sie die Spiegel so ein, dass der Anhänger im Blick ist. Falls nötig: Zusätzliche Weitwinkelspiegel montieren – die helfen ungemein.

Und dann ist da noch die Sache mit dem Bremsen. Der Bremdweg eines Gespanns ist länger als mit ein normalen Auto. Daher: Immer genug Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug halten! Besonders auf nassen Straßen oder bei Gefälle sollten Sie vorsichtig sein. Und falls der Wohnwagen doch mal ins Schlingern gerät: Nicht panisch bremsen, sondern sanft gegenlenken und das Gas wegnehmen.

Falls Sie unsicher sind, können Sie auch einen speziellen Fahrkurs fürs Gespannfahren machen. Viele Fahrschulen und Campingclubs bieten solche Kurse an – eine gute Investition, wenn Sie sich noch nicht geübt fühlen, mit dem Wohnwagen an der Anhängerkupplung.